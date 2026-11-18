Μια γενναία είσοδος στον κόσμο των μεσαίων Adventure, μια μοτοσικλέτα σε τρεις παραλλαγές για να καλύπτει όλα τα γούστα.

Η Morbidelli παρουσιάζει την οικογένεια T802, μια νέα μεσαίου κυβισμού μοτοσικλέτα κατηγορίας Adventure, με δικύλινδρο σε σειρά κινητήρα 799 cc, η οποία βασίζεται σε μία ενιαία πλατφόρμα και διατίθεται σε τρεις εκδόσεις. Το X προορίζεται για τον δρόμο και τα μακρινά ταξίδια με συνεπιβάτη και αποσκευές.

Το XR απευθύνεται σε αναβάτες που εγκαταλείπουν την άσφαλτο για χαλικόδρομους και χωματόδρομους. Το XR Rally, η πιο χωματερή εκδοχή από τις τρεις, διαθέτει μεγαλύτερες διαδρομές αναρτήσεων και αυξημένη απόσταση από το έδαφος. Και τα τρία μοντέλα μοιράζονται τον ίδιο κινητήρα, πλαίσιο, ηλεκτρονικά συστήματα, διάταξη χειριστηρίων και δυνατότητες συνδεσιμότητας. Αυτά που διαφοροποιούνται είναι οι τροχοί, τα ελαστικά, οι διαδρομές των αναρτήσεων, η απόσταση από το έδαφος, τα φρένα και η σέλα.

Γιατί τρεις εκδόσεις;

Οι περισσότεροι αναβάτες αυτής της κατηγορίας κινούνται στην άσφαλτο, ενίοτε με συνεπιβάτη και αποσκευές. Πολλοί βγαίνουν από την άσφαλτο κάθε Σαββατοκύριακο, κινούμενοι σε χωματόδρομους και χωμάτινες διαδρομές. Κάποιοι λίγοι θέλουν να φτάσουν εκεί όπου τελειώνει ο δρόμος. Μία μοτοσικλέτα για όλους αυτούς θα αποτελούσε συμβιβασμό για τον καθένα ξεχωριστά. Έτσι λοιπόν, η Morbidelli δημιούργησε μία πλατφόρμα προσδίδοντάς της τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες.

T802X: Road and Touring

Τροχοί με ακτίνες, 19 ιντσών μπροστά και 17 πίσω, με ελαστικά tubeless Metzeler Tourance (110/80 R19 και 150/70 R17). Διπλοί πλευστοί δίσκοι μπροστά, διαμέτρου 298 mm, με τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες. Διαδρομή αναρτήσεων 210 mm και στους δύο άξονες, απόσταση από το έδαφος 206 mm και ύψος σέλας 830 mm, το χαμηλότερο από τα τρία μοντέλα. Διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό σέλα για δύο άτομα, χαμηλό φτερό μπροστά και κεντρικό σταντ.

T802XR: On and Off Road

Τροχοί με ακτίνες, 21 και 18 ιντσών, ελαστικά χωρίς αεροθάλαμο Pirelli Scorpion Rally STR (90/90-21 και 150/70 R18) και δίσκοι 320 mm. Διατηρεί τη διαδρομή αναρτήσεων των 210 mm του μοντέλου X, με απόσταση από το έδαφος 245 mm, ύψος σέλας 850 mm και ψηλό φτερό που προστατεύει από λάσπες και πέτρες. Προσφέρει την ίδια άνεση και τη σέλα δύο ατόμων που διαθέτει και το X. Το κεντρικό σταντ διατίθεται ως προαιρετικός εξοπλισμός.

T802XR RALLY: Περισσότερο Off Road

Διαθέτει τους ίδιους τροχούς, ελαστικά και φρένα με το XR, αλλά με ανάρτηση μεγαλύτερης διαδρομής: 233 mm μπροστά και 230 πίσω, καθώς και απόσταση από το έδαφος 270 mm. Η ενιαία επίπεδη σέλα τύπου ράλι, με επιφάνεια που προσφέρει πρόσφυση στα γόνατα, επιτρέπει στον αναβάτη να κινείται ελεύθερα πάνω στη μοτοσικλέτα όταν οδηγεί όρθιος. Ύψος σέλας στα 875 mm.

