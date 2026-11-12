Kymco X-Town S 350: Με κινητήρα εγγύηση

Το νέο GT scooter της Kymco συνδυάζει τη σύγχρονη τεχνική βάση του Downtown GT με ένα πιο δυναμικό στυλ, διατηρώντας παράλληλα άνεση και πρακτικότητα scooter καθημερινής χρήσης.

Αθλητικός σχεδιασμός, φωτιστική υπογραφή σε σχήμα «X» και ένα πλήρες πακέτο τεχνολογίας. Με το νέο X-Town S 350 η Kymco επαναπροσδιορίζει την κατηγορία των Gran Turismo scooter μέσα από ένα σχεδιασμό που συνδυάζει λειτουργικότητα, τεχνολογία και μια πιο σπορ αισθητική. Αναπτυγμένο πάνω στην ίδια τεχνική πλατφόρμα με το καταξιωμένο Downtown GT, το νέο αυτό μοντέλο κληρονομεί την ευελιξία του προκατόχου του, εισάγοντας ταυτόχρονα μια πιο σύγχρονη στυλιστική ταυτότητα και χαρακτηριστικά σχεδιασμένα για να υποστηρίζουν τον αναβάτη, είτε πρόκειται για αστικές μετακινήσεις είτε για ταξίδια μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων.

Σχεδιασμός ακόμα πιο αναγνωρίσιμος

Το νέο X-Town S 350 εξελίσσει τη σχεδιαστική γλώσσα των GT scooter της Kymco, υιοθετώντας αιχμηρές γραμμές, ανάγλυφες επιφάνειες και αναλογίες που τονίζουν την αίσθηση της καθετότητας. Το εμπρόσθιο τμήμα που εκτείνεται προς τα πάνω, τα δυναμικά σχεδιασμένα πλαϊνά πάνελ και το λεπτό πίσω μέρος συνθέτουν μια πιο αθλητική σιλουέτα, που συνδυάζει την επιβλητική παρουσία στο δρόμο, χαρακτηριστικό των Grand Tourer, με ένα σύγχρονο χαρακτήρα.

Αυτό που καθιστά το μοντέλο άμεσα αναγνωρίσιμο είναι, πάνω απ’ όλα, η φωτεινή υπογραφή σε σχήμα «X», ένα καθοριστικό στοιχείο τόσο στα εμπρός όσο και στα πίσω φωτιστικά σώματα. Στο εμπρόσθιο τμήμα, το μοτίβο αυτό σχηματίζεται από τα φώτα ημέρας (DRL), ενώ στο πίσω μέρος συνεχίζεται στο πίσω φωτιστικό σώμα, δημιουργώντας μια ενιαία και ξεχωριστή οπτική ταυτότητα. Το σύστημα φωτισμού είναι εξ ολοκλήρου τεχνολογίας Full LED, ένα χαρακτηριστικό που ολοκληρώνει την αισθητική ανανέωση, ενισχύοντας παράλληλα την ορατότητα του οχήματος.

Η ουσία ενός δοκιμασμένου σχεδιασμού

Κάτω από τη νέα σχεδίαση του X-Town S 350 κρύβεται μια τεχνική βάση κοινή με το Downtown GT 350, ένα μοντέλο σημείο αναφοράς στη σειρά GT (Grand Touring) της Kymco. Τροφοδοτείται από ένα μονοκύλινδρο τετράχρονο κινητήρα 321 κ.εκ. με τέσσερις βαλβίδες, επικεφαλής εκκεντροφόρο (OHC), υγρόψυξη και ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου, που πληροί φυσικά τις προδιαγραφές ρύπων Euro5+. Αποδίδει μέγιστη ισχύ 27,9 ίππους στις 7.000 σ.α.λ. και ροπή 30,8 Nm στις 5.500, τιμές που δίνουν προτεραιότητα στην ευελιξία χρήσης, καθιστώντας το ιδανικό τόσο για τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και για μεγαλύτερα ταξίδια εκτός πόλης.

Το πλαίσιο είναι τελείως νέο και έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπία μεταξύ άνεσης και σταθερότητας. Στο εμπρός μέρος διαθέτει τηλεσκοπικό πιρούνι, ενώ στο πίσω είναι εξοπλισμένο με δύο αμορτισέρ που προσφέρουν δυνατότητα ρύθμισης της προφόρτισης σε 5 θέσεις, επιτρέποντας την προσαρμογή της απόκρισης της ανάρτησης ανάλογα με το φορτίο, για παράδειγμα όταν μεταφέρεται συνεπιβάτης.

