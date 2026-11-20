Το κορυφαίο T-Roc της σειράς αποκτά τετρακίνηση με torque splitter, στάνταρ προσαρμοζόμενη ανάρτηση και χρειάζεται μόνο 5 δλ. για το 0–100 χλμ./ώρα.

Η Volkswagen παρουσίασε το νέο T-Roc R, την ισχυρότερη έκδοση του SUV της, έναν χρόνο μετά το λανσάρισμα της σημερινής γενιάς. Με 333 ίππους, τετρακίνηση που κατανέμει τη ροπή και ανάμεσα στους πίσω τροχούς, καθώς και στάνταρ προσαρμοζόμενη ανάρτηση, το νέο R δεν περιορίζεται στις αισθητικές διαφορές από τα υπόλοιπα T-Roc. Είναι επίσης το πρώτο μοντέλο Volkswagen R που χρησιμοποιεί ήπια υβριδική τεχνολογία 48 V.

Η παγκόσμια πρεμιέρα έγινε στις 18 Νοεμβρίου και οι προπωλήσεις στη Γερμανία άρχισαν στις 19 Νοεμβρίου, με τιμή εκκίνησης 59.995 ευρώ. Η Volkswagen το χαρακτηρίζει ως το ισχυρότερο SUV της που διατίθεται αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκή αγορά.

333 ίπποι, 420 Nm και ηλεκτρική βοήθεια στις χαμηλές στροφές

Ο νέος υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας EA888 evo5 αποδίδει 333 ίππους (245 kW) και μέγιστη ροπή 420 Nm. Συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG επτά σχέσεων και τετρακίνηση 4MOTION. Με τη βοήθεια του στάνταρ launch control, το T-Roc R επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 χλμ./ώρα.

Το σύστημα των 48 V δεν υπάρχει μόνο για την ανάκτηση ενέργειας. Τροφοδοτεί και έναν ηλεκτρικά κινούμενο συμπιεστή, ο οποίος ενισχύει την απόκριση και τη διαθέσιμη ροπή στις χαμηλές στροφές. Στόχος είναι ο κινητήρας να ανταποκρίνεται άμεσα στο πάτημα του γκαζιού, χωρίς αισθητά κενά στην επιτάχυνση.

Παράλληλα, η ήπια υβριδική διάταξη επιτρέπει αυξημένη ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα. Η ενέργεια αυτή αξιοποιείται, μεταξύ άλλων, ώστε ο βενζινοκινητήρας να μπορεί να σβήνει σε κατάλληλες συνθήκες κύλισης, περιορίζοντας την κατανάλωση. Η Volkswagen ανακοινώνει συνδυασμένη κατανάλωση 7,9–8,3 λτ./100 χλμ. και εκπομπές CO₂ 181–190 γρ./χλμ.

Τετρακίνηση που μοιράζει τη ροπή και πίσω δεξιά–αριστερά

Η τετρακίνηση 4MOTION συνοδεύεται από το σύστημα R-Performance torque vectoring. Στον πίσω άξονα υπάρχει ένας μηχανισμός κατανομής ροπής, το λεγόμενο torque splitter, που εξελίχθηκε από τη Volkswagen R. Έτσι, η κατανομή της κινητήριας δύναμης δεν μεταβάλλεται μόνο ανάμεσα στον εμπρός και τον πίσω άξονα, αλλά και ανάμεσα στους δύο πίσω τροχούς.

Η νέα γενιά λογισμικού ελέγχου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες όπου η πρόσφυση διαφέρει στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά του δρόμου. Σύμφωνα με τη Volkswagen, η αναβάθμιση βελτιώνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου τόσο στην επιτάχυνση όσο και στην πέδηση όταν οι τροχοί δεν πατούν σε επιφάνειες με την ίδια πρόσφυση.

