Στη νέα του αυτοβιογραφία, ο Βαλεντίνο Ρόσι αναφέρθηκε στην κόντρα που είχε το 2015 με τον Μαρκ Μάρκεθ που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τον τίτλο.

Περισσότερο από μία δεκαετία έχει περάσει από την επεισοδιακή ολοκλήρωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP το 2015, όμως ο Βαλεντίνο Ρόσι δεν έχει αλλάξει την άποψή του για τον ρόλο που διαδραμάτισε ο Μαρκ Μάρκεθ στην απώλεια του τίτλου. Ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής αναφέρθηκε στην περίφημη αντιπαράθεσή τους, υποστηρίζοντας ότι ο Ισπανός είχε μοναδικό στόχο να τον εμποδίσει να κατακτήσει το δέκατο πρωτάθλημα της καριέρας του.

Η αφορμή δόθηκε κατά την παρουσία του στην ιταλική τηλεοπτική εκπομπή «Che Tempo Che Fa», όπου παρουσίασε τη νέα αυτοβιογραφία του με τίτλο «La Mia Storia», την οποία έγραψε σε συνεργασία με τον δημοσιογράφο Τζόρτζιο Τερούτσι. Ο Ρόσι αναφέρθηκε τόσο στις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του όσο και στη σημερινή κατάσταση του MotoGP.

Μία σεζόν που δεν θα ξεχάσει ποτέ

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ρόσι και τον Μάρκεθ κορυφώθηκε στο Grand Prix Μαλαισίας του 2015, στη Σεπάνγκ, όταν οι δύο οδηγοί συγκρούστηκαν έπειτα από μια ιδιαίτερα έντονη μονομαχία. Ο Ιταλός τιμωρήθηκε από τους αγωνοδίκες, με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί να εκκινήσει τελευταίος στον τελικό της Βαλένθια. Εκεί ο Χόρχε Λορένθο εξασφάλισε τον τίτλο, αφήνοντας τον Ρόσι στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος.

Ο πρώην αναβάτης της Yamaha εξακολουθεί να θεωρεί ότι ο Μάρκεθ επηρέασε σκόπιμα τη μάχη του τίτλου, παρότι ο ίδιος δεν διεκδικούσε πλέον το πρωτάθλημα. Πρόκειται για την προσωπική ερμηνεία του Ρόσι, η οποία παραμένει αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

«Ο καθένας έχει τα όριά του, άλλος χαμηλότερα και άλλος υψηλότερα. Αυτό που συνέβη το 2015 εξακολουθεί να με θυμώνει, γιατί ο Μάρκεθ δεν αγωνιζόταν για το πρωτάθλημα. Αγωνιζόταν μόνο για να χάσω εγώ και τελικά τα κατάφερε», υποστήριξε.

Ο Ιταλός παραδέχθηκε ότι η συγκεκριμένη εμπειρία εξακολουθεί να τον επηρεάζει συναισθηματικά, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει έντεκα χρόνια: «Είναι κάτι που δεν περνάει, που ακόμη με πληγώνει. Όταν το σκέφτομαι, αισθάνομαι όπως εκείνο το βράδυ στη Βαλένθια. Μερικές φορές κοιτάζομαι στον καθρέφτη και λέω στον εαυτό μου να μη σκέφτεται τον τίτλο που έχασε, αλλά εκείνους που κέρδισε. Όμως έτσι είναι ο αθλητισμός. Οι ήττες πονάνε περισσότερο».

Η κριτική στον Μπετζέκι για το χαμένο πρωτάθλημα

Περνώντας στο φετινό MotoGP, ο Ρόσι σχολίασε την πορεία του Μάρκο Μπετζέκι, ο οποίος επέστρεψε στις νίκες στο Grand Prix Κατάρ με την Aprilia. Παρότι ο Ιταλός παραμένει μαθηματικά στη διεκδίκηση του τίτλου, βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, πίσω από τους Μαρκ Μάρκεθ και Χόρχε Μαρτίν, με δύο αγωνιστικά τριήμερα να απομένουν.

Ο Ρόσι θεωρεί ότι ο αναβάτης της VR46 Riders Academy είχε την ταχύτητα να διεκδικήσει με μεγαλύτερες αξιώσεις το πρωτάθλημα, αλλά δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν.

«Ο Μπετζέκι είναι καλά επειδή κέρδισε, αλλά είναι λίγο απογοητευμένος. Φέτος είχε την ευκαιρία να πάρει το πρωτάθλημα, είχε την ταχύτητα, όμως έκανε πολλά λάθη. Πιθανότατα δεν θα το κατακτήσει», δήλωσε.

Η νέα αυτοβιογραφία του Ρόσι κυκλοφόρησε στις 10 Νοεμβρίου από τον εκδοτικό οίκο Rizzoli και περιλαμβάνει προσωπικές αναμνήσεις, άγνωστες πτυχές της καριέρας του και τη δική του ματιά στις σημαντικότερες αντιπαλότητες που σημάδεψαν την παρουσία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.