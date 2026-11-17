Η προγραμματισμένη διακοπή παραγωγής του Tesla Cybertruck αναδεικνύει τις δυσκολίες μιας κατηγορίας στην οποία οι υψηλές τιμές και οι απαιτήσεις χρήσης περιόρισαν τις προσδοκίες.

Τα μεγάλα pick-up αποτελούν εδώ και δεκαετίες σημαντική πηγή κερδών για τις αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Η μεταφορά αυτής της επιτυχίας στην ηλεκτροκίνηση, όμως, αποδείχθηκε δυσκολότερη από όσο περίμεναν οι κατασκευαστές. Η Tesla, η Ford και η General Motors επένδυσαν στην κατηγορία, χωρίς μέχρι στιγμής να δουν τις προσδοκίες τους να επιβεβαιώνονται.

Η απόφαση της Tesla να σταματήσει την παραγωγή του Cybertruck το 2027 είναι η πιο προβεβλημένη εξέλιξη σε μια αγορά που δυσκολεύεται να συνδυάσει την ηλεκτρική τεχνολογία με τις τιμές και τη χρηστικότητα που περιμένουν οι αγοραστές των μεγάλων pick-up. Όπως αναλύει το Reuters σε ρεπορτάζ του, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο μοντέλο της Tesla, αλλά αφορά ευρύτερα την κατηγορία.

Το Cybertruck απέχει από τις αρχικές προβλέψεις

Σύμφωνα με το Reuters, ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι η Tesla θα αυξήσει προσωρινά την παραγωγή του Cybertruck στο Όστιν του Τέξας, ώστε να καλύψει τις εκκρεμείς παραγγελίες, πριν αποσυναρμολογήσει τη γραμμή παραγωγής περίπου τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο του 2027. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι να δημιουργηθεί χώρος για μεγαλύτερη παραγωγή του ρομποταξί Cybercab.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο υποχώρησης των πωλήσεων του Cybertruck. Με βάση εκτίμηση της Motor Intelligence που επικαλείται το πρακτορείο, οι πωλήσεις του περιορίστηκαν σε περίπου 11.600 οχήματα στο εννεάμηνο του 2026, μειωμένες κατά 28%.

Η επίδοση αυτή απέχει σημαντικά από το επίπεδο των 250.000 οχημάτων ετησίως που είχε προβλέψει παλαιότερα ο Μασκ. Παρ’ όλα αυτά, το Reuters σημειώνει ότι οι πωλήσεις του Cybertruck ξεπέρασαν εκείνες των ανταγωνιστικών ηλεκτρικών pick-up της GM και της Ford, υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε ένα μοντέλο.

Μεγάλες μπαταρίες, δύσκολη εξίσωση κόστους

Οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες στράφηκαν στα ηλεκτρικά pick-up στις αρχές της δεκαετίας, μεταξύ άλλων για να αντιμετωπίσουν την είσοδο της Tesla και της Rivian. Είχαν ήδη ένα ισχυρό εμπορικό υπόβαθρο: πιστούς πελάτες, δημοφιλή μοντέλα και μια παράδοση αύξησης της ισχύος και της ικανότητας ρυμούλκησης.

Στα ηλεκτρικά μοντέλα, ωστόσο, το μέγεθος συνοδεύεται από μια δύσκολη οικονομική εξίσωση. Οι μεγάλες μπαταρίες αυξάνουν το κόστος και συμβάλλουν σε υψηλές τιμές αγοράς. Ενδεικτικά, το Reuters αναφέρει ότι το Chevrolet Silverado EV ξεκινά από περίπου 62.000 δολάρια στην αμερικανική αγορά.

Ο Karl Brauer, αναλυτής της iSeeCars.com, επισημαίνει στο πρακτορείο ότι οι κατασκευαστές δεν κατάφεραν να μεταφέρουν αυτούσια την επιτυχημένη συνταγή των συμβατικών pick-up στα ηλεκτρικά. Το ζήτημα, κατά τον ίδιο, δεν είναι μόνο το επιπλέον κόστος, αλλά και το κατά πόσο ο αγοραστής λαμβάνει τη χρηστικότητα που έχει συνηθίσει.

Η ρυμούλκηση και η μεταφορά φορτίων παραμένουν κρίσιμες

Για μέρος του κοινού των pick-up, η αγορά δεν κρίνεται μόνο από την επιτάχυνση, την τεχνολογία ή την εμφάνιση. Η ρυμούλκηση ενός τρέιλερ μεταφοράς αλόγων και η μεταφορά βαρέος εξοπλισμού είναι παραδείγματα καθημερινών απαιτήσεων που αναφέρει το Reuters.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του Brauer, τα μεγάλα ηλεκτρικά pick-up συχνά δυσκολεύονται να καλύψουν αυτές τις ανάγκες με τον τρόπο που περιμένουν οι ιδιοκτήτες συμβατικών μοντέλων. Έτσι, η υψηλότερη τιμή δεν συνοδεύεται απαραίτητα από αντίστοιχο όφελος για τη συγκεκριμένη χρήση.

Την πίεση αυτή έχει αναγνωρίσει και ο διευθύνων σύμβουλος της Ford, Jim Farley. Όπως υπενθυμίζει το Reuters, εξηγώντας την απόφαση διακοπής του ηλεκτρικού F-150 Lightning, είχε επισημάνει ότι όσο μεγαλώνουν το όχημα και η μπαταρία τόσο πιέζεται το περιθώριο κέρδους, καθώς οι πελάτες δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερη τιμή.

Η επόμενη προσπάθεια: Μικρότερα μοντέλα και γεννήτριες

Η υποχώρηση από τα μεγάλα αμιγώς ηλεκτρικά pick-up δεν σημαίνει ότι οι εταιρείες εγκαταλείπουν κάθε προσπάθεια εξηλεκτρισμού της κατηγορίας. Αλλάζουν, όμως, την προσέγγισή τους.

Η Ford στρέφεται στο μικρότερο ηλεκτρικό pick-up Fathom, το οποίο, σύμφωνα με το Reuters, σχεδιάζει να παρουσιάσει στην αγορά προς τα τέλη του 2027, με τιμή εκκίνησης περίπου 28.000 δολάρια.

Η Stellantis προετοιμάζει για το 2027 ένα ηλεκτρικό pick-up εκτεταμένης αυτονομίας. Σε αυτή την περίπτωση, ένας βενζινοκινητήρας θα λειτουργεί ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας εν κινήσει.

Η νέα κατεύθυνση δείχνει ότι οι κατασκευαστές επανεξετάζουν όχι μόνο την τεχνολογία κίνησης, αλλά και το μέγεθος, την τιμή και τον τρόπο χρήσης των οχημάτων τους. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι απλώς να κατασκευάσουν ένα ηλεκτρικό αντίστοιχο των μεγάλων συμβατικών pick-up, αλλά μια πρόταση που οι αγοραστές θα θεωρούν οικονομικά και πρακτικά συμφέρουσα.

Πηγή: Reuters