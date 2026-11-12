Honda ADV125: Από μικρός στην περιπέτεια (vid)

Η οικογένεια των Adventure scooter της Honda αποκτά το μικρότερό της μέλος, στοχεύοντας τόσο σε νεαρούς αναβάτες όσο και σε οδηγούς αυτοκινήτου.

Το πιο οικονομικά προσιτό μοντέλο της οικογένειας ADV της Honda συνδυάζει στιβαρή εμφάνιση, κορυφαίο εξοπλισμό και πρακτικότητα. Διαθέτοντας τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της οικογένειας ADV, έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών με δυνατότητα συνδεσιμότητας Honda RoadSync, καθώς και θύρα φόρτισης USB Type-C, το ADV125 αποτελεί τον ιδανικό σύντροφο για τον αναβάτη των αστικών μετακινήσεων. Ο υγρόψυκτος, τετραβάλβιδος κινητήρας eSP+ προσφέρει αποδοτική αλλά και άμεση απόκριση, ενώ οι αναρτήσεις με μεγάλη διαδρομή, η γενναιόδωρη απόσταση από το έδαφος, τα ελαστικά με τρακτερωτό πέλμα και η ρυθμιζόμενη ζελατίνα ενισχύουν τον «adventure» χαρακτήρα του.

Πίσω στο 2017

Με το X-ADV η Honda δημιούργησε μια εντελώς νέα κατηγορία. Συνδυάζοντας την πρακτικότητα ενός scooter με τη στιβαρή εμφάνιση και τον περιπετειώδη χαρακτήρα μιας μοτοσικλέτας τύπου adventure, σύστησε στους αναβάτες ανά τον κόσμο την έννοια του «City Adventure». Η ιδέα ήταν απλή: η δημιουργία ενός δίτροχου που να ανταποκρίνεται εξίσου καλά τόσο στις καθημερινές διαδρομές μέσα στην πόλη όσο και στις εξορμήσεις εκτός αυτής. Το εγχείρημα στέφθηκε με τεράστια επιτυχία. Καθώς η ζήτηση αυξανόταν, η Honda διεύρυνε την ευρωπαϊκή οικογένεια ADV προσθέτοντας το ADV350.

Urban Explorer

Το ADV125 συνδυάζει την αποδεδειγμένη αποδοτικότητα και την πολιτισμένη λειτουργία του υγρόψυκτου κινητήρα eSP+ (enhanced Smart Power Plus) με ένα πλαίσιο ειδικά σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει αυτοπεποίθηση και ευελιξία σε κάθε διαδρομή. Προσθέστε σε αυτά την κομψή, μοντέρνα εμφάνιση, τον πλούσιο εξοπλισμό και τη φημισμένη αξιοπιστία της Honda και το ADV125 αποτελεί έναν ελκυστικό συνδυασμό στυλ, πρακτικότητας και τεχνολογίας για τους αναβάτες της πόλης. Με όρθια θέση οδήγησης και εργονομία που εξασφαλίζει άνεση, το ADV125 νιώθει εξίσου στο στοιχείο του τόσο κατά την κίνηση ανάμεσα στα οχήματα στην πόλη, όσο και κατά την εξερεύνηση εκτός των ορίων της. Οι αναρτήσεις μεγάλης διαδρομής και η γενναιόδωρη απόσταση από το έδαφος (165 mm) προσφέρουν εξαιρετική ορατότητα, καθώς και τη δυνατότητα άνετης αντιμετώπισης οδοστρώματος κακής ποιότητας. Οπτικά, το ADV125 ενσωματώνει τη σύγχρονη φιλοσοφία των οχημάτων παντός εδάφους (SUV), η οποία χαρακτηρίζει και τα άλλα μοντέλα της σειράς. Η αξία του ADV125 δεν περιορίζεται μόνο στην εμφάνιση. Διαθέτοντας πλούσιο εξοπλισμό, το μοντέλο περιλαμβάνει έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών με δυνατότητα σύνδεσης smartphone μέσω του συστήματος Honda RoadSync, θύρα φόρτισης USB-C, σύστημα λειτουργίας με έξυπνο κλειδί (Smart Key), καθώς και το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης Honda Selectable Torque Control (HSTC) και το σύστημα σημάτων φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης (Emergency Stop Signals – ESS). Η καθημερινή πρακτικότητα παραμένει βασικό χαρακτηριστικό του μοντέλου. Κάτω από τη σέλα υπάρχει ένας ευρύχωρος αποθηκευτικός χώρος 29 λίτρων, ικανός να φιλοξενήσει ένα κράνος full-face, ενώ στο μπροστινό τμήμα υπάρχει ένα ντουλαπάκι για την εύκολη αποθήκευση μικροαντικειμένων καθημερινής χρήσης.

