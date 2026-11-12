KTM 1390 Super Duke GT/EVO: Ταξιδιάρικο θηρίο (vid)

Με καθυστέρηση σχεδόν δύο ετών, το νέο θεριό της ΚΤΜ έρχεται μέσα στο 2027 για να μας δείξει πως οι sport touring μοτοσικλέτες δεν είναι μόνο για τουρισμό.

Το θηρίο μεγάλων αποστάσεων, όπως το αποκαλεί η ίδια η ΚΤΜ, μόλις έγινε ακόμα πιο ριζοσπαστικό, ανεβάζοντας την κατηγορία Sport Touring σε νέο επίπεδο. Αυτή η ακραία μοτοσικλέτα έχει τόνους αδρεναλίνης στο DNA της, καθόσον διαθέτει κορυφαία τεχνολογία και οδική συμπεριφορά, ενώ επιπρόσθετα αποκτά κινητήρα με αυξημένες τιμές σε ιπποδύναμη και ροπή.

Η γκάμα διαχωρίζεται πλέον σε 1390 Super Duke GT και 1390 Super Duke GT EVO, με την πρώτη να διατηρεί το συμβατικό μηχανικό κιβώτιο, ενώ η δεύτερη εξοπλίζεται με Automated Manual Transmission, το σύστημα AMT της KTM. Η νέα εμφάνιση επεκτείνεται από το εμπρός έως το πίσω μέρος, με τη σχεδιαστική ομάδα να δίνει έμφαση στο χαμηλότερο προφίλ και στις πιο συμπαγείς αναλογίες, με στόχο μια περισσότερο μυώδη και επιθετική παρουσία. Στις αλλαγές περιλαμβάνονται νέος προβολέας LED, νέα πλαϊνά στοιχεία του ρεζερβουάρ και μικρότερο κάλυμμα υποπλαισίου. Το ξεχωριστό πίσω φωτιστικό σώμα καταργείται, καθώς η λειτουργία του ενσωματώνεται πλέον στα φλας. Και τα δύο μοντέλα ανακοινώνονται με βάρος 213 κιλά (έτοιμα για οδήγηση), πράγμα που σημαίνει ότι, τουλάχιστον στα χαρτιά, η αυτόματη έκδοση δεν επιβαρύνεται με επιπλέον βάρος.

Πολλά τα άλογα

Διαθέτοντας πλέον κυβισμό 1.350 cc και μοιραζόμενο τον ίδιο τελευταίο LC8 V-2 κινητήρα του 1390 Super Duke R EVO, δέχεται αναβαθμίσεις που βελτιστοποιούν περαιτέρω την απόδοση και ανεβάζουν τη νέα γενιά σε νέα ύψη. Μια κεντρικά τοποθετημένη εισαγωγή αέρα (ram-air), ένα επανασχεδιασμένο φιλτροκούτι και ένα μεγαλύτερο ψυγείο είναι μερικές μόνο από τις βελτιώσεις που ενισχύουν τόσο την ισχύ όσο και την απόδοση. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με 188 hp στις 10.000 rpm και τεράστια ροπή 14,8 kgm στις 8.000 rpm, μιλάμε δηλαδή για 10 επιπλέον άλογα και 0,5 χιλιογραμμόμετρα περισσότερα από το απερχόμενο μοντέλο. Αν δε χρησιμοποιηθεί και η προαιρετική εξάτμιση της Akrapovic, τότε φτάνουμε στους 200 ίππους. Έκτακτα!

Αναθεωρημένες σχέσεις

Οι αναβάτες θα μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από τις αναθεωρημένες σχέσεις του κιβωτίου, που κάνουν την 5η και 6η σχέση πολύ πιο αποδοτικές, με αποτέλεσμα την καλύτερη χρήση του εύρους στροφών. Δεν θεωρούνται πλέον ως ταχύτητες overdrive σε μέτριες ταχύτητες. Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος: να δημιουργηθεί μια εξαιρετικά γρήγορη μοτοσυκλέτα δρόμου με σοβαρές φιλοδοξίες πίστας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις σε κάθε συνθήκη. Όσον αφορά στην αυτοματοποιημένη έκδοση EVO, οι αναβάτες μπορούν να αφήσουν την πλήρως αυτόματη λειτουργία «A» ή να χρησιμοποιήσουν την αντίστοιχη «M» για να αλλάζουν ταχύτητες μέσω του συμβατικού ποδομοχλού ή των χειριστηρίων στο τιμόνι. Το σβήσιμο του κινητήρα λόγω λανθασμένου χειρισμού είναι αδύνατο, ενώ οι επιλογές «Park» (Στάθμευση) και «Neutral» (Νεκρά) μπορούν να επιλεγούν αποκλειστικά μέσω των διακοπτών.

Πόντοι στην εργονομία

Η ομάδα σχεδιασμού της Kiska έχει εργαστεί σε κάθε γωνία, αναπτύσσοντας εργονομία που επιτρέπει στους αναβάτες να περνούν πολλές ώρες στη σέλα, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα να απελευθερώσουν τις βελτιωμένες επιδόσεις του 1390 στην πίστα. Ένας ολοκαίνουργιος προβολέας LED και ένα απλοποιημένο φως φρένων με ενσωματωμένα φλας προσθέτουν στο τολμηρό στυλ της μοτοσυκλέτας.

