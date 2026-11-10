«Τέσσερις Aprilia δεν αρκούν για να νικήσουν τον Μάρκεθ», παραδέχεται ο Μάσιμο Ρίβολα, παρά την καλύτερη σεζόν της ομάδας του στο MotoGP.

«Η Aprilia έχασε το πρωτάθλημα ή ο Μαρκ Μάρκεθ το κέρδισε;». Για τον Μάσιμο Ρίβολα, η απάντηση δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας. Ο επικεφαλής της Aprilia Racing αναγνωρίζει στον αναβάτη της Ducati τον καθοριστικό ρόλο στη μάχη του φετινού τίτλου του MotoGP, παρότι η μαθηματική επιβεβαίωση εκκρεμεί ακόμη.

Μετά το Grand Prix του Κατάρ, όπου ο Μάρκεθ κέρδισε το Sprint και τερμάτισε δεύτερος στον κυριακάτικο αγώνα, ο Ρίβολα μίλησε στο Sky Sport για την πορεία του Ισπανού και τις χαμένες ευκαιρίες της δικής του ομάδας.

«Βγάζω το καπέλο στον Μάρκεθ»

«Ο Μαρκ Μάρκεθ το κέρδισε. Ειλικρινά, αυτός έκανε τη διαφορά. Το απέδειξε ξανά στον αγώνα της Κυριακής· αρκεί να δει κανείς τη διαφορά του από τις υπόλοιπες Ducati», δήλωσε ο Ρίβολα.

Ο Ιταλός στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο ο Μάρκεθ αξιοποιεί κάθε αγωνιστικό τριήμερο, συγκεντρώνοντας το μέγιστο των 37 βαθμών όταν του δίνεται η ευκαιρία και περιορίζοντας τις απώλειες στις δυσκολότερες πίστες. «Ο τρόπος που διαχειρίστηκε τα αγωνιστικά τριήμερα, ο τρόπος που συγκέντρωνε 37 βαθμούς όποτε παρουσιαζόταν η ευκαιρία και ο τρόπος που αντιμετώπισε τις πιο απαιτητικές πίστες. Του βγάζω το καπέλο. Θαυμάζω την πορεία του, την εμπειρία του, ακόμη και τον τρόπο που διαχειρίζεται τον Τύπο. Τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία· ο Μαρκ είναι πραγματικά σπουδαίος», είπε.

Από το προβάδισμα των 102 βαθμών στην ανατροπή

Η σημερινή εικόνα της βαθμολογίας διαφέρει δραματικά από εκείνη που υπήρχε μετά το ιταλικό Grand Prix του Μαΐου. Τότε, ο Μάρκο Μπετζέκι είχε προβάδισμα 102 βαθμών από τον Μάρκεθ, ο οποίος εξακολουθούσε να αναρρώνει από ακόμη μία επέμβαση στο δεξί του χέρι. Από το Μουτζέλο και μετά, όμως, ο αναβάτης της Ducati κατέκτησε επτά νίκες σε Grand Prix και οκτώ σε Sprint, ανατρέποντας τα δεδομένα. Πλέον βρίσκεται κοντά στον δέκατο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του και όγδοο στη μεγάλη κατηγορία.

Η επόμενη ευκαιρία του να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα έρχεται στο Πορτιμάο. Χρειάζεται να συγκεντρώσει δύο βαθμούς περισσότερους από τον Χόρχε Μαρτίν στο Sprint, ενώ ένας τερματισμός στην πρώτη εννιάδα θα θέσει οριστικά εκτός διεκδίκησης τον Μπετσέκι. Ο Ιταλός απέχει 74 βαθμούς από την κορυφή, όσοι ακριβώς απομένουν διαθέσιμοι στους δύο τελευταίους γύρους.

Η Aprilia κρατά την πρόοδο και τα μαθήματα

Παρά την εξέλιξη της μάχης των αναβατών, ο Ρίβολα επιλέγει να σταθεί στην πρόοδο της Aprilia, η οποία πραγματοποιεί την καλύτερη σεζόν της στη μεγάλη κατηγορία. «Βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, γιατί αυτή η χρονιά αποδεικνύει την αξία της εταιρείας. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και έχουν κατασκευάσει μια εξαιρετική μοτοσικλέτα», ανέφερε, απονέμοντας τα εύσημα στους ανθρώπους του Νοάλε.

Αναγνώρισε, πάντως, ότι η ομάδα δεν αξιοποίησε όλες τις δυνατότητές της: «Χάσαμε πολλούς βαθμούς; Ναι, αλλά προτιμώ να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση παρά να έχω μια αργή μοτοσικλέτα και αργούς αναβάτες. Δεν πετάξαμε λευκή πετσέτα. Συνεχίσαμε να πιέζουμε για καλύτερη απόδοση της μοτοσικλέτας και για την εξέλιξη των αναβατών μας. Υπάρχουν πολλά θετικά για τα οποία μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι. Τους βαθμούς που χάθηκαν για τον έναν ή τον άλλον λόγο θα τους αντιμετωπίσουμε ως μάθημα για το μέλλον. Αλλά, το επαναλαμβάνω, απομένουν ακόμη δύο αγώνες», συμπλήρωσε.

Ανοιχτή η μάχη των κατασκευαστών

Η Aprilia διατηρεί προβάδισμα 124 βαθμών έναντι της εργοστασιακής Ducati στο πρωτάθλημα ομάδων, ενώ στη βαθμολογία των κατασκευαστών βρίσκεται οκτώ βαθμούς πίσω από την ιταλική αντίπαλό της. «Ο τίτλος των κατασκευαστών είναι ξεκάθαρα στόχος μας. Ειλικρινά, πιστεύω ότι τον αξίζουμε», δήλωσε ο Ρίβολα, θέτοντας παράλληλα ζήτημα αλλαγής στον τρόπο υπολογισμού των βαθμών.

Η αναφορά του στον Μάρκεθ συνόψισε και τη δυσκολία που αντιμετωπίζει η Aprilia: «Άκουσα κάποιον να λέει νωρίτερα ότι, κάποιες φορές, τέσσερις Aprilia δεν αρκούν για να νικήσουν τον Μάρκεθ. Είναι αλήθεια», κατέληξε.