Ο κινητήρας

Το ADV125 εφοδιάζεται με το ίδιο δοκιμασμένο σύστημα κίνησης που χρησιμοποιείται στο PCX125. Με κινητήρα SOHC, υγρόψυκτο, τετραβάλβιδο, τεχνολογίας Smart Power Plus (eSP+), το ADV125 αποδίδει 12,5 hp στις 8.750 rpm, με μέγιστη ροπή 11,7 Nm στις 6.500. Προσφέρει σβέλτη επιτάχυνση, είτε από στάση είτε εν κινήσει, ενώ το ADV125 μπορεί να διατηρεί άνετα μια ταχύτητα ταξιδιού γύρω στα 90 km/h (τελική στα 97). Επιπλέον, χάρη στην αποδοτική κατανάλωση καυσίμου, περίπου 47,6 χλμ./λίτρο κατά το πρότυπο WMTC και το ρεζερβουάρ χωρητικότητας 8,1 λίτρων, η αυτονομία φτάνει περίπου τα 385 χλμ.

Το σύστημα Honda Selectable Torque Control (HSTC), το οποίο λειτουργεί στο παρασκήνιο διαχειριζόμενο με ακρίβεια την πρόσφυση του πίσω τροχού, ενισχύει την αυτοπεποίθηση του αναβάτη σε συνθήκες μειωμένης πρόσφυσης. Μια ένδειξη «T» αναβοσβήνει στον πίνακα οργάνων όταν το HSTC επεμβαίνει για να περιορίσει την ολίσθηση του τροχού, ενώ το σύστημα μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί πλήρως. Οι τεχνολογίες eSP+ της Honda, που στοχεύουν στη μείωση των τριβών, έχουν εφαρμοστεί σε όλο τον κινητήρα. Η έξυπνη διάταξη εξαρτημάτων, όπως η αντλία λαδιού, η οποία είναι ενσωματωμένη στο στροφαλοθάλαμο, συμβάλλει περαιτέρω στην αποδοτικότητα. Ο συμπαγής θάλαμος καύσης και το σύστημα ψεκασμού καυσίμου PGM-FI με σώμα διαμέτρου 28 mm, δηλαδή αυξημένο κατά 2 mm, βελτιστοποιούν την ταχύτητα καύσης και την ψύξη. Ο έκκεντρα τοποθετημένος (offset) κύλινδρος μειώνει τις τριβές που προκαλούνται από την επαφή του εμβόλου με το τοίχωμα του κυλίνδρου, μεταφέροντας αποτελεσματικά την ενέργεια της καύσης στο στροφαλοφόρο άξονα. Ένα χιτώνιο από χυτοσίδηρο με ειδική ανάγλυφη επιφάνεια (αγκαθωτή διαμόρφωση) αποτρέπει τυχόν παραμορφώσεις της εσωτερικής διαμέτρου του κυλίνδρου. Αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει τη μείωση της τάσης στα ελατήρια του εμβόλου, περιορίζοντας έτσι τις τριβές. Ένας υδραυλικός εντατήρας καδένας εκκεντροφόρου βελτιώνει περαιτέρω την αποδοτικότητα του κινητήρα, μειώνοντας τους εσωτερικούς κραδασμούς και ευνοώντας την οικονομία καυσίμου. Ειδικά μπεκ ψεκασμού λαδιού για το έμβολο, παρόμοια με εκείνα που χρησιμοποιούνται στο αγωνιστικό μοτοκρός CRF450R, εξασφαλίζουν σταθερή και αποτελεσματική ψύξη. Αυτό επιτρέπει την προπορεία της ανάφλεξης και αποτρέπει την ανώμαλη καύση, όπως τα «πειράκια» (προανάφλεξη). Ένας υδραυλικός εντατήρας καδένας εκκεντροφόρου