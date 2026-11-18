F1: Ο Χατζάρ δεν πιστεύει ότι οι νέοι οδηγοί πετυχαίνουν μόνο γιατί είναι καλύτεροι οι προσομοιωτές
Οι σύγχρονοι προσομοιωτές προετοιμάζουν καλύτερα τους νέους οδηγούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Formula 1 έχει γίνει εύκολη. Ο Ισάκ Χατζάρ απορρίπτει την άποψη ότι οι γρήγορες επιτυχίες των νεότερων οφείλονται κυρίως στην τεχνολογία ή σε πιο προσιτά μονοθέσια και επιστρατεύει ως παράδειγμα τον Λιούις Χάμιλτον.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο οδηγός της Red Bull υποστήριξε ότι οι εξαιρετικά ταλαντούχοι οδηγοί μπορούσαν ανέκαθεν να ξεχωρίσουν γρήγορα, ανεξάρτητα από τα εργαλεία προετοιμασίας κάθε εποχής.
Το παράδειγμα του Χάμιλτον το 2007
Ο Χατζάρ στάθηκε ιδιαίτερα στην πρώτη σεζόν του Βρετανού στη Formula 1. Το 2007, ο Χάμιλτον μπήκε αμέσως στη μάχη του τίτλου με τη McLaren, έχοντας ως ομόσταβλο τον Φερνάντο Αλόνσο και αντιμετωπίζοντας, μεταξύ άλλων, τον Κίμι Ράικονεν της Ferrari.
Για τον Γάλλο, αυτή η περίπτωση δείχνει ότι η άμεση προσαρμογή δεν είναι προνόμιο των σημερινών πρωτοεμφανιζόμενων. «Πιστεύω ότι αν είσαι καλός, είσαι καλός», σχολίασε, δίνοντας έμφαση στην ικανότητα του οδηγού και όχι αποκλειστικά στα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου.
Η κατάκτηση του τίτλου από τον Χάμιλτον το 2008, στη δεύτερη χρονιά του, αποτελεί ένα ακόμη σχετικό παράδειγμα. Το ίδιο είχε πετύχει ο Ζακ Βιλνέβ το 1997, αρκετά πριν από τη σημερινή γενιά συστημάτων προσομοίωσης.
Περισσότεροι νέοι έτοιμοι για το επόμενο βήμα
Ο Χατζάρ δεν ισχυρίζεται ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Εκτιμά, όμως, ότι η σημαντικότερη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν μπορεί να βρίσκεται στον αριθμό των οδηγών που φτάνουν στη Formula 1 με υψηλό επίπεδο ετοιμότητας.
Όπως εξήγησε, η ποιότητα και ο ανταγωνισμός στις μικρότερες κατηγορίες ενδέχεται να έχουν ανεβάσει συνολικά τον πήχη. Έτσι, περισσότεροι οδηγοί εμφανίζονται ικανοί να προσαρμοστούν γρήγορα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ίδια η πρόκληση έχει γίνει απλή.
Η συζήτηση αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Κίμι Αντονέλι στη δεύτερη σεζόν του. Για τον Χατζάρ, η επιτυχία του Ιταλού εντάσσεται σε μια ιστορική συνέχεια: οι σπουδαίοι οδηγοί έδειχναν από νωρίς τις δυνατότητές τους και πριν από την εποχή των προηγμένων προσομοιωτών.