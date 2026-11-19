Ο κινητήρας της επόμενης γενιάς Moto2 σε ένα νέο αλουμινένιο πλαίσιο και το πιο εξελιγμένο πακέτο ηλεκτρονικών συστημάτων που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Street Triple.

Είναι γεγονός, ο κινητήρας που εξελίχθηκε από τον Άγγλο κατασκευαστή προκειμένου να τροφοδοτήσει όλες τις μοτοσικλέτες της Moto2 επόμενης γενιάς είναι αυτός που χρησιμοποιείται και στο νέο μεσαίο Streetfighter της Triumph. Τρικύλινδρος, 798 cc, με απόδοση 135 ίππων και αυξημένη ροπή σε όλο το φάσμα λειτουργίας του.

Με το βάρος του (πλήρες υγρών) στα μόλις 183 κιλά, το νέο Street Triple 798 RS συνδυάζει σημαντικά βελτιωμένες επιδόσεις με μειωμένη μάζα, για πιο άμεση οδική συμπεριφορά και μια πιο εστιασμένη εμπειρία οδήγησης.

Το νέο μοντέλο αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στη γενιά των Street Triple, μεταφέροντας την τεχνολογία του κινητήρα Moto2 της Triumph στον δρόμο, σε συνδυασμό με ένα πλήρως επανασχεδιασμένο πλαίσιο που προσφέρει αναβαθμισμένα δυναμικά χαρακτηριστικά, προηγμένα ηλεκτρονικά βοηθήματα για τον αναβάτη και μια πιο αιχμηρή, νέα σχεδίαση.

Από το 2019 η Triumph αποτελεί τον αποκλειστικό προμηθευτή κινητήρων για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM Moto2, έχοντας διανύσει περισσότερα από δύο εκατομμύρια αγωνιστικά χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Έως το τέλος της αγωνιστικής σεζόν του 2025, η Triumph είχε συμβάλει στην κατάρριψη 89 ρεκόρ όλων των εποχών και 77 ρεκόρ αγώνων, εκ των οποίων τα 37 σημειώθηκαν μόνο μέσα στο 2025.

Αυτή η εμπειρία, καθώς και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από εκτεταμένες δοκιμές σε αγωνιστικές συνθήκες και δοκιμές αντοχής, επηρέασαν άμεσα την εξέλιξη του νέου τρικύλινδρου κινητήρα των 798 cc.

Moto2 Power

Σχεδιασμένος στην πίστα, ο νέος κινητήρας εφαρμόζει σύστημα βαλβίδων χαμηλής αδράνειας χρησιμοποιώντας ελαφριά κοκοράκια (finger followers) με επίστρωση DLC για τη μείωση της μάζας των κινούμενων μερών, ενώ τα πιο «επιθετικά» προφίλ των εκκεντροφόρων διατηρούν τις βαλβίδες ανοιχτές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αυτό εξασφαλίζει περισσότερη ισχύ στις μεσαίες στροφές, επιτρέποντας στον κινητήρα να ανεβάζει στροφές ψηλότερα και να αποκρίνεται ταχύτερα στο άνοιγμα του γκαζιού.

Οι μεγαλύτερες βαλβίδες για αυξημένη ροή, η υψηλότερη σχέση συμπίεσης, καθώς και ο πλήρως επανασχεδιασμένος σχεδιασμός της εισαγωγής, του θαλάμου καύσης και του συστήματος εξάτμισης βελτιώνουν τη ροή του αέρα στις υψηλές στροφές. Το αποτέλεσμα είναι μια πιο άμεση απόκριση στις μεσαίες στροφές και ακόμη υψηλότερες επιδόσεις στο ανώτερο φάσμα λειτουργίας του κινητήρα.

Κάθε βασικό εξάρτημα έχει επανασχεδιαστεί ή βελτιωθεί ώστε να διαχειρίζεται την αυξημένη ισχύ και ροπή του νέου κινητήρα των 798 cc. Στις αλλαγές αυτές περιλαμβάνονται ένα νέο κιβώτιο ταχυτήτων, νέο κάρτερ, καθώς και αναθεωρημένα εξαρτήματα για συμπλέκτη και πρωτεύουσα μετάδοση.

Το σύστημα της εξάτμισης έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου από την αρχή, με στόχο την ενίσχυση των δυναμικών επιδόσεων και του ιδιαίτερου χαρακτήρα του Street Triple. Δύο αεραγωγοί ενσωματωμένοι στο πλαίσιο τροφοδοτούν ένα μεγαλύτερο φιλτροκούτι, το οποίο συνδέεται με αναθεωρημένους αυλούς εισαγωγής υψηλής ροής και νέα μπεκ ψεκασμού.