περιορίζει τους κραδασμούς της καδένας, ελέγχει τον θόρυβο και μειώνει τις τριβές. Ένα ψυγείο υψηλής απόδοσης, ενσωματωμένο στο εξωτερικό τμήμα του δεξιού στροφαλοθαλάμου, διαθέτει ένα μικρό και ελαφρύ ανεμιστήρα, μειώνοντας τις απώλειες λόγω τριβής καθώς και την αντίσταση στον αέρα. Η αντίσταση κύλισης εντός της μονάδας μετάδοσης μειώνεται χάρη στη χρήση τριών κύριων εδράνων (ρουλεμάν) χαμηλής τριβής, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να διαχειρίζονται τα φορτία που δέχεται το καθένα. Ένας βελτιστοποιημένος συμπλέκτης, καθώς και οι τροχαλίες, συμβάλλουν περαιτέρω στην απόδοση. Η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη γεννήτρια/μίζα (ACG) χωρίς ψύκτρες είναι ένα ενσωματωμένο εξάρτημα, τοποθετημένο απευθείας στην άκρη του στροφαλοφόρου άξονα, το οποίο λειτουργεί τόσο ως μίζα όσο και ως εναλλάκτης (δυναμό). Περιστρέφει τον κινητήρα απευθείας, εξαλείφοντας τον θόρυβο που προκαλείται από την εμπλοκή γραναζιών.

Το σύστημα Idling Stop σταματά αυτόματα τη λειτουργία του κινητήρα μετά από τρία δευτερόλεπτα στο ρελαντί, όταν το scooter είναι ακινητοποιημένο και τα φρένα πατημένα, ενώ επανεκκινεί ακαριαία μόλις περιστραφεί το γκάζι. Η λειτουργία του είναι απολύτως ομαλή, χάρη στο σύστημα ACG, το σύστημα «swing-back» (που επαναφέρει τον στροφαλοφόρο στην κατάλληλη θέση πριν από την εισαγωγή αέρα) και έναν μηχανισμό αποσυμπίεσης που εξαλείφει την αντίσταση κατά την εκκίνηση. Επιπλέον, το σύστημα έχει τη δυνατότητα να «διαβάζει» το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και να απενεργοποιείται, αποτρέποντας την υπερβολική εκφόρτισή της.

Πλαίσιο

Το ADV125 βασίζεται σε ένα ανθεκτικό ατσάλινο πλαίσιο διπλού σωλήνα, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει την αντοχή που απαιτείται στις σκληρές συνθήκες της καθημερινότητας, παρέχοντας παράλληλα πραγματικές δυνατότητες κίνησης σε δύσβατες διαδρομές. Η ανάρτηση μεγάλης διαδρομής, 116 mm εμπρός και 103 πίσω, εξασφαλίζει βελτιωμένη άνεση κατά την οδήγηση σε λακκούβες, κακοτεχνίες του οδοστρώματος και αστικά εμπόδια. Τα Showa αμορτισέρ, που διαθέτουν εξωτερικό δοχείο λαδιού, προσφέρουν μεγαλύτερη συνέπεια στην απόσβεση και ενισχύουν την αίσθηση ποιότητας του συνόλου. Οι τροχοί φέρουν ελαστικά Metzeler tubeless με τρακτερωτό πέλμα και διαστάσεις 110/80-14 εμπρός και 130/70-13 πίσω. Το σύστημα πέδησης αποτελείται από κυματιστούς δίσκους 240 και 220 mm, με διπίστονη δαγκάνα εμπρός.

