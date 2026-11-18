Ο Ισάκ Χατζάρ φέρνει ως παράδειγμα το ντεμπούτο του Χάμιλτον και υποστηρίζει ότι το ταλέντο εξηγεί την άμεση προσαρμογή στη Formula 1, όχι μόνο οι προσομοιωτές.

Οι σύγχρονοι προσομοιωτές προετοιμάζουν καλύτερα τους νέους οδηγούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Formula 1 έχει γίνει εύκολη. Ο Ισάκ Χατζάρ απορρίπτει την άποψη ότι οι γρήγορες επιτυχίες των νεότερων οφείλονται κυρίως στην τεχνολογία ή σε πιο προσιτά μονοθέσια και επιστρατεύει ως παράδειγμα τον Λιούις Χάμιλτον.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο οδηγός της Red Bull υποστήριξε ότι οι εξαιρετικά ταλαντούχοι οδηγοί μπορούσαν ανέκαθεν να ξεχωρίσουν γρήγορα, ανεξάρτητα από τα εργαλεία προετοιμασίας κάθε εποχής.

Το παράδειγμα του Χάμιλτον το 2007

Ο Χατζάρ στάθηκε ιδιαίτερα στην πρώτη σεζόν του Βρετανού στη Formula 1. Το 2007, ο Χάμιλτον μπήκε αμέσως στη μάχη του τίτλου με τη McLaren, έχοντας ως ομόσταβλο τον Φερνάντο Αλόνσο και αντιμετωπίζοντας, μεταξύ άλλων, τον Κίμι Ράικονεν της Ferrari.

Για τον Γάλλο, αυτή η περίπτωση δείχνει ότι η άμεση προσαρμογή δεν είναι προνόμιο των σημερινών πρωτοεμφανιζόμενων. «Πιστεύω ότι αν είσαι καλός, είσαι καλός», σχολίασε, δίνοντας έμφαση στην ικανότητα του οδηγού και όχι αποκλειστικά στα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου.

Η κατάκτηση του τίτλου από τον Χάμιλτον το 2008, στη δεύτερη χρονιά του, αποτελεί ένα ακόμη σχετικό παράδειγμα. Το ίδιο είχε πετύχει ο Ζακ Βιλνέβ το 1997, αρκετά πριν από τη σημερινή γενιά συστημάτων προσομοίωσης.

Περισσότεροι νέοι έτοιμοι για το επόμενο βήμα

Ο Χατζάρ δεν ισχυρίζεται ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Εκτιμά, όμως, ότι η σημαντικότερη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν μπορεί να βρίσκεται στον αριθμό των οδηγών που φτάνουν στη Formula 1 με υψηλό επίπεδο ετοιμότητας.

Όπως εξήγησε, η ποιότητα και ο ανταγωνισμός στις μικρότερες κατηγορίες ενδέχεται να έχουν ανεβάσει συνολικά τον πήχη. Έτσι, περισσότεροι οδηγοί εμφανίζονται ικανοί να προσαρμοστούν γρήγορα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ίδια η πρόκληση έχει γίνει απλή.

Η συζήτηση αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Κίμι Αντονέλι στη δεύτερη σεζόν του. Για τον Χατζάρ, η επιτυχία του Ιταλού εντάσσεται σε μια ιστορική συνέχεια: οι σπουδαίοι οδηγοί έδειχναν από νωρίς τις δυνατότητές τους και πριν από την εποχή των προηγμένων προσομοιωτών.

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