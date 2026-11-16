Ενόψει του επερχόμενου αγώνα του MotoGP στην Πορτογαλία, η Ducati Corse επιβεβαίωσε ποιος θα αγωνιστεί στη θέση του τραυματία Πέκο Μπανάια.

Ο Φραντσέσκο Μπανάια είχε ακόμη δύο Grand Prix μπροστά του με τα χρώματα της εργοστασιακής Ducati πριν μετακομίσει στην Aprilia. Η πτώση του στο Κατάρ που του επέφερε σοβαρό τραυματισμό άλλαξε αυτό το φινάλε με το ιταλικό εργοστάσιο. Ο δύο φορές πρωταθλητής του MotoGP θα χάσει το GP Πορτογαλίας, που διεξάγεται στο Πορτιμάο από τις 20 έως τις 22 Νοεμβρίου, όπως επιβεβαίωσε η Ducati.

Ο Ιταλός έπεσε στον πρώτο γύρο του Αγώνα Σπριντ στο Λουσάιλ, έπειτα από επαφή με τον Φερμίν Αλντεγκέρ. Υπέστη κατάγματα στο τέταρτο και το πέμπτο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού, έχασε τον αγώνα της Κυριακής και επέστρεψε στην Ιταλία για χειρουργική επέμβαση. Στην Πορτογαλία θα απουσιάσει από ολόκληρο αγωνιστικό τριήμερο για πρώτη φορά από το 2020.

Update ahead of #PortugueseGP 🇵🇹 @LecuonaIker will join the #DucatiLenovoTeam for the upcoming round in Portugal, stepping in to replace @pecco63 ❤️💪 Let’s go, Iker! 🙌 #ForzaDucati https://t.co/QpOTUNAfqi — Ducati Corse (@ducaticorse) November 16, 2026

Δίπλα στον Μαρκ Μάρκεθ ο Λεκουόνα

Η Ducati επέλεξε τον Ίκερ Λεκουόνα, αναβάτη της στο WorldSBK, για να αγωνιστεί δίπλα στον Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός θα κάνει την έκτη φετινή του εμφάνιση στο MotoGP, έχοντας ήδη καλύψει τα κενά των Φερμίν Αλντεγκέρ και Άλεξ Μάρκεθ στη Gresini.

Στο Κατάρ, όπου αντικατέστησε τον Άλεξ Μάρκεθ, τερμάτισε στη δεκάδα τόσο στον Αγώνα Σπριντ όσο και στο Grand Prix. Ο Άλεξ Μάρκεθ αναμένεται να επιστρέψει στο Πορτιμάο μετά την επέμβαση στον ώμο.

Στόχος του Μπανάια είναι να επιστρέψει στο τελευταίο Grand Prix της σεζόν, μία εβδομάδα μετά την Πορτογαλία. Εφόσον πάρει το πράσινο φως για να αγωνιστεί, η Βαλένθια θα είναι ο τελευταίος του αγώνας με την εργοστασιακή Ducati, με την οποία κατέκτησε τους τίτλους του 2022 και του 2023.

Στην ίδια πίστα, δύο ημέρες μετά το Grand Prix, είναι προγραμματισμένη η δοκιμή της 1ης Δεκεμβρίου. Εκεί ο Μπανάια αναμένεται, εφόσον το επιτρέψει η αποκατάστασή του, να κάνει τους πρώτους γύρους του με την Aprilia RS-GP των 850 κ.εκ. και τα ελαστικά της Pirelli για το 2027.

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