Ο Μάρκο Μπετζέκι επικράτησε στη Lusail, αλλά ο δεύτερος Μαρκ Μάρκεθ αύξησε ακόμα περισσότερο τη διαφορά του από τον Μαρτίν - Στο βάθρο ο Ραούλ Φερνάντεθ.

Ο Μάρκο Μπετζέκι κατέκτησε τη νίκη στο Grand Prix του Κατάρ με επιβλητική εμφάνιση, όμως ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν εκείνος που έκανε ακόμη ένα μεγάλο βήμα προς τον τίτλο του MotoGP. Ο αναβάτης της Ducati τερμάτισε δεύτερος στη Lusail, ενώ ο τραυματίας Χόρχε Μαρτίν πήρε την έβδομη θέση και διατηρήθηκε στη μάχη του τίτλου, με τη μεταξύ τους διαφορά να αυξάνεται στους 60 βαθμούς.

Ο Ραούλ Φερνάντεθ συμπλήρωσε το βάθρο και ο Άι Ογκούρα ολοκλήρωσε τέταρτος, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική παρουσία της Aprilia, η οποία κατέλαβε τρεις από τις τέσσερις πρώτες θέσεις. Ο Μπετζέκι πήρε την καρό σημαία 3,083 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Μάρκεθ.

BEZ BOUNCES BACK WITH A DOMINANT WIN IN DOHA! 👊 🏆 #QatarGP🇶🇦 https://t.co/cdwnwBjEai — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026

Ο Μπετζέκι μπροστά, προσεκτικό ξεκίνημα για τον Μάρκεθ

Ο Μπετζέκι διατήρησε την πρωτοπορία από την pole position στην εκκίνηση. Πίσω του, ο Φερνάντεθ πέρασε τον ομόσταβλό του, Ογκούρα, με επίθεση στην πρώτη στροφή και στη συνέχεια προσπέρασε τον Μάρκεθ, διαμορφώνοντας ένα προσωρινό 1-2 για την Aprilia.

Ο αναβάτης της Ducati επέλεξε προσεκτικό ρυθμό στο πρώτο μέρος του αγώνα, επιτρέποντας στις δύο Aprilia να απομακρυνθούν. Στον τρίτο γύρο έχασε και την τρίτη θέση από τον Πέδρο Ακόστα, χωρίς όμως να παρασυρθεί σε μια βιαστική αντίδραση.

Λίγους γύρους αργότερα, ο Ακόστα έκοψε ρυθμό και άφησε τον Μάρκεθ να επιστρέψει στην τρίτη θέση. Ο αναβάτης της KTM φαινόταν να αντιμετωπίζει δυσκολίες με την πίεση του εμπρός ελαστικού, προσπαθώντας να αυξήσει τη θερμοκρασία του και να διατηρήσει την πίεση στο απαιτούμενο εύρος.

🚥 LIGHTS OUT in #MotoGP 🚥 Bezzecchi leads from pole as @25RaulFernandez slots into 2nd! #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/SicoGyKE4T — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026

Η αντεπίθεση του Μάρκεθ και το βάθρο της Trackhouse

Καθώς ο αγώνας περνούσε στο δεύτερο μισό του, ο Μάρκεθ απομακρύνθηκε από τον Ακόστα και άρχισε να πλησιάζει τον Φερνάντεθ. Τελικά πέρασε τον αναβάτη της Trackhouse και εξασφάλισε τη δεύτερη θέση, χωρίς να απειλήσει την επικράτηση του Μπετζέκι.

Ο Φερνάντεθ, που εξακολουθεί να διαχειρίζεται τραυματισμό στον δείκτη, κράτησε την τρίτη θέση παρά την πίεση του Ογκούρα. Οι δύο αναβάτες της Trackhouse τερμάτισαν με διαφορά 1,271 δευτερολέπτων μεταξύ τους.

Ο Ογκούρα ήταν ένας από τους τρεις αναβάτες που άφησε να περάσουν ο Ακόστα, στην προσπάθειά του να διαχειριστεί την πίεση του εμπρός ελαστικού. Ο τρίτος ήταν ο Ενέα Μπαστιανίνι, ο οποίος κατέλαβε την πέμπτη θέση με την KTM της Tech3, αφήνοντας τον συμπατριώτη του στην έκτη.

