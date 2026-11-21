Ο διάσημος ηθοποιός ανέφερε τους Ρόσι, Αγκοστίνι και Μάρκεθ ως προσωπικότητες που θα ήθελε να ενσαρκώσει στον κινηματογράφο - Η αντίδραση του Μαρκ Μάρκεθ στο Πορτιμάο.

Ο Κρίστιαν Μπέιλ δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ο διάσημος ηθοποιός έχει ήδη συσχετίσει το όνομά του με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς έχει μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία του Κεν Μάιλς, πρωταγωνιστώντας στο «Ford v Ferrari». Δεν σκοπεύει να σταματήσει εκεί, όμως. Στις αθλητικές προσωπικότητες που θα ήθελε να ενσαρκώσει στο μέλλον βρίσκονται και τρία από τα μεγαλύτερα ονόματα των αγώνων μοτοσικλέτας: ο Βαλεντίνο Ρόσι, ο Τζάκομο Αγκοστίνι και ο Μαρκ Μάρκεθ.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για τις προτιμήσεις του σε συνέντευξη στο Sports Illustrated, με αφορμή την ταινία «Madden», στην οποία υποδύεται τον Αλ Ντέιβις, πρώην ιδιοκτήτη ομάδας του NFL. Στην ερώτηση ποιον άλλον άνθρωπο του αθλητισμού θα ήθελε να υποδυθεί, ο Μπέιλ αναφέρθηκε αρχικά στον Τάισον Φιούρι, εξηγώντας ότι τον βρήκε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα μέσα από ένα ντοκιμαντέρ που παρακολούθησε.

Στη συνέχεια, η συζήτηση πέρασε στους δύο τροχούς. «Ας αναφέρουμε επίσης τον Βαλεντίνο Ρόσι, τον Τζάκομο Αγκοστίνι και τον Μαρκ Μάρκεθ», πρόσθεσε. Όταν ο δημοσιογράφος δεν αναγνώρισε τα ονόματα, ο Μπέιλ εξήγησε σε ποιους αναφερόταν και συνόψισε τον θαυμασμό του με μια χαρακτηριστική φράση: «Είναι αγωνιζόμενοι με μοτοσικλέτες. Θεοί πάνω σε μοτοσικλέτες».

Η αγάπη του Μπέιλ για τους αγώνες μοτοσικλέτας είναι γνωστή. Σε συνέντευξή του το 2023 είχε αναφερθεί στο ενδιαφέρον του για το MotoGP, ενώ στο παρελθόν οδηγούσε και ο ίδιος μοτοσικλέτα. Όπως αποκάλυψε, οι τραυματισμοί και οι επεμβάσεις τον οδήγησαν να εγκαταλείψει αυτή τη δραστηριότητα. Αρκετά από τα χειρουργεία στα οποία υποβλήθηκε ακολούθησαν ατυχήματα με μοτοσικλέτα. «Έχω λίγο υπερβολικά πολύ μέταλλο στο σώμα μου για να συνεχίσω να το κάνω, αλλά παλιότερα ήμουν μοτοσικλετιστής», ανέφερε.

Η απάντηση του Μαρκ Μάρκεθ

Οι δηλώσεις του έφτασαν μέχρι το Πορτιμάο, όπου ο Μαρκ Μάρκεθ ρωτήθηκε την Παρασκευή, στο πλαίσιο του Grand Prix Πορτογαλίας, για την αναφορά του ονόματός του από τον ηθοποιό. Ο Ισπανός υποδέχθηκε θετικά τα λόγια του Μπέιλ, επισημαίνοντας ότι έχει σημασία ακόμη και το γεγονός ότι μια τόσο αναγνωρίσιμη προσωπικότητα γνωρίζει ποιος είναι. «Όταν μεγάλες προσωπικότητες του κόσμου αναφέρουν έστω το όνομά σου, είτε με καλό είτε με κακό τρόπο, σημαίνει ότι σε γνωρίζουν ήδη. Οπότε, όταν γίνεται με καλό τρόπο, φυσικά είναι πολύ καλύτερα», σχολίασε.

Προς το παρόν, οι δηλώσεις του Μπέιλ εκφράζουν την προσωπική του επιθυμία για έναν μελλοντικό ρόλο. Στη συνέντευξη δεν υπήρξε ανακοίνωση συγκεκριμένης κινηματογραφικής παραγωγής για κάποιον από τους τρεις αναβάτες.