Η νέα εξάτμιση διαθέτει δύο απολήξεις που βλέπουν προς το έδαφος, προερχόμενες από το τελικό κάτω από τον κινητήρα. Η διάταξη αυτή συμβάλλει στη συγκέντρωση της μάζας και στο χαμήλωμα του κέντρου βάρους, διατηρώντας παράλληλα τον χαρακτηριστικό τρικύλινδρο ήχο που αποτελεί σήμα κατατεθέν των Street Triple.

Ασυναγώνιστη ευελιξία

Με βάρος 183 κιλά (πλήρες υγρών), το νέο 798 RS είναι το ελαφρύτερο και πιο ευέλικτο Street Triple που έχει κατασκευάσει ποτέ η Triumph.

Το νέο, ελαφρύ πλαίσιο και υποπλαίσιο από αλουμίνιο, το ρεζερβουάρ αλουμινίου χωρητικότητας 15 λίτρων και το επανασχεδιασμένο σύστημα εξάτμισης μειώνουν τη μάζα και συμβάλλουν σε χαμηλότερο κέντρο βάρους.

Οι σημαντικές αλλαγές στη γεωμετρία, συμπεριλαμβανομένης της πιο «όρθιας» γωνίας κάστερ (rake) και του μειωμένου ίχνους (trail), μεγιστοποιούν τα οφέλη από τη χαμηλότερη μάζα, ενισχύοντας την ευελιξία. Η δε αυξημένη απόσταση από το έδαφος επιτρέπει μεγαλύτερες γωνίες κλίσης, ειδικά στην πίστα.

Το 798 RS διαθέτει πλήρως ρυθμιζόμενο πιρούνι Showa Big Piston 41 mm, με διαδρομή 120 mm. Η πιο κοντή σχεδίαση του πιρουνιού ενισχύει την ακαμψία, ενώ οι ρυθμίσεις της ανάρτησης, που εξελίχθηκαν ειδικά για το νέο πλαίσιο, προσφέρουν ευελιξία, ακρίβεια, απόσβεση και κορυφαία ποιότητα κύλισης σε πραγματικές συνθήκες.

Στο πίσω μέρος, ένα πλήρως ρυθμιζόμενο αμορτισέρ Öhlins STX46 (σχεδίασης μονού σωλήνα 46 mm), με ρυθμιζόμενη απόσβεση συμπίεσης και επαναφοράς καθώς και προφόρτιση ελατηρίου, εξασφαλίζει ακριβή έλεγχο και βελτιωμένη οδική συμπεριφορά.

Η μοτοσικλέτα είναι εξοπλισμένη με ελαστικά Pirelli Supercorsa SP-V3, που έχουν εξελιχθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Superbike και είναι έτοιμα για χρήση σε πίστα, καθώς και με δαγκάνες Brembo Stylema.

Δίσκοι των 310 mm μπροστά και 220 πίσω. Αναθεωρημένη κεντρική αντλία φρένου της Brembo, σε συνδυασμό με τη μανέτα Brembo που διαθέτει ρυθμίσεις απόστασης και λόγου μοχλού, επιτρέπει στους αναβάτες να προσαρμόζουν τη θέση και την αίσθηση της μανέτας στα μέτρα τους.

Το 798 RS διαθέτει εργονομία προσανατολισμένη στην απόδοση, η οποία συμπληρώνεται από μια επιβλητική θέση οδήγησης. Το νέο τιμόνι, το οποίο εδράζεται σε ελαστικά παρεμβύσματα, είναι κατά 20 mm φαρδύτερο, προσφέροντας στον αναβάτη περισσότερο έλεγχο και άνεση.

Το ύψος της σέλας είναι 836 mm, ενώ μέσω ενός προαιρετικού συνδέσμου ανάρτησης (linkage) μπορεί να μειωθεί κατά 15 mm. Επιπλέον, διατίθεται ως αξεσουάρ μια χαμηλότερη σέλα που μειώνει το ύψος κατά άλλα 30 mm. Έτσι, επιτυγχάνεται συνολική μείωση έως και 45 mm, φέρνοντας το ύψος της σέλας στα μόλις 791 mm.

Το προηγμένο πακέτο ηλεκτρονικών του Street Triple επιτρέπει στον αναβάτη να ρυθμίζει τα βοηθήματα οδήγησης ανάλογα με το στιλ του, τις συνθήκες ή το περιβάλλον.