A new inline twin, with the sound of a V-twin

Στην καρδιά κάθε T802 βρίσκεται ένας νέος δικύλινδρος εν σειρά 799 cc, με αναλογία συμπίεσης 13:1. Είναι υγρόψυκτος με διπλούς εκκεντροφόρους και οκτώ βαλβίδες, ζυγίζει μόλις 52 κιλά και διαθέτει ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου Bosch και γκάζι ride-by-wire. Ο στροφαλοφόρος άξονας των 75° δίνει στην εξάτμιση έναν ήχο κοντά σε αυτόν ενός κινητήρα V2 και ισχύ που φτάνει στους 94,5 hp στις 9.000 rpm, με ροπή 80 Nm στις 7.500, ενώ δύο άξονες εξισορρόπησης φροντίζουν να διατηρούν τους κραδασμούς σε χαμηλά επίπεδα.

Το κιβώτιο έξι ταχυτήτων διαθέτει συμπλέκτη ολίσθησης (slipper), καθώς και σύστημα quickshifter διπλής κατεύθυνσης για αλλαγές ταχυτήτων —ανεβάσματα και κατεβάσματα— χωρίς τη χρήση του συμπλέκτη. Τρεις λειτουργίες οδήγησης, ίδιες σε όλες τις εκδόσεις, μεταβάλλουν την απόκριση του γκαζιού και τον τρόπο παρέμβασης των ηλεκτρονικών συστημάτων. Είναι οι Road, Sport και Off-road. Ο έλεγχος πρόσφυσης μπορεί να απενεργοποιηθεί μέσω του πίνακα οργάνων σε οποιαδήποτε λειτουργία, ενώ το ABS στον πίσω τροχό μπορεί να απενεργοποιηθεί στη λειτουργία Off-road.

Πλαίσιο

Και οι τρεις εκδόσεις διαθέτουν ατσάλινο πλαίσιο τύπου «διαμάντι» και αλουμινένιο ψαλίδι. Στο εμπρός μέρος υπάρχει ανεστραμμένο πιρούνι KYB διαμέτρου 48 mm με ρυθμιζόμενη προφόρτιση και απόσβεση. Πίσω συναντάμε ανάρτηση τύπου Pro-link με μονό αμορτισέρ, το οποίο διαθέτει ρυθμιζόμενη απόσβεση επαναφοράς και συμπίεσης, καθώς και δυνατότητα ρύθμισης της προφόρτισης χωρίς τη χρήση εργαλείων. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης αμορτισέρ τιμονιού.

Οι τροχοί με ακτίνες είναι τύπου tubeless (χωρίς σαμπρέλα) σε όλες τις εκδόσεις, γεγονός που επιτρέπει την επισκευή ενός ελαστικού σε περίπτωση διάτρησης επί τόπου, χωρίς να απαιτείται η αφαίρεση του τροχού. Το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο ανέρχεται στα 190 kg και για τις τρεις εκδόσεις.

Αδρανειακή μονάδα

Τα ηλεκτρονικά συστήματα προέρχονται από τη Bosch και λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο. Η αδρανειακή μονάδα μέτρησης (IMU) MM7.10 καταγράφει τη γωνία κλίσης, την επιτάχυνση και την πέδηση, ενώ αισθητήρες και στους δύο τροχούς παρέχουν δεδομένα για την ταχύτητα περιστροφής του καθενός. Με βάση αυτά τα στοιχεία, η μονάδα ελέγχου κινητήρα MSE 9.0 διαχειρίζεται το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης κατά τις στροφές (cornering traction control), μειώνοντας την ισχύ μόλις ο πίσω τροχός αρχίσει να ολισθαίνει, καθώς και το σύστημα αποτροπής σούζας (anti-wheelie). Το σύστημα ABS δύο καναλιών προσαρμόζει την πέδηση ανάλογα με τη γωνία κλίσης (cornering ABS), επιτρέποντας στον αναβάτη να φρενάρει δυνατά ακόμη και όταν η μοτοσικλέτα είναι υπό κλίση μέσα σε μια στροφή.