Νέο πλαίσιο και ανάρτηση

Το νέο 1390 Super Duke GT αποκτά αυτούσιο το πλαίσιο τελευταίας γενιάς, το οποίο προέρχεται από το 1390 Super Duke R EVO. Αυτό το πλαίσιο παρέχει αυξημένη στρεπτική ακαμψία και χαμηλότερο κέντρο βάρους, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση από το εμπρός ελαστικό. Η σταθερότητα, σε συνδυασμό με την ευέλικτη, σπορ συμπεριφορά, έχει βελτιωθεί περαιτέρω με την προσθήκη της ανάρτησης τελευταίας γενιάς WP APEX Semi Active Technology (SAT), τόσο μπροστά όσο και πίσω. Επίσης, βελτιωμένη είναι η λειτουργία Comfort Mode, μια σημαντική εστίαση στη φάση της ανάπτυξης, και οι αναβάτες θα αισθανθούν άμεσα τη μεγάλη διαφορά από το μοντέλο προηγούμενης γενιάς. Αυτή η ρύθμιση βελτιώνει την ευαισθησία και την απόκριση, προσφέροντας μεγαλύτερες επιλογές προσαρμογής και παρέχοντας μια πιο δυναμική και προσαρμόσιμη εμπειρία οδήγησης.

Φρενούκλες

Με την ώθηση στην απόδοση, χρειαζόμαστε και εξίσου ισχυρή ισχύ ακινητοποίησης, η οποία επιτυγχάνεται με δοκιμασμένα συστήματα της Brembo. Μπροστά διαθέτει ένα σετ τετραπίστονες μονομπλόκ δαγκάνες Stylema με πλευστούς δίσκους 320 mm, ενώ το πίσω μέρος είναι εξοπλισμένο με αιωρούμενη δαγκάνα διπλού εμβόλου και δίσκο 240 mm για ακριβές, ελεγχόμενο φρενάρισμα. Μία νέα μανέτα μπροστινού φρένου MCS (σύστημα πολλαπλών κλικ) επιτρέπει αυξημένη προσαρμοστικότητα, ενώ το Cornering ABS, το Supermoto ABS, καθώς και οι νέες λειτουργίες Supermoto+ και Sport ABS παρέχουν στους αναβάτες πολλαπλές επιλογές για τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας. Εφοδιασμένο με τα ελαστικά Michelin Power 6 με τεχνολογία διπλής σύνθεσης, έχει αποκτήσει βελτιωμένη πρόσφυση σε κάθε οδηγική συνθήκη. Επιπλέον, ένα νέο σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (TPMS) με βελτιωμένη λειτουργικότητα επιτρέπει στους αναβάτες να ορίζουν μια προσαρμοσμένη πίεση για την οδήγηση σε πίστα.

Μια οθόνη όχι σαν τις άλλες

Ο επαναστατικός πίνακας οργάνων με οθόνη TFT αφής 8,8 ιντσών (H88) δεν μπορεί να αγνοηθεί. Επωφελούμενος από μια απλοποιημένη δομή μενού (CCU3.0), εξασφαλίζει απρόσκοπτη επανασύνδεση με το smartphone σας σε κάθε κύκλο ανάφλεξης. Η λειτουργικότητα είναι κορυφαία, συμπεριλαμβανομένης της πλοήγησης σε χάρτη εκτός σύνδεσης, με ενσωματωμένα σχετικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, και όλα μπορούν να λειτουργούν με το πάτημα ενός κουμπιού στους ολοκαίνουργιους διακόπτες του τιμονιού. Μπορείτε να βρείτε τις πλήρεις πληροφορίες για τη νέα οθόνη H88 εδώ.

Πολλά τα οδηγικά προγράμματα

Αυτή η εμπειρία υψηλής τεχνολογίας επεκτείνεται στις λειτουργίες οδήγησης, οι οποίες είναι πλήρως επεξεργασμένες και αποτελούνται από Rain, Street, Sport καθώς και μια ολοκαίνουργια προσαρμοσμένη λειτουργία στάνταρ, εκτός από τις προαιρετικές 2 προσαρμοσμένες διαμορφώσεις και μια προαιρετική λειτουργία διαδρομής που προσθέτει στις δυνατότητες εξατομίκευσής του. Η διατήρηση της τεχνολογικής εμπειρίας στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών είναι η προσθήκη ενός μπροστινού ραντάρ που προσθέτει μια σειρά από χαρακτηριστικά όπως το Adaptive Cruise Control, το Brake Assist, το Distance Assist και το Group Riding. Η λειτουργία επίδειξης είναι επίσης διαθέσιμη για τα πρώτα 1.500 km, που επιτρέπει στους πελάτες να δοκιμάσουν όλη τη διαθέσιμη τεχνολογία προκειμένου να λάβουν μια τεκμηριωμένη απόφαση για το ποιο πακέτο τεχνολογίας είναι καλύτερο. Και αν τους κάνει, να το αγοράσουν!

Άργησε αλλά τέλος καλό όλα καλά

Από το 2022 είχαμε να δούμε νέο μοντέλο Super Duke GT και ενώ ήταν προγραμματισμένο για το 2025 καθυστέρησε λόγω των γνωστών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπισε η πορτοκαλί εταιρεία και τα οποία ευτυχώς ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Από 1290 έγινε 1390 και όπως διαβάσατε παραπάνω έχει εξελιχθεί έτσι ώστε να προβληματίσει τον ανταγωνισμό. Εύγε ΚΤΜ!