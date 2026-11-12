Alfa Romeo Tonale Q4 PHEV: Στην Ελλάδα με 270 ίππους από 49.990 ευρώ

Η τετρακίνητη plug-in υβριδική Tonale διατίθεται σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού, με ηλεκτρική αυτονομία έως 61 χλμ. στον μικτό κύκλο WLTP και έως 81 χλμ. στην πόλη.

Διαθέσιμη για παραγγελία στην ελληνική αγορά είναι η νέα Alfa Romeo Tonale Q4 PHEV, η οποία συνδυάζει plug-in υβριδικό σύστημα 270 ίππων με ηλεκτρονικά ελεγχόμενη τετρακίνηση. Η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 49.990 ευρώ για την έκδοση Core, συμπεριλαμβανομένης προωθητικής ενέργειας 1.000 ευρώ.

Η γκάμα περιλαμβάνει επίσης τις εκδόσεις Ti και Veloce, με τιμές 53.990 και 57.990 ευρώ αντίστοιχα. Η μπαταρία των 15,5 kWh προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 61 χλμ. στον μικτό κύκλο WLTP και έως 81 χλμ. στον αστικό κύκλο WLTP City.

Πώς λειτουργεί η τετρακίνηση Q4

Το σύστημα κίνησης αποτελείται από έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,3 λίτρων, απόδοσης 150 ίππων, που κινεί τους εμπρός τροχούς, και έναν ηλεκτροκινητήρα 128 ίππων στον πίσω άξονα. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 270 ίππους, με την επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 6,6 δευτερόλεπτα.

Η διάταξη των δύο μονάδων εξασφαλίζει την ηλεκτρονικά ελεγχόμενη τετρακίνηση Q4. Στα στοιχεία που υποστηρίζουν τον οδηγικό χαρακτήρα της Tonale περιλαμβάνεται το σύστημα διεύθυνσης με λόγο μετάδοσης 14,8:1, ενώ οι εκδόσεις Ti και Veloce διαθέτουν αλουμινένια paddles αλλαγής σχέσεων, σταθερά τοποθετημένα στην κολόνα του τιμονιού.

Με φορτισμένη μπαταρία και εντός της διαθέσιμης ηλεκτρικής αυτονομίας, η Tonale Q4 PHEV μπορεί να καλύπτει καθημερινές διαδρομές χωρίς κατανάλωση βενζίνης. Οι ανακοινωμένες τιμές αυτονομίας προκύπτουν από τους κύκλους μέτρησης WLTP και WLTP City αντίστοιχα.

Ο εξοπλισμός των Core, Ti και Veloce

Η βασική έκδοση Core περιλαμβάνει ζάντες αλουμινίου, φώτα full LED με αυτόματη λειτουργία προβολέων, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω και κάμερα οπισθοπορείας. Το ψηφιακό περιβάλλον αποτελείται από πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και οθόνη αφής infotainment 10,25 ιντσών, με ασύρματη υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto.

Στα συστήματα υποβοήθησης περιλαμβάνονται ενεργό cruise control, προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης, αυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με αναγνώριση πεζών και δικυκλιστών, καθώς και σύστημα διατήρησης στη λωρίδα κυκλοφορίας.

Η Ti προσθέτει ζάντες 19 ιντσών, μαύρο γυαλιστερό πλαίσιο παραθύρων και αντίστοιχο body kit, μαύρα δερμάτινα καθίσματα και σύστημα πλοήγησης. Διαθέτει επίσης αλουμινένια paddles και πεντάλ, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και θερμαινόμενο τιμόνι.

Στην κορυφή της γκάμας, η Veloce εξοπλίζεται επιπλέον με ζάντες 20 ιντσών σε ματ φινίρισμα, προβολείς LED matrix, ηλεκτρικά ανοιγόμενη ηλιοροφή και ανάρτηση με ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ DSV. Την έκδοση συμπληρώνουν οι κόκκινες δαγκάνες φρένων Brembo και τα θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα.

Ανοιχτές οι παραγγελίες

Το βιβλίο παραγγελιών για την Tonale Q4 PHEV έχει ήδη ανοίξει. Τα αυτοκίνητα συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση τεσσάρων ετών για τα μηχανικά μέρη και οκτώ ετών ή 160.000 χλμ. για την μπαταρία υψηλής τάσης.

Στις διαθέσιμες τεχνολογίες περιλαμβάνεται επίσης το ψηφιακό πιστοποιητικό NFT για την καταγραφή στοιχείων της κατάστασης και της συντήρησης του αυτοκινήτου, με στόχο την τεκμηρίωση του ιστορικού του.