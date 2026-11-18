Η δράση στο κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών επιστρέφει, με το MotoGP να επισκέπτεται την Πορτογαλία και την πίστα του Πορτιμάο.

Μετά το Grand Prix Κατάρ, το MotoGP επιστρέφει στην Ευρώπη για τους δύο τελευταίους αγώνες του 2026 και ένας από τους δύο θα αναδείξει παγκόσμιο πρωταθλητή. Πρώτος σταθμός είναι η Πορτογαλία, όπου το τριήμερο 20-22 Νοεμβρίου διεξάγεται ο 21ος γύρος του πρωταθλήματος. Ο Μαρκ Μάρκεθ φτάνει στο Πορτιμάο με μεγαλύτερο προβάδισμα από εκείνο που είχε στη Λουσέιλ, ενώ η Βαλένθια θα κλείσει τη σεζόν μία εβδομάδα αργότερα.

Το Πορτιμάο θα υποδεχθεί τους κορυφαίους αναβάτες του πλανήτη, με τις απότομες υψομετρικές αλλαγές που της έχουν δώσει το προσωνύμιο «τρενάκι του λούνα παρκ». Εκεί ο Μάρκο Μπετζέκι είχε οδηγήσει και τους 25 γύρους του περσινού αγώνα από την πρώτη θέση. Ο Ιταλός επιστρέφει ως νικητής του τελευταίου Grand Prix στο Κατάρ και παραμένει μαθηματικά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

O ponto decisivo. #PortugueseGP🇵🇹 | #MotoGP https://t.co/o7ST5OPQue — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 17, 2026

Γνωρίστε την πίστα

Το Πορτιμάο που βρίσκεται στο Αλγκάρβε άνοιξε το 2008 και φιλοξένησε πρώτα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike. Το MotoGP αγωνίστηκε εκεί για πρώτη φορά στο φινάλε του 2020, όταν ο Μιγκέλ Ολιβέιρα κέρδισε τον αγώνα της πατρίδας του από την pole position. Η νέα συμφωνία με τη διοργάνωση κρατά το Πορτιμάο στο καλεντάρι έως το 2029.

Η χάραξη έχει μήκος 4,59 χλμ και 15 στροφές, εννέα δεξιές και έξι αριστερές. Στο τέλος της ευθείας των 970 μέτρων, οι αναβάτες φρενάρουν στην κατηφόρα για την πρώτη δεξιά στροφή. Οι κορυφές της ασφάλτου περιορίζουν την ορατότητα σε αρκετά σημεία, ενώ οι απότομες κλίσεις επηρεάζουν το φορτίο στους τροχούς στα φρεναρίσματα και στις επιταχύνσεις. Η τελευταία, παρατεταμένη δεξιά στροφή οδηγεί στην ευθεία εκκίνησης και η έξοδός της καθορίζει την ταχύτητα που θα μεταφέρουν οι αναβάτες μέχρι το επόμενο φρενάρισμα. Ο Αγώνας Σπριντ έχει διάρκεια 12 γύρων και το Grand Prix της Κυριακής 25, με συνολική απόσταση 114,8 χλμ.

🤯 @rins42 delivered a start straight out of a videogame back in 2022 🎮 #PortugueseGP🇵🇹 https://t.co/lmdOsUtYVv November 17, 2026

Πρωταθλητής από το Σάββατο;

Ο Μαρκ Μάρκεθ προηγείται κατά 60 βαθμούς του Χόρχε Μαρτίν και κατά 74 του Μάρκο Μπετζέκι, με 74 βαθμούς ακόμη διαθέσιμους. Εάν το Σάββατο καταφέρει να κατακτήσει τον Αγώνα Σπριντ, τότε θα αναδειχθεί και πάλι παγκόσμιος πρωταθλητής.

Το έργο των αναβατών της Aprilia είναι πολύ δύσκολο, ωστόσο έχουν το μομέντουμ με το μέρος τους, ενώ ο Χόρχε Μαρτίν βρίσκεται σε καλύτερη φυσική κατάσταση σε σχέση με το Κατάρ.

Στην εργοστασιακή Ducati, ο Ίκερ Λεκουόνα θα αγωνιστεί δίπλα στον Μάρκεθ στη θέση του Φραντσέσκο Μπανάια, ο οποίος αναρρώνει από την επέμβαση στο δεξί πόδι μετά την πτώση του στο Κατάρ.

THE #MotoGP TITLE FIGHT GOES ON TO PORTUGAL. ⚔️🔜 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/seaoGwDrDV — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026

Μετάδοση και πρόγραμμα αγώνα

Το Grand Prix Πορτογαλίας θα μεταδοθεί ζωντανά στην Ελλάδα από το Magenta Sport 5 της MagentaTV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 21ου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν στο gMotion του Gazzetta.

Πρόγραμμα Grand Prix Πορτογαλίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου

12:45-13:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

17:00-18:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

12:10-12:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

12:50-13:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

17:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

11:00 – Wam-Up

15:00 – Αγώνας

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.