Οι επτά λειτουργίες περιλαμβάνουν πέντε προκαθορισμένες επιλογές, Eco, Rain, Road, Sport και Track, καθώς και δύο πλήρως παραμετροποιήσιμες, τις Rider A και Rider B, οι οποίες επιτρέπουν στους αναβάτες να προσαρμόζουν τη μοτοσικλέτα στις προσωπικές τους προτιμήσεις και στις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

Συστήματα όπως το Launch Control (έλεγχος εκκίνησης), το σύστημα ελέγχου ανύψωσης του εμπρός τροχού, ο έλεγχος του φρένου του κινητήρα (engine braking control), το βελτιστοποιημένο ABS για στροφές (Optimised Cornering ABS), το βελτιστοποιημένο σύστημα ελέγχου πρόσφυσης για στροφές (Optimised Cornering TC) και το Traction Control+ με έλεγχο ολίσθησης του πίσω τροχού συνδυάζονται για να προσφέρουν στον αναβάτη μεγαλύτερο έλεγχο τόσο στον δρόμο όσο και στην πίστα. Το Triumph Shift Assist, ένα προηγμένο σύστημα γρήγορων αλλαγών ταχυτήτων (quickshifter) που λειτουργεί τόσο στα ανεβάσματα όσο και στα κατεβάσματα, επιτρέπει αστραπιαίες αλλαγές σχέσεων στο κιβώτιο έξι ταχυτήτων χωρίς τη χρήση συμπλέκτη.

Η αναθεωρημένη γεωμετρία του μηχανισμού αλλαγής ταχυτήτων βελτιώνει τη συνολική αίσθηση κατά την αλλαγή, ενώ η ενσωματωμένη λειτουργία «auto-blipper» εξασφαλίζει απόλυτα ομαλά κατεβάσματα. Το σύστημα υποστηρίζει επίσης αλλαγές ταχυτήτων κατά τη χρήση του cruise control, ενισχύοντας την ευχρηστία χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση των αλλαγών.

Κατά την οδήγηση στην πίστα, στην οθόνη αφής επτά ιντσών μπορεί να εμφανιστεί χρονόμετρο γύρων (lap timer), παρέχοντας εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα των χρόνων.

Νέος σχεδιασμός με συγκεκριμένο σκοπό

Το 798 RS διατηρεί την άμεσα αναγνωρίσιμη ταυτότητά του, εισάγοντας παράλληλα μια τολμηρή νέα αισθητική. Από τα επανασχεδιασμένα διπλά φώτα ημέρας (DRL) και το ισχυρό σύστημα προβολέων μέχρι την πιο αιχμηρή και δυναμική στάση του, ο σχεδιασμός σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη για το Street Triple, στην καρδιά του οποίου βρίσκεται το ολοκαίνουργιο αλουμινένιο πλαίσιο, το οποίο συνοδεύεται από ένα νέο υποπλαίσιο, επίσης αλουμινίου. Τα στοιχεία αυτά συμβάλλουν καθοριστικά στη σημαντική μείωση του βάρους και έχουν εξελιχθεί εκτενώς ώστε να διασφαλίζουν την ευελιξία και τη σταθερότητα που χαρακτηρίζουν την οδηγική εμπειρία ενός Street Triple.

Το ψαλίδι συνδυάζει την τεχνική ακρίβεια με έναν ξεχωριστό σχεδιασμό, εμπνευσμένο από τη Moto2. Κατασκευασμένο από τμήματα αλουμινίου και χυτά εξαρτήματα, το νέο αυτό σύστημα προσφέρει αυξημένη ακαμψία σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά.

Κάθε λεπτομέρεια στο Street Triple έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για να δημιουργήσει ένα καθαρό, ουσιαστικό και εντυπωσιακό σύνολο: από τα άψογα κρυμμένα καλώδια, σωληνάκια και καλωδιώσεις γύρω από τον λαιμό του πλαισίου μέχρι τα πολυλειτουργικά πίσω φλας, τη βάση πινακίδας που αφαιρείται και τα μαρσπιέ συνεπιβάτη που μπορούν επίσης να αφαιρεθούν για χρήση στην πίστα.

Μια νέα έγχρωμη οθόνη αφής TFT υψηλής ευκρίνειας 7 ιντσών της Bosch, η οποία υποστηρίζει ασύρματα το Apple CarPlay για το iPhone σας και το Android Auto για τη συσκευή σας Android, παρέχει πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες όπως πλοήγηση, μουσική, εφαρμογές μηνυμάτων και άλλα.

Ο χειρισμός του συστήματος μπορεί να γίνει μέσω της οθόνης αφής (με ταχύτητα κάτω από 2 χλμ./ώρα), μέσω των διακοπτών στο τιμόνι κατά την οδήγηση ή μέσω φωνητικών εντολών χρησιμοποιώντας το Siri για το Apple CarPlay και το Google Gemini για το Android Auto (για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Apple CarPlay® και του Android Auto απαιτείται συμβατό σετ ακουστικών/μικροφώνου Bluetooth).

