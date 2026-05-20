Nέο VOGE DS625X 2026: Mε εξοπλισμό που ξεφεύγει

Το DS625X είναι το Adventure μοντέλο της μεσαίας κατηγορίας που ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή και ο κόσμος το εκτίμησε ανεβάζοντάς το στην κορυφή των πωλήσεων.

Το Voge DS625X είναι η μοτοσυκλέτα που καλύπτει τις ανάγκες κάθε μοτοσυκλετιστή, από καθημερινή αστική χρήση μέχρι μακρινές εξορμήσεις με δύο άτομα και πλήρες φορτίο, εντός και εκτός ασφάλτου. Είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό μεταξύ απόδοσης, άνεσης και ευελιξίας σε κάθε είδους οδόστρωμα, σε κάθε είδους οδηγική συνθήκη. H μεγάλη του εμπορική πορεία οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, από τον προσεγμένη ποιότητα κατασκευής και τα καθαρόαιμα Adventure χαρακτηριστικά μέχρι την εντυπωσιακή εμφάνιση και τον υπερπλήρη εξοπλισμό.

Για το 2026 το DS625X γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον, με τον εξοπλισμό του να εμπλουτίζεται με σημαντικές προσθήκες:

Θερμαινόμενα γκριπ

Θερμαινόμενη σέλα

Σύστημα “follow me home” (τα φώτα παραμένουν αναμμένα για λίγα δευτερόλεπτα μετά το σβήσιμο του κινητήρα)

Νέοι διακόπτες

Ο πλουσιότερος εξοπλισμός

Τα δύο οδηγικά προγράμματα Eco & Sport, το traction control και το δικάναλο Bosch ABS, αμφότερα με δυνατότητα πλήρους απενεργοποίησης, προσφέρουν την απαραίτητη ευελιξία για την προσαρμογή της μοτοσυκλέτας σε διαφορετικές συνθήκες οδήγησης. Η επιλογή τοποθέτησης ελαστικών χωρίς αεροθάλαμο κορυφαίων προδιαγραφών (Metzeler Tourance) είναι άλλο ένα σημείο υπέρ της ασφάλειας και της πρακτικότητας, μειώνοντας τον κίνδυνο ξαφνικών κλαταρισμάτων και απλοποιώντας τυχόν επισκευές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ο πλήρης φωτισμός LED με τα φώτα ημέρας DRL δεν είναι μόνο στοιχείο ασφαλείας αλλά και ένα χαρακτηριστικό που κάνει τη μοτοσυκλέτα άμεσα αναγνωρίσιμη, μέρα και νύχτα. Αυτή η προσοχή στις αισθητικές και λειτουργικές λεπτομέρειες αντανακλάται σε όλη τη μοτοσυκλέτα, από τα φώτα μέχρι τα φινιρίσματα, μεταφέροντας μια αίσθηση ποιότητας και φροντίδας στην κατασκευή.

Ο βασικός εξοπλισμός του DS625X είναι ιδιαίτερα πλούσιος και έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες των πιο απαιτητικών μοτοσυκλετιστών. Οι δύο έξτρα προβολείς LED, τοποθετημένοι εκατέρωθεν του ρύγχους της μοτοσυκλέτας, θα ρίξουν το απαιτούμενο φως εκεί που χρειάζεται, εκτοξεύοντας την ορατότητα και, φυσικό επακόλουθο, την ασφάλεια του συνόλου. Το κεντρικό σταντ είναι ένα πολύτιμο αξεσουάρ για τη συντήρηση και τη στάθμευση. Οι νέοι για το 2026 διακόπτες αυξάνουν την ευχρηστία, ενώ οι ρυθμιζόμενες μανέτες μπροστινού φρένου και συμπλέκτη επιτρέπουν στον αναβάτη να προσαρμόσει την εργονομία με βάση τις προτιμήσεις του. H αεροδυναμική ζελατίνα ρυθμίζεται για να μπορεί να καλύψει όλους τους σωματότυπους, ενώ μια κάμερα HD (Dash Cam), που είναι τοποθετημένη πάνω από τους διπλούς προβολείς, καταγράφει τις διαδρομές που θα επιλέξει ο αναβάτης.

Τα θερμαινόμενα γκριπ και σέλα είναι πλέον στοιχεία του βασικού εξοπλισμού, κάνοντας ακόμα πιο άνετη την οδήγηση τους Χειμερινούς μήνες. Παράλληλα, το σύστημα “follow me home” είναι αυτό που θα εξυπηρετήσει τον αναβάτη μετά το σβήσιμο του κινητήρα. Κρατάει τα φώτα αναμμένα για λίγα δευτερόλεπτα, κάτι απόλυτα χρήσιμο όταν σταθμεύουμε σε σημεία χωρίς φως. Η ψηφιακή οθόνη με τεχνολογία IPS δεν είναι μόνο αισθητικά ευχάριστη αλλά και εξαιρετικά λειτουργική, προσφέροντας βέλτιστη αναγνωσιμότητα σε όλες τις συνθήκες φωτισμού. Η ενσωματωμένη συνδεσιμότητα bluetooth και η δυνατότητα πλοήγησης στροφή προς στροφή μετατρέπουν το DS625X σε ένα πραγματικό όπλο εξερεύνησης, ενώ οι αισθητήρες παρακολούθησης πίεσης ελαστικών προσθέτουν ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας και ηρεμίας, που εκτιμάται ιδιαίτερα σε μια μοτοσυκλέτα διπλής χρήσης.