Οι τροχοί από κράμα αλουμινίου φέρουν ελαστικά διαστάσεων 120/70-15 εμπρός και 140/70-14 πίσω, ένας συνδυασμός που έχει μελετηθεί ώστε να συνδυάζει την ευελιξία με τη σταθερότητα. Το σύστημα πέδησης περιλαμβάνει δισκόφρενα και στους δύο τροχούς, τα οποία υποστηρίζονται από σύστημα ABS, ενώ ένα σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS), το οποίο μπορεί να απενεργοποιηθεί, προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας, βοηθώντας στη διαχείριση της πρόσφυσης.

Με μεταξόνιο 1.500 mm, βάρος (πλήρες υγρών) 187 kg και ύψος σέλας 800 mm, το X-Town S 350 διαθέτει διαστάσεις που ταιριάζουν απόλυτα στον Grand Touring χαρακτήρα του, χωρίς να θυσιάζεται η ευελιξία στους ελιγμούς. Το ρεζερβουάρ καυσίμου χωρητικότητας 13 λίτρων ολοκληρώνει ένα σύνολο που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται με άνεση τόσο στις καθημερινές διαδρομές όσο και σε ταξίδια εκτός πόλης.

Έτοιμο για την πόλη, εξοπλισμένο για τον ανοιχτό δρόμο

Ο χαρακτήρας GT (Grand Touring) του X-Town S 350 αναδεικνύεται κυρίως μέσα από την προσοχή που έχει δοθεί στην εμπειρία του αναβάτη, όπου τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά συνδυάζονται με έξυπνες λύσεις, σχεδιασμένες για να διευκολύνουν την καθημερινή χρήση. Στο κέντρο του πίνακα οργάνων δεσπόζει μια μεγάλη έγχρωμη οθόνη TFT 7”, η οποία παρέχει άμεση και καθαρή πληροφόρηση για τα βασικά δεδομένα της οδήγησης. Το σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί (keyless) επιτρέπει την ενεργοποίηση του κινητήρα χωρίς να χρειάζεται να βγάλετε το κλειδί από την τσέπη σας, ενώ η χειροκίνητα ρυθμιζόμενη ζελατίνα δίνει στον αναβάτη τη δυνατότητα να προσαρμόσει την αεροδυναμική προστασία σύμφωνα με τις προσωπικές του προτιμήσεις και τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

Η πρακτικότητα αποτέλεσε επίσης βασική προτεραιότητα. Δύο αποθηκευτικοί χώροι στην εσωτερική ποδιά διατηρούν τα απαραίτητα αντικείμενα εύκολα προσβάσιμα, ενώ ο χώρος κάτω από τη σέλα είναι αρκετά ευρύχωρος ώστε να χωρέσει ένα full-face κράνος και ένα ανοιχτού τύπου (jet) ή άλλα μικροαντικείμενα, όπως εξοπλισμό βροχής. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρονικών συσκευών χάρη σε δύο θύρες USB, μία στην ποδιά και μία κάτω από τη σέλα, διευκολύνοντας τη διατήρηση της φόρτισης σε smartphones και άλλα αξεσουάρ, ακόμα και κατά τη διάρκεια μακρύτερων διαδρομών. Το αποτέλεσμα είναι ένα scooter σχεδιασμένο να απλοποιεί την καθημερινότητα, χωρίς να κάνει συμβιβασμούς στην άνεση και την προστασία, στοιχεία που γίνονται απαραίτητα όταν οι καθημερινές μετακινήσεις δίνουν τη θέση τους σε μια απόδραση το Σαββατοκύριακο.

Με το X-Town S 350, η Kymco διευρύνει το όραμά της για την κατηγορία «Grand Touring», συνδυάζοντας την αξιοπιστία μιας δοκιμασμένης τεχνικής βάσης με μια πιο σύγχρονη, σπορ αισθητική. Πρόκειται για ένα scooter που απευθύνεται σε όσους εκτιμούν τους χώρους, την άνεση και την ευκολία χρήσης, αλλά ταυτόχρονα αναζητούν ένα όχημα με πιο τολμηρό και ξεχωριστό χαρακτήρα.