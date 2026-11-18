Δύο εκδόσεις που ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τον πήχη χάρη στον πρόσθετο εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και τις εκτεταμένες δυνατότητες ρύθμισης που παρέχουν.

Το νέο CBR1000RR-R Fireblade SP πραγματοποιεί ένα σημαντικό άλμα εξέλιξης, καθώς σχεδιάστηκε εξαρχής, με την τεχνογνωσία και την πολύτιμη εμπειρία της HRC, ώστε να αποτελέσει τη βάση για μια αγωνιστική μοτοσικλέτα.

Το ολοκαίνουργιο αλουμινένιο πλαίσιο διαθέτει νέα φιλοσοφία κατανομής της ακαμψίας και επανασχεδιασμένη γεωμετρία, ενώ συνδυάζεται με ένα ελαφρύτερο ψαλίδι.

Στον τομέα των αναρτήσεων, το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα Öhlins Smart Electronic Control (SE-C3.0) περιλαμβάνει ανεστραμμένο πιρούνι NPX (SV) 43 mm και πίσω αμορτισέρ TTX36 (SV), με τη διαχείριση να πραγματοποιείται μέσω του συστήματος Öhlins Object Based Tuning interface (OBTi).

Οι τροχοί διαθέτουν νέα, ελαφρύτερη σχεδίαση, όπως και οι μπροστινοί δίσκοι των 33 mm, οι οποίοι συνδυάζονται με νέες τετραπίστονες δαγκάνες Brembo Hypure.

Η επανασχεδιασμένη απόσταση μεταξύ του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος άξονα του κιβωτίου ταχυτήτων προσφέρει περισσότερες δυνατότητες επιλογής σχέσεων μετάδοσης για αγωνιστική χρήση, ενώ η πρώτη σχέση είναι πλέον κατά 5% μακρύτερη.

Μια μονάδα μέτρησης αδράνειας έξι αξόνων (IMU) διαχειρίζεται όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα, καθώς και το ηλεκτρονικό σταμπιλιζατέρ τιμονιού Honda Electronic Steering Damper (HESD), με τρία επίπεδα ρύθμισης. Το εντελώς νέο αεροδυναμικό πακέτο εξελίχθηκε σε συνεργασία με το HRC, με στόχο τη μέγιστη απόδοση στις υψηλές ταχύτητες.

Το φέρινγκ διατηρεί τα επίπεδα κάθετης δύναμης (downforce) του προηγούμενου μοντέλου, υιοθετώντας παράλληλα μια νέα, πιο καθαρή και λιτή σχεδίαση. Ο νέος προβολέας LED ενσωματώνει φώτα ημέρας (DRL), ενώ το ρεζερβουάρ καυσίμου από τιτάνιο είναι πλέον εκτεθειμένο, αναδεικνύοντας τον αγωνιστικό χαρακτήρα της μοτοσικλέτας.

Ο τετρακύλινδρος εν σειρά κινητήρας μικρής διαδρομής εμβόλων, με σύστημα κίνησης εκκεντροφόρων semi-cam gear train, αποδίδει μέγιστη ισχύ 214,6 hp και μέγιστη ροπή 114 Nm.

Οι νέες χοάνες εισαγωγής μεταβλητού μήκους δύο σταδίων (2-stage Variable Air Funnels) διατηρούν την απόδοση στις υψηλές στροφές, ενισχύοντας παράλληλα την ισχύ στη μεσαία περιοχή του φάσματος λειτουργίας.

Το σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου γκαζιού με δύο μοτέρ (2-Motor Throttle-By-Wire – TBW) εξασφαλίζει ομαλό και ακριβή έλεγχο τόσο κατά την επιτάχυνση όσο και κατά την επιβράδυνση μέσω του φρένου από τον κινητήρα.

Ο νέος χρονισμός των εκκεντροφόρων, οι πρόσθετες δυνατότητες ρύθμισης των γραναζιών τους και οι βελτιώσεις στον μηχανισμό των βαλβίδων συνδυάζονται με ειδικά κατεργασμένες κεφαλές εμβόλων και θαλάμους καύσης, επιτρέποντας την επίτευξη υψηλότερης σχέσης συμπίεσης.

Η χρήση μαγνησίου στα καπάκια του κινητήρα και βιδών αλουμινίου συμβάλλει στη μείωση του βάρους, ενώ ελαφρύτερα είναι και τα κάρτερ. Το σύστημα εξάτμισης ολοκληρώνεται με ένα ελαφρύ και συμπαγές τελικό Akrapovič.

Μια έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών, σε συνδυασμό με διακόπτη τεσσάρων κατευθύνσεων, προσφέρει εύκολη και διαισθητική διαχείριση όλων των συστημάτων της μοτοσυκλέτας. Τρία προεπιλεγμένα προγράμματα οδήγησης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συνθηκών, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα πλήρους εξατομίκευσης των παραμέτρων:

Power (P): Απόδοση ισχύος

Engine Brake (EB): Πέδηση κινητήρα

Wheelie Control (WC): Έλεγχος ανύψωσης εμπρός τροχού

Honda Selectable Torque Control (HSTC): Σύστημα ελέγχου ροπής και πρόσφυσης

Το πακέτο ηλεκτρονικών συστημάτων περιλαμβάνει επίσης το ρυθμιζόμενο Start Mode, για βελτιστοποιημένη εκκίνηση, ενώ το σύστημα Honda SMART Key προσφέρει επιπλέον ευκολία στην καθημερινή χρήση.

HRC Works Edition

Η έκδοση CBR1000RR-R Fireblade HRC Works Edition μοιράζεται τις αναβαθμίσεις πλαισίου και κινητήρα με το Fireblade SP, αλλά προσφέρει ακόμη περισσότερες δυνατότητες προσαρμογής για αγωνιστική χρήση.

Συγκεκριμένα, διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της γεωμετρίας του λαιμού του πλαισίου και της θέσης έδρασης του ψαλιδιού, μηχανικά ρυθμιζόμενες αναρτήσεις Öhlins και εμπρός δαγκάνες Brembo Hypure Sports.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης αγωνιστική διάταξη επιλογής νεκράς κάτω από την πρώτη σχέση, μονόσελο, καθώς και αεροδυναμικά πτερύγια διπλού στοιχείου, εμπρός φτερό και αεραγωγούς στο πίσω μέρος της σέλας, κατασκευασμένα από πολυμερές ενισχυμένο με ανθρακονήματα (Carbon Fibre Reinforced Polymer – CFRP).

Όλες τις αλλαγές και βελτιώσεις που έχουν γίνει στη μοτοσικλέτα ευρύτερα μπορείτε να τις δείτε εδώ.