😮⏱️ @25RaulFernandez's P2 might be under serious threat as @marcmarquez93 keeps closing in! #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/8GClUzl87e — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026

Έβδομος ο Μαρτίν, δύσκολος αγώνας για τον Ντι Τζιαναντόνιο

Δύο εβδομάδες μετά το κάταγμα στον καρπό του, ο Μαρτίν έδειχνε να δυσκολεύεται ιδιαίτερα στους τελευταίους γύρους. Παρ’ όλα αυτά, διατήρησε την έβδομη θέση μπροστά από τον Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο, περιορίζοντας όσο μπορούσε τη βαθμολογική απώλεια.

Ο αγώνας του αναβάτη της VR46 επηρεάστηκε από την εκκίνηση, όταν βρέθηκε στην εξωτερική της κίνησης του Φερνάντεθ απέναντι στον Ογκούρα στην πρώτη στροφή. Έτσι, σε μια πίστα όπου συνήθως εμφανίζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, περιορίστηκε στην όγδοη θέση.

Ο Ζοάν Ζαρκό ήταν ο πρώτος αναβάτης της Honda στην ένατη θέση, ενώ ο Ίκερ Λεκουόνα συμπλήρωσε τη δεκάδα. Τόσο ο Ισπανός όσο και ο Φράνκο Μορμπιντέλι κέρδισαν θέσεις προς το τέλος από τον Φερμίν Αλντεγκέρ, ο οποίος αγωνίστηκε με τραυματισμό στο χέρι και τερμάτισε δωδέκατος.

Ο Μάβερικ Βινιάλες, που εξακολουθεί να περιορίζεται από το πρόβλημα στον ώμο του, ολοκλήρωσε 13ος. Ο Τζέικ Ντίξον ακολούθησε στη 14η θέση και κατέκτησε τους πρώτους δύο βαθμούς της καριέρας του στο MotoGP.

Δεν τερμάτισαν οι Ντιόγκο Μορέιρα και Μπραντ Μπίντερ. Για τον Βραζιλιάνο αναφέρθηκε πρόβλημα στο χέρι, ενώ η εγκατάλειψη του αναβάτη της KTM αποδόθηκε σε πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Aprilia won't go without a fight. Mission accomplished for @88jorgemartin 💪 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/NKB4Pya36q — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026

Στους 60 βαθμούς ο Μάρκεθ, οριακές ελπίδες για τον Μπετζέκι

Μετά το Κατάρ, ο Μάρκεθ έχει 431 βαθμούς, ο Μαρτίν 371 και ο Μπετζέκι 357. Απομένουν τα αγωνιστικά τριήμερα της Πορτογαλίας και της Βαλένθια, με συνολικά 74 βαθμούς διαθέσιμους από τα δύο Σπριντ και τα δύο Grand Prix.

Ο Μαρτίν βρίσκεται πλέον 60 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο, ο οποίος θα έχει νέα ευκαιρία να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα στην Πορτογαλία. Για τον Μπετζέκι, οι μαθηματικές ελπίδες κρέμονται από μια κλωστή: χρειάζεται να κερδίσει και τους τέσσερις εναπομείναντες αγώνες και ο Μάρκεθ να μη βαθμολογηθεί ξανά.

Ο επόμενος αγώνας του MotoGP είναι το GP Πορτογαλίας, στην πίστα Autódromo Internacional do Algarve, στο Πορτιμάο, το τριήμερο 20–22 Νοεμβρίου 2026.

Αποτελέσματα GP Κατάρ MotoGP

Θέση Αναβάτης Μοτοσικλέτα Διαφορά 1 Μάρκο Μπετζέκι Aprilia Νικητής 2 Μαρκ Μάρκεθ Ducati +3.083 3 Ραούλ Φερνάντεθ Aprilia +3.614 4 Άι Ογκούρα Aprilia +4.885 5 Ενέα Μπαστιανίνι KTM +6.948 6 Πέδρο Ακόστα KTM +7.413 7 Χόρχε Μαρτίν Aprilia +14.023 8 Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο Ducati +15.517 9 Ζοάν Ζαρκό Honda +16.257 10 Ίκερ Λεκουόνα Ducati +17.958 11 Φράνκο Μορμπιντέλι Ducati +20.275 12 Φερμίν Αλντεγκέρ Ducati +20.576 13 Μάβερικ Βινιάλες KTM +21.095 14 Τζέικ Ντίξον Honda +28.734 — Μπραντ Μπίντερ KTM Εγκατέλειψε — Ντιόγκο Μορέιρα Honda Εγκατέλειψε