Μάτι παντού

Μια κάμερα μπροστά και ένα ραντάρ στο πίσω μέρος επιτηρούν τα τυφλά σημεία. Όταν ένα όχημα εισέρχεται σε αυτά, φωτίζεται ο καθρέπτης και στην οθόνη εμφανίζεται η θέση του οχήματος. Η κάμερα λειτουργεί παράλληλα και ως Dash Cam, καταγράφοντας αυτόματα βίντεο ανάλυσης 1080p σε αποσπάσματα διάρκειας ενός λεπτού σε κάρτα μνήμης, με δυνατότητα αναπαραγωγής μέσω της εφαρμογής Morbidelli app. Ο φωτισμός είναι τεχνολογίας full LED και περιλαμβάνει αυτόματη λειτουργία προβολέων, φωτισμό στροφής μέσω των δύο προβολέων ομίχλης, καθώς και φλας που απενεργοποιούνται αυτόματα. Το σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, ενώ όλα τα παραπάνω διατίθενται και στις τρεις εκδόσεις.

Οθόνη και λειτουργίες

Η έγχρωμη οθόνη TFT 7 ιντσών είναι τοποθετημένη σε κάθετη διάταξη, σαν ένα road-book ράλι. Η ταχύτητα και η σχέση μετάδοσης εμφανίζονται με μεγάλα ψηφία, με ένα παράθυρο που επιλέγει ο αναβάτης για πλοήγηση, μουσική ή πιέσεις ελαστικών. Το θέμα είναι φωτεινό, σκοτεινό ή αυτόματο με αισθητήρα φωτός και, όταν κάτι χρειάζεται προσοχή, ο πίνακας οργάνων το εξηγεί με λόγια, όχι μόνο με σύμβολο, στα αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά ή γερμανικά. Στάνταρ είναι οι φωτιζόμενοι διακόπτες, το cruise control, τα θερμαινόμενα γκριπ και σέλα με τρία επίπεδα το καθένα, η ρυθμιζόμενη χειροκίνητα και χωρίς εργαλεία ζελατίνα (περίπου 40 mm διαδρομής), τα προστατευτικά χεριών και η θύρα USB.

Morbidelli app

Κάθε T802 διαθέτει μονάδα συνδεσιμότητας M-Link 4 με δική της κάρτα SIM 4G, GPS και εφεδρική μπαταρία, συνδεδεμένη με την εφαρμογή Morbidelli. Το τηλέφωνο συνδέεται στον πίνακα οργάνων μέσω Bluetooth και Wi-Fi. Δείτε τι παρέχει η εφαρμογή:

Πλοήγηση στον πίνακα οργάνων

Σκανάροντας τον κωδικό QR στην οθόνη TFT εμφανίζονται στον πίνακα οργάνων οι οδηγίες πλοήγησης της Google (turn-by-turn), ακόμα κι αν το τηλέφωνο είναι σε μια τσέπη. Διατίθεται επίσης πλήρης αντικατοπτρισμός οθόνης (screen mirroring).

Πού βρίσκεται η μοτοσυκλέτα μου;

Εντοπισμός σε πραγματικό χρόνο, κατάσταση οχήματος (μπαταρία, στάθμη καυσίμου, σήμα) και διαγνωστικά για τον κινητήρα, το ABS και τον πίνακα οργάνων.

Αντικλεπτική προστασία

Όταν ενεργοποιηθεί μέσω της εφαρμογής, το σύστημα συναγερμού ειδοποιεί το τηλέφωνο (μέσω 4G) εάν η μοτοσικλέτα μετακινηθεί, ανεξάρτητα από την απόσταση. Η εφεδρική μπαταρία επιτρέπει τη συνέχιση του εντοπισμού ακόμα και αν αποσυνδεθεί η κύρια μπαταρία. Ο κινητήρας μπορεί να απενεργοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της εφαρμογής, υπό την προϋπόθεση ότι η ταχύτητα της μοτοσυκλέτας είναι μικρότερη από 20 χλμ./ώρα.

SOS

Ένα κουμπί στη μοτοσικλέτα αποστέλλει σε έως δύο επιλεγμένες επαφές έναν σύνδεσμο με την τρέχουσα τοποθεσία του αναβάτη, χρησιμοποιώντας τη σύνδεση της ίδιας της μοτοσικλέτας, επομένως δεν απαιτείται η παρουσία του τηλεφώνου.

Κάθε διαδρομή αποθηκεύεται

Καταγράφονται η διαδρομή, η απόσταση, ο χρόνος και η ταχύτητα, με δυνατότητα αναπαραγωγής (animated replay) και παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, με δυνατότητα κοινοποίησης για 24 ώρες. Σε περίπτωση έλλειψης σήματος, τα δεδομένα διαδρομών περίπου μίας εβδομάδας αποθηκεύονται τοπικά και ανεβαίνουν στο σύστημα αργότερα.