Το μεσαίο Adventure της Voge κάνει ένα μεγάλο βήμα παραπέρα με τη χρήση ηλεκτρονικών αναρτήσεων και αδρανειακής μονάδας μέτρησης.

Το Voge DS625X ES ανεβάζει την εμπειρία του Adventure Touring σε νέο επίπεδο, χάρη στον συνδυασμό έξυπνων ηλεκτρονικών αναρτήσεων, προηγμένων ηλεκτρονικών βοηθημάτων και πλήρους εξοπλισμού. Μια πολυσχιδής μοτοσυκλέτα που σας επιτρέπει να προσαρμόζετε την απόδοσή της σε κάθε διαδρομή χωρίς να θυσιάζετε την ισχύ, την άνεση και τις συνολικές δυνατότητες που τη χαρακτηρίζουν. Περισσότερος έλεγχος, περισσότερες δυνατότητες και ένας εντελώς νέος τρόπος για να βιώσετε την περιπέτεια.

Η ανάρτηση κάνει τη διαφορά

Το χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει στο DS625X ES είναι η προηγμένη ημιενεργητική ανάρτησή του, η οποία μπορεί να προσαρμόζει την απόδοσή της ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης και το φορτίο της μοτοσικλέτας. Επιτρέπει την ηλεκτρονική ρύθμιση της προφόρτισης του πίσω αμορτισέρ, καθώς και της απόσβεσης συμπίεσης και επαναφοράς τόσο για την εμπρός όσο και για την πίσω ανάρτηση, διασφαλίζοντας την ιδανική ισορροπία μεταξύ άνεσης, σταθερότητας και ακρίβειας.

Η τεχνολογία αυτή ενισχύει την απόκριση της μοτοσυκλέτας σε διάφορα σενάρια, από τις καθημερινές μετακινήσεις έως τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων με συνεπιβάτη και αποσκευές. Το σύστημα προσφέρει ένα εύρος ρυθμίσεων για την προφόρτιση και τις αποσβέσεις, επιτρέποντας τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς της μοτοσυκλέτας σύμφωνα με τις προτιμήσεις του αναβάτη. Περιλαμβάνει τις λειτουργίες Comfort, Sport και Custom, καθώς και δυνατότητες προσαρμοστικής ρύθμισης και λειτουργία κατά της βύθισης (anti-dive), οι οποίες συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της σταθερότητας και στη διαχείριση της μεταφοράς βάρους κατά τη διάρκεια έντονης επιτάχυνσης και δυνατού φρεναρίσματος.

Προσαρμόζεται χιλιόμετρο με το χιλιόμετρο

Το έξυπνο σύστημα διαχείρισης της ηλεκτρονικής ανάρτησης ανιχνεύει το φορτίο και την ταχύτητα της μοτοσυκλέτας, ρυθμίζοντας τη συμπεριφορά της. Με αυτόν τον τρόπο απλοποιεί την εμπειρία οδήγησης, καθώς εξαλείφει την ανάγκη για χρονοβόρες χειροκίνητες ρυθμίσεις.

Η προσαρμοζόμενη προφόρτιση μεταβάλλει επίσης αυτόματα το ύψος της μοτοσυκλέτας ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης σε ένα εύρος 25 mm (−10/+15 mm). Όταν σβήνετε τον κινητήρα, η μοτοσυκλέτα χαμηλώνει στο ελάχιστο δυνατό ύψος, φέρνοντας τη σέλα στα 825 mm. Μόλις ξεκινήσετε τη διαδρομή σας και ξεπεράσετε τα 5 km/h, επανέρχεται αυτόματα στο προγραμματισμένο ύψος. Σε συμβατές λειτουργίες οδήγησης το ύψος μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω καθώς αυξάνεται η ταχύτητα ή να μειωθεί καθώς πλησιάζετε σε στάση. Έτσι, το 625 ES προσαρμόζει τη συμπεριφορά του σε κάθε περίσταση, προσφέροντας μια οδηγική εμπειρία πιο άνετη, πρακτική και ελεγχόμενη.

Περισσότερη τεχνολογία και ασφάλεια σε κάθε στροφή

Το νέο DS625X ES δεν αρκείται στη σημαντική προσθήκη της έξυπνης ημιενεργητικής ανάρτησης και επιπρόσθετα αποκτά μια αδρανειακή μονάδα μέτρησης (IMU) έξι αξόνων, η οποία διαχειρίζεται το σύστημα πέδησης λαμβάνοντας υπόψη τη γωνία κλίσης της μοτοσυκλέτας. Χάρη στο ABS για στροφές (cornering ABS), το σύστημα συμβάλλει στη διατήρηση του ελέγχου κατά το φρενάρισμα, ακόμη και όταν η μοτοσυκλέτα βρίσκεται υπό κλίση, προσφέροντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας σε ποικίλες συνθήκες οδήγησης.

Αυτή η εξέλιξη πλαισιώνεται από μια νέα έγχρωμη οθόνη TFT, η οποία διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με smartphone και λειτουργία αντικατοπτρισμού (mirroring), επιτρέποντάς σας να προβάλλετε περιεχόμενο από το τηλέφωνό σας απευθείας στον πίνακα οργάνων. Αυτή η σύγχρονη διεπαφή αναβαθμίζει την εμπειρία οδήγησης και διευκολύνει την πρόσβαση σε πληροφορίες κατά τη διάρκεια κάθε διαδρομής.

Περιπέτεια χωρίς όρια

Το DS625X ES διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά που κατέστησαν το επιτυχημένο DS625X μια ευέλικτη μοτοσυκλέτα περιπέτειας, ικανή να ανταποκριθεί εξίσου καλά στην άσφαλτο, σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, αλλά και σε εκτός δρόμου διαδρομές.

Μοιράζεται με τη βασική έκδοση, που συνεχίζει κανονικά την εμπορική της πορεία, τον δικύλινδρο σε σειρά κινητήρα των 581 cc, ο οποίος αποδίδει 64 ίππους στις 9.000 rpm και μέγιστη ροπή 57 Nm στις 6.500, καθώς και το πλαίσιο, την εργονομία και τον πλούσιο εξοπλισμό του.

Στοιχεία όπως τα δύο προγράμματα οδήγησης, τα απενεργοποιούμενα ABS και Traction Control, οι ακτινωτοί τροχοί με τα tubeless ελαστικά της Metzeler, ο πλήρης φωτισμός LED-DRL, η κάμερα υψηλής ευκρίνειας (Dash Cam) που είναι τοποθετημένη πάνω από τους διπλούς προβολείς, οι δύο έξτρα προβολείς LED, το σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS, η θερμαινόμενη σέλα και τα θερμαινόμενα γκριπ, η ρυθμιζόμενη ζελατίνα του φέρινγκ, το σύστημα «follow me home» με τα φώτα να παραμένουν αναμμένα για λίγα δευτερόλεπτα μετά το σβήσιμο του κινητήρα, τα προστατευτικά σε πλαίσιο και κινητήρα και οι πρακτικές λύσεις για ταξίδια αποτελούν μέρος ενός συνόλου που έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να απολαύσετε κάθε χιλιόμετρο.

Όλα αυτά συμπληρώνονται από ρεζερβουάρ καυσίμου χωρητικότητας 17,6 λίτρων και επίσημη κατανάλωση 3,8 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα, κάτι που μεταφράζεται σε τεράστια αυτονομία. Η έκδοση ES αξιοποιεί αυτή τη βάση, εισάγοντας μια νέα τεχνολογική διάσταση, με κύρια χαρακτηριστικά τις ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενες αναρτήσεις και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας.