Δείτε πώς θα παραταχθούν οι 22 οδηγοί για τον 21ο αγώνα της σεζόν, με τις ποινές να αλλάζουν την πρώτη σειρά και να στέλνουν τον ταχύτερο του Σαββάτου στην έκτη θέση.

Μονάχα λίγες ώρες απομένουν για την εκκίνηση του Grand Prix Λας Βέγκας, με το οποίο αρχίζει το τελευταίο triple header της φετινής σεζόν της Formula 1. Ο Μαξ Φερστάπεν θα εκκινήσει από την pole position, έχοντας δίπλα του τον Τζορτζ Ράσελ, με τον οποίο διεκδικεί τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα οδηγών. Οι ποινές για αλλαγές στις μονάδες ισχύος έχουν ανακατέψει τη σειρά εκκίνησης, με τον ταχύτερο των κατατακτηρίων, Κίμι Αντονέλι, να ξεκινά από την τρίτη σειρά.

Η νυχτερινή μάχη στους δρόμους του Λας Βέγκας θα έχει διάρκεια 50 γύρων. Η μεγάλη πίσω ευθεία των δύο χιλιομέτρων και το δυνατό φρενάρισμα στη στροφή 14 προσφέρουν ευκαιρίες για προσπεράσματα στους οδηγούς που καλούνται να ανακτήσουν θέσεις. Παράλληλα, η χαμηλή θερμοκρασία της ασφάλτου θα δυσκολέψει την προθέρμανση των ελαστικών, ιδιαίτερα στην εκκίνηση και στους πρώτους γύρους μετά από κάθε pit stop.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Μία «καυτή» πρώτη σειρά εκκίνησης

Ο Κίμι Αντονέλι έκανε τον ταχύτερο γύρο των κατατακτηρίων, όμως η ποινή πέντε θέσεων για τη χρήση του έκτου κινητήρα εσωτερικής καύσης της σεζόν τον στέλνει στην 6η θέση. Ο Φερστάπεν και ο Ράσελ κερδίζουν από μία θέση, με τους δύο να έχουν ξεκινήσει τη μάχη τους ήδη από το FP3. Στη δεύτερη σειρά θα βρεθούν ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025, Λάντο Νόρις της McLaren και ο Ίσακ Χατζάρ της Red Bull Racing.

Η Racing Bulls έχει και τα δύο μονοθέσιά της στις πρώτες επτά θέσεις. Ο Άρβιντ Λίντμπλαντ θα εκκινήσει 5ος, δίπλα στον Αντονέλι, ενώ ο Λίαμ Λόσον θα έχει δίπλα του τον Πιερ Γκασλί. Ο Φράνκο Κολαπίντο φέρνει και τη δεύτερη Alpine στην πρώτη δεκάδα, μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ.

Ο Μονεγάσκος και ο Λιούις Χάμιλτον κερδίζουν από μία θέση μετά την ποινή του Πιάστρι και θα εκκινήσουν 10ος και 11ος αντίστοιχα, έπειτα από τον διπλό αποκλεισμό της Ferrari στο Q2. Ο Πιάστρι υποχωρεί από την 7η στη 17η θέση λόγω ποινής δέκα θέσεων και θα έχει δίπλα του τον Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix Λας Βέγκας είναι προγραμματισμένη για τις 06:00 ώρα Ελλάδος τα ξημερώματα της Κυριακής. Συντονιστείτε στις 05:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.