Οι αναρτήσεις στα social media που πήρε πίσω η FIA σχετικά με την επιστροφή των V8 κινητήρων στη Formula 1 δημιουργεί ερωτήματα.

Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, η FIA, η διοίκηση της Formula 1, FOM και οι κατασκευαστές μονάδων ισχύος συναντήθηκαν για να εξετάσουν την πρόταση για την επόμενη γενιά κινητήρων. Η επιστροφή στους V8 είναι η κατεύθυνση που έχει επιλέξει η παγκόσμια ομοσπονδία. Οι συζητήσεις αφορούν πλέον τη μορφή που θα έχουν οι νέες μονάδες ισχύος και το πότε θα χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά σε Grand Prix.

Μία ημέρα αργότερα, ο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο με τον ήχο ενός V8. Την ίδια ημέρα εμφανίστηκαν στους λογαριασμούς της FIA αναρτήσεις που έδιναν πιο συγκεκριμένη εικόνα για το αποτέλεσμα της συνάντησης. Ωστόσο, αποσύρθηκαν λίγο αργότερα, αφού είχαν ήδη αναδημοσιευτεί από άλλους λογαριασμούς.

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Τι ανέφερε η FIA

Στο δικό του βίντεο, ο πρόεδρος της FIA περιορίστηκε στο μήνυμα: «Μιλήσατε, σας ακούσαμε. Οι V8 έρχονται σύντομα».

Οι αναρτήσεις που αποσύρθηκαν προχωρούσαν ένα βήμα παραπέρα. Έκαναν λόγο για συμφωνία επί της αρχής ώστε οι νέοι κινητήρες να εισαχθούν το 2030. Ο λόγος της απόσυρσης παραμένει άγνωστος.

Σύμφωνα με το The Race, στη συνάντηση της Δευτέρας υπήρξε ευρεία στήριξη για την αρχιτεκτονική ενός υπερτροφοδοτούμενου V8 2,1 λίτρων. Οι κατασκευαστές εξακολουθούν να έχουν διαφορετικές απόψεις για επιμέρους διατάξεις, οι οποίες θα πρέπει να συμφωνηθούν πριν οριστικοποιηθεί το συνολικό πακέτο κανονισμών.

Τι χρειάζεται για να μπουν οι V8 το 2030

Ο Μπεν Σουλαγέμ είχε ήδη τοποθετήσει δημόσια την έναρξη της νέας εποχής στο 2030, με πιο πρόσφατο παράδειγμα εκδήλωση ανακοίνωσης του Grand Prix Ρουάντας. Ο υφιστάμενος σχεδιασμός προβλέπει, ωστόσο, ότι οι κανονισμοί των σημερινών V6 θα ισχύσουν έως και το τέλος του 2030. Για να προχωρήσει η αλλαγή έναν χρόνο νωρίτερα, χρειάζεται η στήριξη των ομάδων και των κατασκευαστών σε συγκεκριμένη πρόταση κανονισμών.

Ο Ματία Μπινότο της Audi είχε εξηγήσει στο Μπακού ότι, για να προλάβουν οι κατασκευαστές το 2030, χρειάζονται συμφωνία και ψηφοφορία έως το τέλος του 2026, ώστε να ξεκινήσουν τον σχεδιασμό το 2027. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της FIA συνεδριάζει στις 10 Δεκεμβρίου στη Σαγκάη. Εκεί, αναμένεται να συζητηθεί το πλαίσιο των νέων κανονισμών. Η συνεδρίαση είναι το επόμενο βήμα της διαδικασίας, με τη χρονιά εφαρμογής να παραμένει υπό έγκριση.

Πώς διαμορφώνεται η πρόταση για τους V8

Η επιλογή των 2,1 λίτρων επιτρέπει στους κατασκευαστές να αξιοποιήσουν στοιχεία από την αρχιτεκτονική των σημερινών V6 1,6 λίτρων, περιορίζοντας το κόστος ενός σχεδιασμού από την αρχή. Η πρόταση προβλέπει βιώσιμα καύσιμα, μικρότερο turbo με χαμηλότερη πίεση υπερπλήρωσης και μικρότερη συμβολή του ηλεκτρικού σκέλους.

Η μέγιστη ισχύς του ηλεκτροκινητήρα θα μειωνόταν από τα σημερινά 350 kW στα 200 kW. Από αυτά, έως 100 kW θα ήταν διαθέσιμα στην κανονική χρήση και τα υπόλοιπα 100 kW θα ενεργοποιούνταν μέσω συστήματος «Push to Pass». Παράλληλα, η FIA στοχεύει σε μείωση του βάρους των μονοθεσίων κατά περίπου 80 κιλά, ώστε να πέσουν κάτω από τα 700 κιλά στο σύνολο.

Ο πρόεδρος της FIA έχει συνδέσει την απλούστερη σχεδίαση με το κόστος και τον χρόνο που θα χρειαστούν οι κατασκευαστές:

«Όταν κάνεις κάτι πιο απλό, μπορείς να μειώσεις το κόστος στο μισό. Αν μειωθεί στο μισό και το κόστος έρευνας και εξέλιξης, η απλούστερη σχεδίαση μπορεί να συντομεύσει και τον χρόνο παραγωγής».

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