Ο Ισπανός αναβάτης της Aprilia αισθάνεται καλύτερα μετά το κάταγμα στον καρπό και ετοιμάζεται για τον προτελευταίο γύρο, με τον Μάρκεθ να βρίσκεται 60 βαθμούς μπροστά.

Σε καλύτερη φυσική κατάσταση θα φτάσει ο Χόρχε Μαρτίν στο Πορτιμάο, για τον προτελευταίο γύρο του MotoGP του 2026. Ο αναβάτης της Aprilia συνεχίζει την αποκατάσταση από το κάταγμα στον καρπό που υπέστη στο Φίλιπ Άιλαντ και δηλώνει έτοιμος να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους δύο τελευταίους αγώνες της σεζόν.

Ο τραυματισμός τον είχε αναγκάσει να απουσιάσει από τη Σεπάνγκ. Επέστρεψε στο Κατάρ, όπου κατέκτησε την τρίτη θέση στο Sprint και την έβδομη στο Grand Prix, σε ένα απαιτητικό τριήμερο για τη φυσική του κατάσταση. Εκεί έχασε ακόμη 16 βαθμούς από τον Μαρκ Μάρκεθ, με τη μεταξύ τους διαφορά να φτάνει τους 60 πριν από την Πορτογαλία.

«Είμαι σε πολύ καλύτερη φυσική κατάσταση»

Στις δηλώσεις του ενόψει του πορτογαλικού αγώνα, τις οποίες μεταφέρει το Crash.net, ο Μαρτίν εμφανίστηκε αισιόδοξος για την κατάστασή του και τη συνεργασία με την ομάδα του στο φινάλε του πρωταθλήματος.

«Είμαι έτοιμος για τις δύο τελευταίες εβδομάδες του πρωταθλήματος. Έρχομαι στην Πορτογαλία σε πολύ καλύτερη φυσική κατάσταση και θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό μαζί με την Aprilia και ολόκληρη την ομάδα μου. Ανυπομονώ να αγωνιστώ στο Πορτιμάο. Είναι μια πίστα που μου αρέσει», δήλωσε ο Ισπανός.

Η δύσκολη αποστολή στη μάχη του τίτλου

Ο Μάρκεθ έχει την πρώτη ευκαιρία να εξασφαλίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα στο Sprint του Σαββάτου. Για να το πετύχει, χρειάζεται να συγκεντρώσει τουλάχιστον δύο βαθμούς περισσότερους από τον Μαρτίν.

Για τον αναβάτη της Aprilia, η διατήρηση των ελπίδων μέχρι τον τελευταίο γύρο στη Βαλένθια απαιτεί σημαντική ανατροπή μέσα στο πορτογαλικό τριήμερο. Χρειάζεται να μειώσει τη διαφορά στους 36 βαθμούς ή λιγότερους μετά το Grand Prix της Κυριακής, κερδίζοντας τουλάχιστον 24 βαθμούς έναντι του Μάρκεθ στο σύνολο του Σαββατοκύριακου. Τέτοιο βαθμολογικό κέρδος υπέρ του Μαρτίν έχει καταγραφεί μόνο μία φορά φέτος: στο Λε Μαν, όπου ο ίδιος κέρδισε Sprint και Grand Prix, ενώ ο Μάρκεθ τραυματίστηκε στο πόδι στο Sprint.

Ο Μπετσέκι πλησιάζει και η Aprilia διεκδικεί τίτλους

Το φινάλε περιλαμβάνει και τη μάχη για τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Ο Μάρκο Μπετζέκι βρίσκεται πλέον μόλις 14 βαθμούς πίσω από τον Μαρτίν, έχοντας πετύχει στο Κατάρ την έκτη νίκη του σε Grand Prix για φέτος. Ο Ιταλός διατηρεί οριακές μαθηματικές ελπίδες για τον τίτλο, καθώς χρειάζεται νίκες και στα τέσσερα εναπομείναντα σκέλη, Sprint και Grand Prix, με ταυτόχρονη μηδενική συγκομιδή του Μάρκεθ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι ομαδικές διεκδικήσεις της Aprilia. Η εργοστασιακή ομάδα προηγείται της Ducati Lenovo κατά 124 βαθμούς στην κατάταξη των ομάδων, ενώ στο πρωτάθλημα κατασκευαστών η Aprilia υπολείπεται της Ducati κατά οκτώ βαθμούς.

Ο Μπετζέκι επιστρέφει σε μια πίστα όπου πέρυσι κατέκτησε την pole position και τη νίκη. «Το Πορτιμάο είναι μια όμορφη πίστα και πολύ διασκεδαστική στην οδήγηση. Έχουμε μπροστά μας δύο σημαντικούς αγώνες, οπότε όλοι μας, ολόκληρη η ομάδα και η Aprilia, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και να ολοκληρώσουμε τη σεζόν όσο πιο δυνατά μπορούμε», ανέφερε.