Στάνταρ DCC, με ρύθμιση για τη Βόρεια Διαδρομή

Η προσαρμοζόμενη σπορ ανάρτηση DCC ανήκει στον βασικό εξοπλισμό, όπως και το σύστημα διεύθυνσης μεταβλητού λόγου μετάδοσης. Η διάταξη περιλαμβάνει γόνατα MacPherson εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, ενώ το σύστημα πέδησης είναι προδιαγραφής 18 ιντσών. Οι δαγκάνες ξεχωρίζουν από το μπλε χρώμα τους.

Με το πλήκτρο R στο τιμόνι ενεργοποιείται το πρόγραμμα Race, που δίνει πιο σπορ ρυθμίσεις στην ανάρτηση, στην τετρακίνηση, στο torque splitter και στο σύστημα διεύθυνσης. Στάνταρ είναι επίσης τα προγράμματα Special και Drift. Το πρώτο έχει εξελιχθεί ειδικά για τη Βόρεια Διαδρομή του Νίρμπουργκρινγκ, συνδυάζοντας αντίστοιχες ρυθμίσεις για το πλαίσιο και το κινητήριο σύστημα.

Το Drift επιτρέπει πιο έντονη συμμετοχή του πίσω μέρους στις στροφές, με συμπεριφορά που η Volkswagen συνδέει με εκείνη τετρακίνητων αγωνιστικών ράλι. Προορίζεται για χρήση σε κλειστή πίστα, με τον οδηγό να παραμένει υπεύθυνος για τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Τέσσερις απολήξεις και προαιρετική εξάτμιση τιτανίου

Εξωτερικά, το νέο T-Roc R διαφοροποιείται από τους ειδικά σχεδιασμένους προφυλακτήρες, τον πίσω διαχύτη και τη σπορ εξάτμιση με τις τέσσερις απολήξεις. Στάνταρ τοποθετούνται οι νέες ζάντες Zandvoort 19 ιντσών, ενώ προαιρετικά προσφέρονται οι ελαφριές σφυρήλατες Warmenau 20 ιντσών και εξάτμιση R-Performance από τιτάνιο της Akrapovič.

Τα εξωτερικά πρόσθετα στοιχεία έχουν γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα. Στη χρωματική παλέτα περιλαμβάνεται το χαρακτηριστικό μεταλλικό Lapiz Blue των μοντέλων R, μαζί με τα Canary Yellow, Pure White, Wolf Grey Metallic και Grenadilla Black Metallic. Όλα, εκτός από το τελευταίο, μπορούν να συνδυαστούν με μαύρη οροφή.

Η Volkswagen έχει προβλέψει και ειδική διαδικασία εκκίνησης με αυξημένες στροφές. Αν ο οδηγός πατήσει το πλήκτρο εκκίνησης για τουλάχιστον 1,5 δευτερόλεπτο χωρίς να πατά το φρένο και στη συνέχεια εκκινήσει τον κινητήρα πατώντας το πεντάλ, οι στροφές ανεβαίνουν στιγμιαία στις 3.000 σ.α.λ. Η εξάτμιση προσθέτει επίσης χαρακτηριστικούς ήχους κατά την επιβράδυνση.

Ψηφιακά όργανα με χρονόμετρο

Στο εσωτερικό υπάρχουν σπορ καθίσματα με ειδική επένδυση R, μπλε λογότυπα και ραφές, καθώς και μαρσπιέ με φωτιζόμενη αισθητική ταυτότητα σε μπλε λογότυπα R. Το τιμόνι R-Performance διαθέτει χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων και το πλήκτρο επιλογής της σπορ ρύθμισης.

Το Digital Cockpit Pro έχει ειδικές ενδείξεις για την έκδοση, όπως στροφόμετρο, υποδείξεις αλλαγής σχέσης, επιταχυνσιόμετρο και απεικόνιση της κατανομής ροπής της τετρακίνησης. Περιλαμβάνει επίσης χρονόμετρο γύρου με GPS, συμπληρώνοντας έναν εξοπλισμό που δείχνει ότι η Volkswagen έχει σχεδιάσει το νέο T-Roc R και για χρήση πέρα από την καθημερινή μετακίνηση.