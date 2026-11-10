Με μια ανάρτηση στο Χ, ο Ίλον Μασκ ανακοίνωσε το τέλος της παραγωγής του Cybertruck μέσα στο 2027 - Το φιλόδοξο -όσο και αμφιλεγόμενο- pickup δίνει χώρο στο Cybercab.

Θα άλλαζε την εικόνα των pickup, θα έφερνε το μέλλον στους δρόμους και θα αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία της Tesla. Τελικά, όμως, το Cybertruck ετοιμάζεται να παραχωρήσει τη θέση του σε ένα άλλο στοίχημα του Ίλον Μασκ. Με μια ανάρτηση στο Χ, ο επικεφαλής της εταιρείας ανακοίνωσε ότι η παραγωγή του στο εργοστάσιο του Τέξας θα τερματιστεί σταδιακά γύρω στα μέσα του 2027, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για περισσότερα Cybercab.

Το φινάλε ανακοινώθηκε με πολύ λιγότερο θόρυβο από εκείνον που είχε συνοδεύσει την πρώτη εμφάνιση του μοντέλου. Χωρίς σκηνή, προβολείς και επίδειξη αντοχής, ο Μασκ έγραψε στις 6 Νοεμβρίου: «Η Tesla θα τερματίσει σταδιακά την παραγωγή του Cybertruck στο Gigafactory Texas γύρω στα μέσα του επόμενου έτους, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για αυξημένη παραγωγή του Cybercab».

Tesla will be winding down production of the Cybertruck at Gigafactory Texas around the middle of next year to make room for increased Cybercab production — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2026

Σε απάντησή του σε χρήστη της πλατφόρμας, το χαρακτήρισε «το καλύτερο όχημα που έχει κατασκευάσει ποτέ η Tesla» και μίλησε για το «τέλος μιας εποχής». Η ανακοίνωση αφορά το Τέξας, το μοναδικό εργοστάσιο της εταιρείας που διαθέτει τον εξοπλισμό για την κατασκευή του συγκεκριμένου μοντέλου. Δεν ανακοινώθηκε μεταφορά της παραγωγής του αλλού.

Ένα pickup που δεν πέρασε ποτέ απαρατήρητο

Από την αποκάλυψή του το 2019, το Cybertruck ήταν πολύ περισσότερα από ένα ακόμη ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αποτελούσε ένα προσωπικό στοίχημα του Μασκ: ένα pickup με αισθητική επιστημονικής φαντασίας, γωνιώδες αμάξωμα από ανοξείδωτο χάλυβα και εμφάνιση που απείχε όσο περισσότερο γινόταν από τις καθιερωμένες προτάσεις της αμερικανικής αγοράς.

Προκάλεσε ενθουσιασμό και απορία, απέκτησε φανατικούς υποστηρικτές και εξίσου έντονους επικριτές. Ακόμη και η πρώτη παρουσίασή του έμεινε στην ιστορία για τον λάθος λόγο: στην επίδειξη αντοχής των παραθύρων, οι μεταλλικές μπάλες που πέταξε ο επικεφαλής σχεδιασμού Φραντς φον Χολτσχάουζεν άφησαν μεγάλες ρωγμές σε δύο τζάμια.

Η εικόνα έγινε αμέσως viral και συνόδευσε ένα αυτοκίνητο που είχε σχεδιαστεί για να προκαλεί συζητήσεις. Το ζητούμενο, όμως, ήταν αν η προσοχή θα μπορούσε να μετατραπεί σε σταθερές πωλήσεις.

Οι μεγάλες υποσχέσεις και η πραγματικότητα

Στην παρουσίαση του 2019, η Tesla μιλούσε για τιμή εκκίνησης κάτω από 40.000 δολάρια και για έκδοση με αυτονομία έως περίπου 805 χιλιόμετρα. Όταν άρχισαν οι παραδόσεις, στα τέλη του 2023 και ύστερα από καθυστερήσεις, το τελικό προϊόν απείχε από εκείνες τις αρχικές εξαγγελίες, τόσο στην τιμή όσο και στην αυτονομία.

Ο Μασκ είχε προβλέψει ετήσιες πωλήσεις περίπου 250.000 Cybertruck. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Kelley Blue Book που επικαλείται το Reuters, οι πωλήσεις στις ΗΠΑ έφτασαν στα 38.965 οχήματα το 2024 και υποχώρησαν στα 20.237 το 2025, σημειώνοντας πτώση περίπου 48%.

Η απόσταση από τις προσδοκίες ήταν μεγάλη. Το Cybertruck παρέμεινε αναγνωρίσιμο και πολυσυζητημένο, χωρίς όμως να αποκτήσει την εμπορική δυναμική που θα δικαιολογούσε τις αρχικές φιλοδοξίες της Tesla.

Ανακλήσεις και περιορισμοί πέρα από τις ΗΠΑ

Η πορεία του συνοδεύτηκε και από προβλήματα. Σύμφωνα με την αμερικανική αρχή οδικής ασφάλειας NHTSA, από την έναρξη της διάθεσής του έως την ανακοίνωση είχαν καταγραφεί 11 ανακλήσεις. Ορισμένες απαιτούσαν επισκευές, ενώ άλλες αντιμετωπίστηκαν με ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού.

Παράλληλα, η σχεδίαση που το έκανε να ξεχωρίζει περιόριζε τις δυνατότητες διεθνούς επέκτασής του. Το αιχμηρό αμάξωμα και οι απαιτήσεις προστασίας των πεζών αποτέλεσαν βασικά εμπόδια για τη διάθεσή του σε αγορές όπως η ευρωπαϊκή.

Η δυσκολία δεν αφορά αποκλειστικά την Tesla. Όπως επισημαίνει στο Reuters ο αναλυτής Φελίπε Μουνιός, και άλλες εταιρείες αντιμετώπισαν χαμηλή ζήτηση για ηλεκτρικά pickup στις ΗΠΑ. Στην περίπτωση του Cybertruck, όμως, η περιορισμένη εμπορική απήχηση συνδυάστηκε με μια ιδιαίτερη κατασκευή που δυσκόλευε την αναζήτηση πελατών εκτός της βασικής του αγοράς.

Από το Cybertruck στο Cybercab

Ο χώρος που θα ελευθερωθεί στο Τέξας προορίζεται για το Cybercab, το διθέσιο όχημα χωρίς τιμόνι και πεντάλ στο οποίο στηρίζεται μεγάλο μέρος των σχεδίων του Μασκ για ένα δίκτυο αυτόνομων ταξί. Η απόφαση αποτυπώνει τη μετατόπιση των προτεραιοτήτων της Tesla προς την αυτόνομη οδήγηση, την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική.

Ο επικεφαλής μηχανικός του Cybertruck, Γουές Μόριλ, το περιέγραψε ως «μια απίστευτη πλατφόρμα τεχνολογικής εξέλιξης», προσθέτοντας ότι η κληρονομιά του συνεχίζεται μέσω του Cybercab.

Για το Cybertruck, πάντως, η διαδρομή προς το τέλος της παραγωγής αρχίζει λιγότερο από τρία χρόνια μετά τις πρώτες παραδόσεις του. Ένα από τα πιο φιλόδοξα και αμφιλεγόμενα σχέδια του Μασκ ετοιμάζεται να περάσει στην ιστορία: ως ένα αυτοκίνητο που κατάφερε να το συζητούν όλοι, αλλά όχι να το αγοράζουν όσοι είχε υπολογίσει η Tesla.