Εξοπλισμός

Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι η ζελατίνα δύο θέσεων, η οποία ρυθμίζεται σε εύρος 75 mm μέσω του μηχανισμού slide-lock της Honda. Το στενό προφίλ της σέλας και το ύψος της στα 780 mm ενισχύουν την αυτοπεποίθηση του αναβάτη, ειδικά στις χαμηλές ταχύτητες και κατά τους ελιγμούς σε περιορισμένους χώρους.

Η πρακτικότητα ενισχύεται από τους άφθονους αποθηκευτικούς χώρους και τις λύσεις διευκόλυνσης, όπως ο χώρος 29 λίτρων κάτω από τη σέλα, ένα εσωτερικό ντουλαπάκι 2 λίτρων στο μπροστινό μέρος και μια θύρα φόρτισης USB Type-C. Ο πλήρης φωτισμός LED και το σύστημα Honda SMART Key προσδίδουν μια αίσθηση πολυτέλειας, καθιστώντας το ADV125 εξίσου πρακτικό και ευέλικτο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η δοκιμασμένη οθόνη TFT 5 ιντσών της Honda, η οποία παρέχει σαφείς πληροφορίες στον αναβάτη και ενσωματώνει το σύστημα συνδεσιμότητας smartphone Honda RoadSync. Το σύστημα επιτρέπει στον αναβάτη να έχει πρόσβαση σε επιλεγμένες λειτουργίες του smartphone του, όπως έλεγχος μουσικής, πλοήγηση, μηνύματα κ.ά., διατηρώντας παράλληλα την προσοχή του στραμμένη στο δρόμο. Το Honda SMART Key προσφέρει επιπλέον ευκολία στην καθημερινότητα, επιτρέποντας τη λειτουργία του διακόπτη ανάφλεξης, της σέλας και της τάπας καυσίμου χωρίς τη χρήση φυσικού κλειδιού, ενώ περιλαμβάνει επίσης αντικλεπτική προστασία και λειτουργία εντοπισμού οχήματος (answer-back). Η ολοκληρωμένη ασφάλεια διασφαλίζεται μέσω του συστήματος Honda Selectable Torque Control (HSTC), το οποίο περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό. Το ADV125 διαθέτει επίσης τεχνολογία σήματος φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης (Emergency Stop Signal), η οποία ενεργοποιεί αυτόματα τα φλας σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος, προειδοποιώντας τους οδηγούς που ακολουθούν για την ξαφνική επιβράδυνση.

Αξεσουάρ και χρώματα

Μια επιλεγμένη σειρά Γνήσιων Αξεσουάρ Honda διατίθεται για το ADV125, που περιλαμβάνει θερμαινόμενα γκριπ, ηχητικό σύστημα ασφαλείας (buzzer), που λειτουργεί ως πρόσθετο αποτρεπτικό μέσο όταν το όχημα είναι σταθμευμένο, σχάρα αποσκευών και «έξυπνη» κεντρική βαλίτσα (top box) χωρητικότητας 40 λίτρων. Αυτή ενσωματώνεται πλήρως στο σύστημα Honda SMART Key, επιτρέποντας το άμεσο ξεκλείδωμά της χωρίς να χρειάζεται να βγάλετε το κλειδί από την τσέπη σας. Τέλος, τα χρώματα στα οποία θα διατίθεται το μοντέλο είναι τα Pearl Falcon Gray, Pearl Cool White, Mat Cynos Gray Metallic και Mat Pearl Diaspro Red.