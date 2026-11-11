Zontes ZT853R: Ένα πρωτότυπο με άγριες διαθέσεις

Μια γυμνή μοτοσικλέτα σε στάδιο εξέλιξης που συγκεντρώνει τα βλέμματα των θερμόαιμων αναβατών με την εμφάνιση και τις επιδόσεις της.

Πρόκειται για ένα πρωτότυπο (concept) που πραγματικά εντυπωσιάζει με τις προδιαγραφές του· τρικύλινδρο με 150 άλογα δεν βρίσκεις εύκολα στην αγορά. Σίγουρα αυτή η Hyper Naked μοτοσικλέτα αποτελεί μέχρι στιγμής την κορυφή των τεχνικών δυνατοτήτων της κινεζικής εταιρίας. Είναι εξοπλισμένη με έναν υγρόψυκτο, τρικύλινδρο κινητήρα 847cc, ο οποίος, σύμφωνα με τον Κινέζο κατασκευαστή, αποδίδει 150 ίππους στις 12.500rpm, με μέγιστη ροπή 90Nm στις 9.000rpm. Έχοντας να αντιμετωπίσει ένα βάρος 183 κιλών (με όλα τα υγρά και βενζίνη), όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι οι επιδόσεις θα είναι εξαιρετικές. Επιτάχυνση 0–100km/h σε μόλις 2,8 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα που αγγίζει τα 280km/h δηλώνει ο κατασκευαστής και δεν έχουμε λόγους να μην τον πιστέψουμε!

Στον μηχανολογικό τομέα αξίζει να αναφερθεί το κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων, το οποίο διαθέτει σύστημα quickshifter διπλής κατεύθυνσης, ενώ ο τρικύλινδρος πληροί τις προδιαγραφές έγκρισης τύπου Euro 5+. Με σχεδιασμό τυπικό για τα μοντέλα της Zontes, που χαρακτηρίζεται από αιχμηρές, έντονες γραμμές και πληθωρικές φόρμες σε βασικά αισθητικά στοιχεία, όπως τα πλαϊνά καπάκια με τα αεροδυναμικά πτερύγια εκατέρωθεν του προβολέα ή το ιδιαίτερα σμιλεμένο πίσω μέρος. Αυτό που επιτρέπει στο μοντέλο να ξεχωρίζει οπτικά και να προσδίδει μια αίσθηση πολυτέλειας που δεν συναντάται αλλού στη γκάμα της κινεζικής μάρκας είναι η χρήση ανθρακονημάτων. Το αλουμινένιο πλαίσιο, το οποίο, σύμφωνα με τη Zontes, ζυγίζει μόλις 10 κιλά, σχεδιάστηκε με στόχο το χαμηλό βάρος, χωρίς ωστόσο να θυσιάζονται οι δυναμικές ικανότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση ακόμη και των πιο απαιτητικών δρόμων. Η εξέλιξή του εστιάστηκε στο να προσφέρει κορυφαία ευελιξία και, για να επιτευχθεί αυτό, εξοπλίζεται επίσης με εξαρτήματα αποδεδειγμένης ποιότητας. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι αναρτήσεις από την KYB, με κυριότερο στοιχείο το πλήρως ρυθμιζόμενο ανεστραμμένο πιρούνι με επίστρωση DLC, το οποίο διαθέτει ευμεγέθη καλάμια διαμέτρου 43mm. Στο πίσω μέρος, ένα πλήρως ρυθμιζόμενο αμορτισέρ συνδέεται με αλουμινένιο μονόμπρατσο ψαλίδι, το οποίο αναδεικνύει τον εντυπωσιακό σχεδιασμό των τροχών που δημιούργησε η Zontes ειδικά για αυτό το μοντέλο. Το στήσιμο του πλαισίου συμπληρώνεται από την παρουσία εξαρτημάτων της Brembo στο σύστημα πέδησης, με τα τεράστια δισκόφρενα των 310mm και τις ακτινικές τετραπίστονες δαγκάνες M4.30.

Η τεχνολογία αποτελεί ένα ακόμη δυνατό σημείο του νέου Zontes ZT853R. Η έγχρωμη οθόνη TFT προσφέρει συνδεσιμότητα και με τον ιδιαίτερο, φαρδύ και χαμηλού προφίλ σχεδιασμό επιτρέπει στον αναβάτη να βλέπει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες οδήγησης, όπως την πίεση των ελαστικών, την πλοήγηση, ακόμα και χρονόμετρο γύρων για χρήση σε πίστα. Εξοπλισμένο με το νέο «Intelligent Control System 4.0», το οποίο επιτρέπει το ξεκλείδωμα της μοτοσικλέτας μέσω τεχνολογίας NFC, το ZT853R προσφέρει στον αναβάτη μια σειρά ηλεκτρονικών συστημάτων, όλα ελεγχόμενα από μια αδρανειακή μονάδα IMU έξι αξόνων: ABS στροφής (Cornering ABS), Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης, Σύστημα γρήγορων αλλαγών ταχυτήτων (Quickshifter) δύο κατευθύνσεων, Σύστημα αποτροπής σούζας (με τέσσερα επίπεδα παρέμβασης), Σύστημα ελέγχου εκκίνησης (Launch control), Ηλεκτρονικό γκάζι (Ride-by-wire) με επιλέξιμους χάρτες κινητήρα, Σύστημα Cruise control, καθώς και Σύστημα ελέγχου πέδησης.

Αν και για το πρωτότυπο που παρουσιάστηκε στην EICMA η Zontes δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη πότε θα φτάσει στις αντιπροσωπείες, σύμφωνα με πηγές ενδέχεται να μην κυκλοφορήσει στην αγορά πριν από το 2028.

Πηγή: motorbike.gr