Η θρυλική Testarossa έγινε F6, απέκτησε δύο κινητήριους πίσω άξονες και πάνω από 1.000 ίππους. Όχι, δεν είναι ψηφιακή δημιουργία ούτε ρέπλικα.

Αν οι δύο επιπλέον τροχοί δεν αρκούν για να προκαλέσουν αντιδράσεις στους φίλους της Ferrari, υπάρχει και η συνέχεια: ο αρχικός δωδεκακύλινδρος κινητήρας έχει δώσει τη θέση του σε έναν υπερτροφοδοτούμενο αμερικανικό V8. Η συγκεκριμένη Testarossa είναι πραγματική, κινείται κανονικά και αποτελεί μία από τις πιο ασυνήθιστες δημιουργίες της Gas Monkey Garage.

Ο Richard Rawlings και η ομάδα του την ονόμασαν F6. Η παρουσία της στη φετινή SEMA, στο περίπτερο της System X, έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα project που είχε ήδη παρουσιαστεί διαδικτυακά νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Μια πραγματική Testarossa με έξι τροχούς

Η βάση της μετατροπής δεν είναι κάποιο αμάξωμα που απλώς θυμίζει Ferrari. Όπως διευκρινίζει ο ίδιος ο Rawlings στο βίντεο της Gas Monkey Garage από τη SEMA, πρόκειται για κανονική Testarossa και όχι για κιτ κατασκευής.

Το πίσω μέρος έχει επιμηκυνθεί ώστε να φιλοξενήσει έναν δεύτερο πίσω άξονα. Οι χαρακτηριστικές πλαϊνές γρίλιες διατηρούν τη σύνδεση με το αρχικό μοντέλο, αλλά οι αναλογίες, οι πρόσθετοι τροχοί και η μεγάλη πίσω αεροτομή κάνουν σαφές ότι εδώ δεν υπήρξε ιδιαίτερη διάθεση για διακριτικότητα.

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο επιπλέον άξονας δεν βρίσκεται εκεί μόνο για την εμφάνιση. Η ισχύς μεταφέρεται και στους τέσσερις πίσω τροχούς, ενώ οι εμπρός περιορίζονται στη διεύθυνση. Επομένως, παρά τις αναφορές σε «6x6» που συνοδεύουν συχνά την κατασκευή, δεν πρόκειται για σύστημα μετάδοσης και στους έξι τροχούς.

Ferrari απ’ έξω, Corvette στην καρδιά

Στη θέση του αρχικού κινητήρα βρίσκεται ένας V8 LT4 με μηχανικό υπερσυμπιεστή, της οικογένειας που χρησιμοποιήθηκε στην Chevrolet Corvette Z06. Το σύνολο έχει δεχθεί επεμβάσεις από την Katech και η ισχύς του ξεπερνά, σύμφωνα με τους δημιουργούς, τους 1.000 ίππους.

Στις παρουσιάσεις της F6 αναφέρονται περίπου 1.200 ίπποι, αν και ο Rawlings, μιλώντας στη SEMA, τοποθέτησε την απόδοση κοντά στους 1.100. Δεν πρόκειται για ανεξάρτητα επιβεβαιωμένη δυναμομέτρηση, αλλά σε κάθε περίπτωση η περιγραφή απέχει πολύ από μια απλή αισθητική μετατροπή.

Ο ίδιος εξηγεί ότι χρειάστηκε αρκετή δουλειά στη γεωμετρία και στη συνολική διάταξη ώστε το επιμηκυμένο αυτοκίνητο να κινείται σωστά. Οι δύο κινητήριοι πίσω άξονες επιτρέπουν επίσης, όπως αναφέρει, την ταυτόχρονη ολίσθηση και των τεσσάρων πίσω τροχών.

Δεν είναι πρεμιέρα, αλλά δύσκολα την προσπερνάς

Η F6 είχε αποκαλυφθεί διαδικτυακά τον Μάιο του 2026, επομένως η εμφάνισή της στη SEMA δεν ήταν η πρώτη παρουσίασή της. Ήταν, όμως, μια ευκαιρία να τη δει από κοντά το κοινό μιας έκθεσης στην οποία ακόμη και οι ακραίες μετατροπές δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν.

Στο επίσημο βίντεο της Gas Monkey Garage που ακολουθεί, η παρουσίαση της εξάτροχης Ferrari ξεκινά περίπου στο 25ο λεπτό. Λίγο αργότερα, ο Rawlings εξηγεί τι άλλαξε κάτω από το αμάξωμα και πώς λειτουργεί η μετάδοση στους τέσσερις πίσω τροχούς.

Πηγές: Gas Monkey Garage, HotCars.