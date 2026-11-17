Η μεγαλύτερη σε κυβισμό πρόταση της QJMotor έχει τρεις κυλίνδρους, 119 ίππους και εξοπλισμό για να κάνετε ό,τι θέλετε.

Η QJMOTOR διευρύνει τη γκάμα των adventure-touring μοτοσικλετών της με το Rino 900, το οποίο παρουσιάστηκε στην τελική του μορφή στην έκθεση EICMA 2026. Το μοντέλο εισάγει μια νέα διάταξη κινητήρα στη διαρκώς αναπτυσσόμενη σειρά adventure μοντέλων της εταιρείας.

Ο προσανατολισμός του είναι σαφής: ταξίδια στην άσφαλτο, άνεση στην καθημερινή χρήση και δυνατότητα κίνησης εκτός ασφαλτοστρωμένων δρόμων.

Κινητήρας με ορέξεις

Στην καρδιά του Rino βρίσκεται ένας υγρόψυκτος, τρικύλινδρος σε σειρά 900 cc με δύο επικεφαλής εκκεντροφόρους και 12 βαλβίδες. Η μέγιστη ισχύς ανέρχεται στους χορταστικούς 119 Hp στις 10.000 rpm, με τη μέγιστη ροπή να φτάνει στα 93 Nm στις 8.000 rpm.

Ένα μηχανικό κιβώτιο έξι ταχυτήτων μεταφέρει την ισχύ στον πίσω τροχό, ενώ στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται ηλεκτρονικός έλεγχος του γκαζιού (ride-by-wire) και σύστημα γρήγορης αλλαγής ταχυτήτων (quickshifter). Η διάταξη του κινητήρα προσδίδει στο Rino μια ξεχωριστή θέση στη γκάμα των adventure μοντέλων της QJ.

Ο τρικύλινδρος κινητήρας το διαφοροποιεί από αυτά της σειράς SRT, τα οποία διαθέτουν δικύλινδρους, και προσφέρει μια επιπλέον επιλογή σε μια κατηγορία όπου οι αγοραστές διαθέτουν ήδη μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τον κυβισμό και τη διάταξη του κινητήρα.

Adventure Touring

Το Rino παρουσιάζεται από τον κατασκευαστή ως η ναυαρχίδα του στην κατηγορία Adventure με προσανατολισμό στην άσφαλτο. Αυτός ο χαρακτήρας αντικατοπτρίζεται στα μεγέθη των τροχών, στον εξοπλισμό άνεσης και στα τεχνικά χαρακτηριστικά της μοτοσικλέτας.

Το μοντέλο διαθέτει τροχούς με ακτίνες διαμέτρου 19 ιντσών εμπρός και 17 πίσω με tubeless ελαστικά Pirelli Scorpion Rally STR. Οι διαστάσεις τους είναι 110/80 R19 και 150/70 R17 αντίστοιχα. Πρόκειται για μια διαφορετική φιλοσοφία σε σχέση με το SRT 800 RX, το οποίο εστιάζει περισσότερο στην εκτός δρόμου χρήση, διαθέτοντας τροχούς 21 και 18 ιντσών. Το Rino συνδυάζει τις αναλογίες μιας adventure μοτοσικλέτας με εξοπλισμό που στοχεύει ξεκάθαρα σε μακρινά ταξίδια.

Η απόσταση από το έδαφος ανέρχεται στα 185 mm και το στοιχείο αυτό τονίζει τον τουριστικό ρόλο του Rino. Το αποτέλεσμα είναι μια Adventure Touring πρόταση με σαφή προσανατολισμό στην άσφαλτο και όχι μια κατασκευή τύπου ράλι που απλώς φέρει μια ζελατίνα τουριστικού χαρακτήρα.

Συστατικά προδιαγραφών

Η ρυθμιζόμενη ανάρτηση προέρχεται από τη Marzocchi και αποτελείται από ανεστραμμένο πιρούνι και αμορτισέρ με ξεχωριστό δοχείο λαδιού.

Οι προδιαγραφές δεν αναφέρουν τις διαδρομές τους, ούτε παρέχουν πλήρη ανάλυση των διαθέσιμων ρυθμίσεων. Το σύστημα πέδησης της Brembo περιλαμβάνει δύο δίσκους 320 mm μπροστά, με ακτινικά τοποθετημένες δαγκάνες τεσσάρων εμβόλων, και έναν 260 mm πίσω με διπίστονη δαγκάνα.

Το ABS περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό, φυσικά, και προσφέρει τη δυνατότητα απενεργοποίησής του. Όσον αφορά το πλαίσιο, η μοτοσικλέτα διαθέτει ένα ατσάλινο σωληνωτό σε μια διάταξη που ονομάζεται X-EXO, με βιδωτό υποπλαίσιο και ψαλίδι κατασκευασμένο από αλουμίνιο.

