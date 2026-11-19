Ο τρίτος αγώνας της Formula 1 στις ΗΠΑ είναι μία ακόμη αφορμή για τις ομάδες ώστε να αγωνιστούν με ιδιαίτερους χρωματισμούς στα μονοθέσιά τους.

Το Grand Prix Λας Βέγκας είναι ο τρίτος και τελευταίος φετινός σταθμός της Formula 1 στις ΗΠΑ, μετά το Μαϊάμι και το Όστιν. Όπως και στο Τέξας, αρκετές ομάδες αξιοποιούν το αγωνιστικό τριήμερο για να αλλάξουν την εμφάνιση των μονοθεσίων τους. Οι παρεμβάσεις αυτές γίνονται σε συνεργασία κυρίως με χορηγούς τους και έχουν κατά βάση εμπορικό σκοπό.

Τρεις ομάδες ετοίμασαν σχέδια αποκλειστικά για τον αγώνα στη Νεβάδα. Η Alpine, από την πλευρά της, κάνει στο Λας Βέγκας την πρώτη εμφάνιση με τους χρωματισμούς που θα διατηρήσει μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Λευκές και μαύρες πινελιές στην Aston Martin

Η Aston Martin πρόσθεσε λευκά και μαύρα γραφικά στο χαρακτηριστικό πράσινο της AMR26, σε συνεργασία με την CoreWeave. Στα μονοθέσια του Φερνάντο Αλόνσο και του Λανς Στρολ, τα λογότυπα της Honda δίνουν τη θέση τους σε εκείνα της Acura, της μάρκας του ιαπωνικού ομίλου που έχει έντονη αγωνιστική παρουσία στη Βόρεια Αμερική. Ο Καναδός οδηγός της βρετανικής ομάδας θα φορέσει μάλιστα και κράνος στο ίδιο σχέδιο.

From every angle. See more of our #LasVegasGP livery with @CoreWeave. https://t.co/wXbDw5vzKa November 16, 2026

Μπλε χρώμιο για τη Williams

Η FW48 αποκτά μπλε φινίρισμα χρωμίου και ιριδίζουσες λεπτομέρειες στα πλαϊνά και στο κάλυμμα του κινητήρα. Το σχέδιο δημιουργήθηκε μαζί με την Atlassian, βασικό χορηγό της Williams, και συνοδεύεται από ειδικές αγωνιστικές φόρμες και γάντια για τους Άλεξ Άλμπον και Κάρλος Σάινθ.

Vegas rises out of the dark. So does the blue chrome FW48 💙 Introducing our special Las Vegas livery as we prepare to race under the lights 📸🏎️ Presented by @atlassian. https://t.co/uFj1hj5BLR November 16, 2026

Η Cadillac με εφέ διαφάνειας

Η Cadillac διατηρεί τα βασικά της χρώματα και προσθέτει στην MAC-26 λεπτές, πολύχρωμες γραμμές που θυμίζουν ηλεκτρονικό κύκλωμα. Τα γραφικά δίνουν την εντύπωση ότι τμήματα του αμαξώματος είναι ημιδιαφανή. Είναι ο τέταρτος ειδικός χρωματισμός της ομάδας στην πρώτη της σεζόν, μετά το Μαϊάμι, το Σίλβερστοουν και το Όστιν.

A look beneath the surface. A tribute to the ingenuity, innovation and countless unseen efforts that have brought our debut season to life. Introducing our Las Vegas Grand Prix livery 🖤 https://t.co/cOifxdGCgE — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) November 17, 2026

Περισσότερο ροζ στην Alpine

Η Alpine μεγαλώνει τη ροζ επιφάνεια της BWT στα πλαϊνά της A526 των Πιερ Γκασλί και Φράνκο Κολαπίντο. Η αλλαγή κάνει ντεμπούτο στη Νεβάδα και θα παραμείνει στα μονοθέσια στους δύο τελευταίους αγώνες, στο Κατάρ και το Άμπου Ντάμπι.

Back under the bright lights of Vegas ✨🇺🇸 https://t.co/sfVNMh5ctM — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 17, 2026

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.