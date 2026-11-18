Το νέο C-SUV της Kia απέσπασε τη μέγιστη βαθμολογία με τον βασικό εξοπλισμό, συγκεντρώνοντας 84% στην προστασία κατά τη σύγκρουση και 90% στην ασφάλεια μετά τη σύγκρουση.

Το νέο Kia Seltos απέσπασε πέντε αστέρια στις δοκιμές ασφάλειας του Euro NCAP με βάση τα πρωτόκολλα αξιολόγησης του 2026. Σύμφωνα με την Kia, η βαθμολογία καλύπτει όλες τις εκδόσεις με τον βασικό εξοπλισμό, είτε πρόκειται για βενζινοκίνητες είτε για υβριδικές, με κίνηση στους εμπρός ή και στους τέσσερις τροχούς.

Το Seltos συγκέντρωσε 84% στην προστασία σε σύγκρουση, 90% στην ασφάλεια μετά τη σύγκρουση, 71% στην αποφυγή συγκρούσεων και 67% στην ασφαλή οδήγηση.

Πού ξεχώρισε στις δοκιμές

Στη δοκιμή πλευρικής πρόσκρουσης με κινητό εμπόδιο, το Seltos παρείχε υψηλό επίπεδο προστασίας στις κρίσιμες περιοχές του σώματος. Ο κεντρικός αερόσακος περιόρισε την επαφή μεταξύ των δύο εμπρός επιβατών, παρέχοντας καλή προστασία για τα κεφάλια τους.

Στην αξιολόγηση μετά τη σύγκρουση, το μοντέλο πήρε τη μέγιστη βαθμολογία για τις προβλέψεις που διευκολύνουν τον ασφαλή απεγκλωβισμό των επιβατών. Διαθέτει επίσης σύστημα που ενεργοποιεί αυτόματα τα φρένα μετά την πρόσκρουση, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος δεύτερης σύγκρουσης, καθώς και σύστημα eCall που διαβιβάζει πληροφορίες στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Στον τομέα της πρόληψης, το σύστημα αυτόματης πέδησης χρησιμοποιεί κάμερα και ραντάρ για να εντοπίζει οχήματα, πεζούς και ποδηλάτες. Σε δοκιμή περίπου 2.000 χλμ. στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, το σύστημα υποβοήθησης ορίου ταχύτητας αναγνώρισε σωστά το όριο στο 87% των περιπτώσεων, που αντιστοιχούσαν στο 94% της συνολικής απόστασης.

Οι εκδόσεις του Seltos για την Ευρώπη

Το Seltos διατίθεται για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή αγορά. Η γκάμα περιλαμβάνει τον υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.6 T-GDI των 180 ίππων και υβριδικό σύνολο 1,6 λίτρων με απόδοση 154 ίππων ή 178 ίππων στην έκδοση με ηλεκτρική τετρακίνηση e-AWD. Η υβριδική έκδοση προσφέρει επίσης λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) για την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών.

Σύμφωνα με την Kia, ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 536 λίτρων κατά VDA, ενώ οι εκδόσεις εξοπλισμού είναι οι Platinum, Titanium και GT-Line.