Τα νούμερα μιλάνε

Η QJ αναφέρει βάρος 220 κιλών σε κατάσταση λειτουργίας, δηλαδή με όλα τα υγρά και γεμάτο το ρεζερβουάρ των 20 λίτρων. Ελλείψει πληροφόρησης για την κατανάλωση, η χωρητικότητα αυτή από μόνη της δεν αρκεί για τον προσδιορισμό της αυτονομίας. Η σέλα διαθέτει δύο ρυθμίσεις ύψους: 815 και 830 mm.

Αυτό παρέχει στους αναβάτες δυνατότητα προσαρμογής, χωρίς να απαιτείται αντικατάστασή της. Όσον αφορά τις υπόλοιπες διαστάσεις, το μεταξόνιο ανέρχεται στα 1.510 mm και το συνολικό μήκος στα 2.260 mm. Το πλάτος αναφέρεται στα 985 mm, ενώ το συνολικό ύψος φτάνει τα 1.395 mm.

Συνολικά, οι διαστάσεις αυτές περιγράφουν μια μοτοσικλέτα τουρισμού σημαντικού μεγέθους. Το ύψος της σέλας αποτελεί μόνο μία παράμετρο για την αξιολόγηση της προσβασιμότητας, καθώς το πλάτος της, η διαδρομή των αναρτήσεων και το βάρος των αποσκευών επηρεάζουν επίσης την αίσθηση που δίνει η μοτοσικλέτα όταν είναι σταματημένη.

Πολλά τα ηλεκτρονικά

Ο εξοπλισμός άνεσης του Rino είναι εκτενής. Η QJ αναφέρει θερμαινόμενα γκριπ, θερμαινόμενη σέλα, προστατευτικά χεριών (χούφτες) και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα. Περιλαμβάνεται επίσης cruise control, ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερα χρήσιμο για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων σε αυτοκινητόδρομους.

Σε συνδυασμό με τη ρυθμιζόμενη ζελατίνα και τον θερμαινόμενο εξοπλισμό, ενισχύεται ο τουριστικός χαρακτήρας της μοτοσικλέτας.

Επιβεβαιώνεται η ύπαρξη τριών προγραμμάτων οδήγησης, καθώς και συστήματος ελέγχου πρόσφυσης (traction control) με δυνατότητα απενεργοποίησης, γκαζιού τύπου ride-by-wire, συστήματος γρήγορων αλλαγών ταχυτήτων (quickshifter) και παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών.

Οι διαθέσιμες πληροφορίες επιβεβαιώνουν απλώς την ύπαρξη αυτών των συστημάτων, χωρίς να παρέχουν λεπτομερή ανάλυση του τρόπου παρέμβασής τους. Αναφέρεται επίσης η δυνατότητα εκκίνησης χωρίς κλειδί (keyless), με την περιγραφή να περιλαμβάνει και το ξεκλείδωμα μέσω Bluetooth.

Τα χαρακτηριστικά αυτά προσδίδουν στο Rino έναν πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ακόμη και πριν συνυπολογιστούν οι προαιρετικές λύσεις αποσκευών ή ο πρόσθετος εξοπλισμός υποβοήθησης του αναβάτη.

Οθόνη και παροχές

Μια έγχρωμη οθόνη TFT 7 ιντσών αποτελεί τον κεντρικό πίνακα οργάνων. Στις προδιαγραφές περιλαμβάνονται η συνδεσιμότητα Bluetooth και το σύστημα πλοήγησης. Η μοτοσικλέτα διαθέτει επίσης δύο θύρες USB-A και δύο USB-C, προσφέροντας αρκετά σημεία φόρτισης για συμβατές συσκευές.

Πρόκειται για χρήσιμο εξοπλισμό για αναβάτες που πραγματοποιούν ταξίδια και μεταφέρουν τηλέφωνα, κάμερες ή άλλα αξεσουάρ. Στη λίστα με τον προαιρετικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται πλαϊνές βαλίτσες και top box της SHAD. Προαιρετικά διατίθεται επίσης ένα πακέτο συστημάτων υποβοήθησης αναβάτη (ADAS), χωρίς να διευκρινίζονται οι επιμέρους λειτουργίες του.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αφορά σε adaptive cruise control και προειδοποίηση του αναβάτη για το τι συμβαίνει πέριξ αυτού και της μοτοσικλέτας, προφανώς μέσω ραντάρ και καμερών. Η μοτοσικλέτα, όπως πληροφορηθήκαμε, δεν θα αργήσει να έρθει στην Ελλάδα, οπότε θα επανέλθουμε με τα πλήρη τεχνικά και εξοπλιστικά χαρακτηριστικά της.