Το A/C βοηθά ακόμη κι όταν έχεις βάλει ζεστό αέρα. Πώς να ρυθμίσεις τον κλιματισμό και τι να ελέγξεις αν το θάμπωμα επιστρέφει σε κάθε διαδρομή.

Βάζεις τον αέρα στο παρμπρίζ, το τζάμι καθαρίζει και λίγα λεπτά αργότερα θολώνει ξανά. Αν αυτό συμβαίνει μόλις κλείσεις τον εξαερισμό, το πιθανότερο είναι ότι το τζάμι καθάρισε, αλλά η καμπίνα παραμένει υγρή. Ο υγρός αέρας, όταν έρχεται σε επαφή με το κρύο κρύσταλλο, σχηματίζει μικροσκοπικά σταγονίδια στην εσωτερική του πλευρά.

Ζεστός αέρας και A/C μαζί

Αν υπάρχει λειτουργία MAX DEFROST για το μπροστινό παρμπρίζ, επίλεξέ την. Αν ρυθμίζεις τα χειριστήρια μόνος σου, κατεύθυνε τον αέρα προς το τζάμι, ανέβασε τη θερμοκρασία και την ένταση του ανεμιστήρα και απενεργοποίησε την ανακυκλοφορία. Άφησε το A/C ενεργό, εφόσον το σύστημα το επιτρέπει: το A/C αφαιρεί υγρασία από τον αέρα, ακόμη κι όταν έχεις επιλέξει θέρμανση. Σε αρκετά αυτοκίνητα η λειτουργία ξεθαμπώματος κάνει αυτές τις ρυθμίσεις αυτόματα.

Τι να ελέγξεις αν το θάμπωμα επιστρέφει

Μόλις καθαρίσει το τζάμι, χαμήλωσε την ένταση αντί να κλείσεις τελείως τον αέρα. Αν το πρόβλημα επανέρχεται, ξεκίνα από τα απλά: βγάλε τα βρεγμένα πατάκια για να στεγνώσουν και μη μένεις με την ανακυκλοφορία ενεργή. Αν η μοκέτα παραμένει υγρή ή από τους αεραγωγούς βγαίνει λίγος αέρας ακόμη και σε υψηλή ένταση, ζήτησε έλεγχο για την αιτία της υγρασίας ή της μειωμένης ροής.

Μην ξεκινήσεις μέχρι να έχεις καθαρή ορατότητα. Αν το παρμπρίζ θολώσει έντονα στον δρόμο και δεν καθαρίζει, σταμάτησε σε ασφαλές σημείο πριν συνεχίσεις. Ένα μικρό άνοιγμα που σκούπισες με το χέρι δεν αρκεί.