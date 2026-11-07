Με ποινές στη θέση εκκίνησής τους θα ξεκινήσουν τον αυριανό αγώνα στο Ιντερλάγκος οι οδηγοί της Ferrari, όπως επίσης οι Μαξ Φερστάπεν και Τζορτζ Ράσελ.

Νέα διάσταση αποκτά το Grand Prix Βραζιλίας στο Σάο Πάολο. Τέσσερις πρωταγωνιστές του φετινού πρωταθλήματος αναμένεται να δεχθούν ποινές για αλλαγή κινητήρα στην αυριανή εκκίνηση στο Ιντερλάγκος.

Σε αλλαγή κινητήρα προχώρησε η Ferrari στα δύο της μονοθέσια, όπως επίσης και η Red Bull Racing σε αυτό του Μαξ Φερστάπεν και η Mercedes F1 στην W17 του Τζορτζ Ράσελ. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αλλάξει σημαντικά η κατάταξη των κατατακτήριων δοκιμών.

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Ποινές σε Λεκλέρ και Χάμιλτον

Η Scuderia προχώρησε σε αλλαγή κινητήρα εσωτερικής καύσης τόσο στον Σαρλ Λεκλέρ όσο και στον Λιούις Χάμιλτον. Η ιταλική ομάδα αποφάσισε να μην χωρίσει τις ποινές που θα πάρουν οι οδηγοί της σε διαφορετικά Grand Prix, όπως έκαναν λόγο αναφορές του ιταλικού Τύπου την Παρασκευή.

Επειδή πρόκειται για την πρώτη αλλαγή κινητήρα πέρα από το επιτρεπόμενο όριο, οι Λεκλέρ και Χάμιλτον θα δεχθούν αμφότεροι 10 θέσης ποινής στην εκκίνησή τους.

Ωστόσο, για τον Χάμιλτον τα πράγματα δεν είναι καλά. Ο νέος κινητήρας στην SF-26 του Βρετανού αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα στο FP3 και τον περιόρισε σε μόλις 7 γύρους. Αυτό είναι το δεύτερο συνεχόμενο τριήμερο που ο Βρετανός αντιμετωπίζει μηχανικό πρόβλημα, το οποίο αν δεν λύνεται, βρίσκεται αντιμέτωπος με επιπλέον ποινές.

Hamilton returns to the pits after reporting smoke in the cockpit Looks like Lewis' FP3 is over with around 25 mins of the session to run #F1 #BrazilGP https://t.co/9OrFHR6KzB November 7, 2026

Διαφορετική προσέγγιση Mercedes και Red Bull

Για μία ακόμη φορά στη φετινή χρονιά, ο Τζορτζ Ράσελ θα δεχθεί ποινή για αλλαγή κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η Mercedes προχώρησε σε αλλαγή έπειτα από πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο Μεξικό. Ωστόσο, επειδή είναι η δεύτερη φορά που αλλάζει κινητήρα πέρα από το όριο, ο Βρετανός θα δεχθεί ποινή 5 θέσεων.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ποινή του Μαξ Φερστάπεν, καθώς η Red Bull Racing αντικατέστησε αρκετά κομμάτια στο κινητήριο σύνολό του. Ο Ολλανδός συγκέντρωσε συνολική ποινή 30 θέσεων και θα εκκινήσει από το πίσω μέρος του grid, ανεξάρτητα από τη θέση που θα πάρει στις κατατακτήριες δοκιμές.

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