Η ευαίσθητη στην αφή οθόνη διαθέτει αυτόματα ρυθμιζόμενη ευαισθησία για χρήση με ή χωρίς γάντια, αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος, αντιθαμβωτικό κρύσταλλο με ειδική οπτική συγκόλληση, καθώς και πιστοποίηση IP6K9K για προστασία από τη σκόνη και το νερό.

Η θύρα φόρτισης USB-C, τοποθετημένη σε βολικό σημείο στο cockpit, προσφέρει γρήγορη φόρτιση για συμβατές συσκευές. Ένας ισχυρός προβολέας LED προσφέρει σιγουριά κατά τη νυχτερινή οδήγηση.

Το σύστημα προσαρμοζόμενου φωτισμού στροφής (adaptive cornering lights) ενεργοποιεί διαδοχικά πρόσθετα στοιχεία LED, ενσωματωμένα στη μονάδα του προβολέα, σε γωνίες κλίσης 15 και 30 μοιρών, φωτίζοντας το εσωτερικό της στροφής και βελτιώνοντας την ορατότητα.

Το σύστημα φωτισμού εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ φώτων ημέρας (DRL) και μεσαίας σκάλας ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.

Επιπλέον προηγμένα χαρακτηριστικά φωτισμού περιλαμβάνουν διακόπτες στο τιμόνι με οπίσθιο φωτισμό, στους οποίους περιλαμβάνονται δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα που βελτιώνουν την ορατότητα και την ευχρηστία σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Ταυτόχρονα, τα πολυλειτουργικά φλας λειτουργούν ως λευκά φώτα θέσης, ενώ κατά την ενεργοποίησή τους αναβοσβήνουν με πορτοκαλί χρώμα. Σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία προειδοποίησης έκτακτης επιβράδυνσης (Emergency Deceleration Warning) μέσω των πολυλειτουργικών πίσω φώτων, ειδοποιώντας τους οδηγούς που ακολουθούν.

Το προαιρετικό σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (TPMS) παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο απευθείας στην οθόνη των οργάνων.

Το σύστημα ελέγχου ταχύτητας (Cruise Control) επιτρέπει πλέον την αλλαγή ταχυτήτων, δίνοντας τη δυνατότητα στον αναβάτη να διατηρεί μια προκαθορισμένη ταχύτητα χωρίς να χρειάζεται συνεχή πίεση στο γκάζι, ενισχύοντας έτσι την άνεση στα μακρινά ταξίδια.

Μέσω των χειριστηρίων μπορούν να πραγματοποιηθούν μικρορυθμίσεις της ταχύτητας, επιτρέποντας στους αναβάτες να προσαρμόζουν με ακρίβεια την επιλεγμένη ταχύτητα.

Η λειτουργία Eco προσφέρει πιο ήπια απόκριση στο γκάζι, εξασφαλίζοντας πιο οικονομική οδήγηση χωρίς να θυσιάζεται η καθημερινή χρηστικότητα, ενώ μια ένδειξη αλλαγής ταχυτήτων (eco shift indicator) παρέχει υποδείξεις για ανεβάσματα ή κατεβάσματα σχέσεων με βάση τις στροφές και το φορτίο του κινητήρα.

On the Road

Οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρία ξεχωριστά χρώματα: Interstellar Blue, Carnival Red, Sapphire Black. Μια ολοκαίνουργια σειρά αξεσουάρ επιδόσεων (Triumph Performance Accessories) αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον καταξιωμένο οίκο Gilles.

Η σειρά περιλαμβάνει ρυθμιζόμενες μανέτες (5 θέσεων), ρυθμιζόμενα μαρσπιέ (rearsets), προστατευτικά μανετών με ειδικά σχεδιασμένη γεωμετρία, καθώς και τάπα πλήρωσης λαδιού. Παράλληλα, μια νέα σειρά αξεσουάρ από ανθρακονήματα ενισχύει την αγωνιστική εμφάνιση του Street Triple.

Η συλλογή περιλαμβάνει προστατευτικό πίσω τροχού, μπροστινό φτερό, προστατευτικά φτέρνας, μικρή ζελατίνα και πλαίσιο προβολέα.

Διατίθεται επίσης τελικό εξάτμισης (slip-on) της Akrapovič, ειδικά σχεδιασμένο για το συγκεκριμένο μοντέλο, το οποίο είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από τιτάνιο, διαθέτει άκρα από ανθρακονήματα και φέρει το λογότυπο της Akrapovič χαραγμένο με λέιζερ.

Η εκτενής γκάμα αξεσουάρ, η οποία περιλαμβάνει είδη προστασίας της μοτοσικλέτας, επιλογές για εξατομίκευση του στιλ και πρακτικές προσθήκες, είναι διαθέσιμη μέσω του online διαμορφωτή (configurator) της Triumph.