Black Friday στην Yamaha με μεγάλο όφελος σε δημοφιλή σκούτερ
Η Yamaha ανακοινώνει μία νέα προωθητική ενέργεια για δύο από τα δημοφιλέστερα μοντέλα της γκάμας της προσφέροντας επιπλέον αξία σε κάθε αγορά.
Πιο συγκεκριμένα η τιμή του NMAX 155 EU5 στον χρωματισμό Milky White διαμορφώνεται από τα 4.100€ στα 3.500€. Με τον ισχυρό κινητήρα 155 κ.εκ προσφέρει ταχύτερη επιτάχυνση συνδυάζοντας ταυτόχρονα ευελιξία και άνεση στην καθημερινότητα.
Επιπλέον, η τιμή του XMAX 300 Tech MAX EU5+ στον χρωματισμό Dark Magma διαμορφώνεται από τα 7.350€ στα 6.595€. Το XMAX 300 αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ένα scooter που ανταποκρίνεται με την ίδια ευκολία στις απαιτήσεις της καθημερινής μετακίνησης αλλά και στις αποδράσεις εκτός πόλης.
Η προσφορά ισχύει έως και 30/11/2026, ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο επίσημο δίκτυο συνεργατών Yamaha. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές Black Friday της Yamaha, μπορείτε να βρείτε εδώ