Τέλος, άγκιστρο ασφάλισης κράνους, πρίζα παροχής ρεύματος, θύρα φόρτισης USB, πλευρικά προστατευτικά κάγκελα, προστατευτική ποδιά κινητήρα αλουμινίου και ανοξείδωτη σχάρα συμπληρώνουν το βασικό εξοπλισμό, ολοκληρώνοντας μία μοτοσυκλέτα που ξεφεύγει από τον ανταγωνισμό.

Δυνατός κινητήρας, κορυφαία συστατικά

Η καρδιά του DS625X είναι ένας δοκιμασμένος δικύλινδρος εν σειρά 16βάλβιδος DOHC κινητήρας. Μια σύγχρονη μονάδα υψηλών επιδόσεων που προσφέρει εξαιρετική ισορροπία μεταξύ ισχύος και δυνατότητας διαχείρισης. Με μέγιστη ισχύ 64Ηp/9.000rpm και 57Nm ροπής στις 6.500rpm, αυτός ο κινητήρας εγγυάται εξαιρετική απόδοση σε κάθε περίσταση, από την οδήγηση στην πόλη και στους χωματόδρομους έως τα μακρινά ταξίδια στον αυτοκινητόδρομο, τα οποία αντιμετωπίζονται αβίαστα. Είτε πρόκειται για ένα ήσυχο ταξίδι είτε για μια πιο σπορ μέρα οδήγησης σε δρόμους με στροφές, το 625 είναι έτοιμο να ανταποκριθεί σε κάθε προσδοκία. Με την κατανάλωση να περιορίζεται στα 3,8lt/100Km και τη χωρητικότητα του ρεζερβουάρ στα 17,6 λίτρα, η αυτονομία της μοτοσυκλέτας άνετα ξεπερνά τα 400 χιλιόμετρα! O ηλεκτρονικός ψεκασμός της Bosch κάνει εξαιρετική δουλειά στον τομέα της τροφοδοσίας, με την όλη διαχείριση να επιφέρει ευεργετικά αποτελέσματα σε απόδοση και οικονομία.

Το μηχανικό κιβώτιο διαθέτει 6 σχέσεις με μελετημένη κλιμάκωση και συνεργάζεται με υποβοηθούμενο συμπλέκτη ολίσθησης προκειμένου αφενός να εμποδίζει τις αναπηδήσεις του πίσω τροχού και αφετέρου να απαιτεί πολύ μικρότερη δύναμη στη μανέτα.

Το ατσάλινο πλαίσιο, που χρησιμοποιεί τον κινητήρα ως δομικό στοιχείο, προσφέρει έναν εξαιρετικό συνδυασμό μεταξύ ακαμψίας και ευελιξίας, συμβάλλοντας στον εύκολο χειρισμό της μοτοσυκλέτας τόσο στην άσφαλτο όσο και σε πιο απαιτητικά εδάφη. Η υψηλής ποιότητας ρυθμιζόμενη ανάρτηση της KYB, με ένα ανάποδο πιρούνι 41mm μπροστά και ένα μονό αμορτισέρ με μοχλικό σύστημα πίσω, εγγυάται γενναιόδωρη διαδρομή, η οποία μεταφράζεται σε απόσταση από το έδαφος 220mm, ιδανική για την αντιμετώπιση εμποδίων και ανώμαλου εδάφους με σιγουριά. Το σύστημα πέδησης της Nissin, με δύο κυματιστούς δίσκους 298mm μπροστά και μονό δίσκο 240mm πίσω, εξασφαλίζει την επιθυμητή ισχύ πέδησης σε κάθε περίσταση, με το απενεργοποιούμενο Bosch ABS να προσθέτει πόντους στην εκτός δρόμου οδήγηση.

Η τιμή λιανικής του νέου DS625X παραμένει στα μόλις 6.795€ και το μοντέλο διατίθεται σε δύο χρωματισμούς, Black Knight και Desert Sand. Καλύπτεται από εγγύηση δύο ετών χωρίς χιλιομετρικό περιορισμό και για την απόκτησή του προσφέρεται εξόφληση σε 18 άτοκες δόσεις με κάρτα ή ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα, ακόμη και χωρίς προκαταβολή.

Στάνταρ εξοπλισμός Voge DS625X 2026