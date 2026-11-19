Με αφορμή την Black Friday, η Yamaha προσφέρει τα μοντέλα NMAX 155 EU5 και XMAX 300 Tech MAX EU5+ με όφελος έως και 755 ευρώ.

Η Yamaha ανακοινώνει μία νέα προωθητική ενέργεια για δύο από τα δημοφιλέστερα μοντέλα της γκάμας της προσφέροντας επιπλέον αξία σε κάθε αγορά.

Πιο συγκεκριμένα η τιμή του NMAX 155 EU5 στον χρωματισμό Milky White διαμορφώνεται από τα 4.100€ στα 3.500€. Με τον ισχυρό κινητήρα 155 κ.εκ προσφέρει ταχύτερη επιτάχυνση συνδυάζοντας ταυτόχρονα ευελιξία και άνεση στην καθημερινότητα.

Yamaha NMax 155.

Επιπλέον, η τιμή του XMAX 300 Tech MAX EU5+ στον χρωματισμό Dark Magma διαμορφώνεται από τα 7.350€ στα 6.595€. Το XMAX 300 αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ένα scooter που ανταποκρίνεται με την ίδια ευκολία στις απαιτήσεις της καθημερινής μετακίνησης αλλά και στις αποδράσεις εκτός πόλης.

Yamaha XMAX 300 Tech MAX.

Η προσφορά ισχύει έως και 30/11/2026, ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο επίσημο δίκτυο συνεργατών Yamaha. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές Black Friday της Yamaha, μπορείτε να βρείτε εδώ