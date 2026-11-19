Το Global Safety Challenge της Chery συνεχίστηκε στη Βραζιλία, με δοκιμές διέλευσης από νερό και οδήγησης σε πίστα και εκτός δρόμου για τα Tiggo 7, Tiggo 8 και Tiggo 9.

Η Chery μετέφερε στη Βραζιλία το Global Safety Challenge, το πρόγραμμα δοκιμών αντοχής των μοντέλων της, μετά τη διοργάνωση στο Wuhu της Κίνας. Περίπου 50 δημοσιογράφοι συμμετείχαν στις δοκιμές με τα Tiggo 7, Tiggo 8 και Tiggo 9, οι οποίες περιλάμβαναν διελεύσεις από νερό και οδήγηση σε πίστα και εκτός δρόμου.

Πάνω από 50 διελεύσεις μέσα σε 24 ώρες

Στο επίκεντρο της δοκιμής διέλευσης από νερό βρέθηκε το Tiggo 9 CSH, το τετρακίνητο plug-in υβριδικό SUV των 428 ίππων. Το όχημα πραγματοποίησε αρχικά τρεις διαδοχικές διελεύσεις με ταχύτητες 10, 20 και 30 χλμ./ώρα. Στο επόμενο 24ωρο, το ίδιο όχημα πραγματοποίησε περισσότερες από 50 διελεύσεις.

Σύμφωνα με τη Chery, στους ελέγχους που ακολούθησαν δεν διαπιστώθηκε εισροή νερού ούτε στην μπαταρία ούτε στην καμπίνα. Η θερμοκρασία της μπαταρίας παρέμεινε εντός φυσιολογικών ορίων, η αντίσταση μόνωσης διατηρήθηκε πάνω από τα 500 MΩ και το όχημα εκκίνησε κανονικά, χωρίς να εμφανιστεί προειδοποιητική ένδειξη στον πίνακα οργάνων. Το δελτίο Τύπου δεν αναφέρει το βάθος του νερού, ενώ η εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα αφορούν τα συγκεκριμένα οχήματα και τις συνθήκες της δοκιμής.

Οι δοκιμές της μπαταρίας σε άλλες αγορές

Το σύστημα Chery Super Hybrid συνδυάζει υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων, ηλεκτροκινητήρες και κιβώτιο σχεδιασμένο για υβριδική χρήση (DHT). Σύμφωνα με την εταιρεία, η μπαταρία υψηλής τάσης διαθέτει πιστοποίηση IP68 για προστασία από σκόνη και νερό, ενώ στο κάτω μέρος προστατεύεται από χαλύβδινη πλάκα υψηλής αντοχής.

Στο ίδιο πρόγραμμα, η Chery αναφέρει ότι υπέβαλε την μπαταρία του Tiggo 8 PHEV σε βύθιση 53 ωρών σε θαλασσινό νερό στην Ινδονησία και εκείνη του Tiggo 9 CSH σε βύθιση 24 ωρών σε αλατούχο διάλυμα στη Ρουμανία. Στη Λατινική Αμερική, δοκίμασε την αντοχή της μπαταρίας του Tiggo 7 PHEV σε χτυπήματα στο κάτω μέρος του οχήματος.