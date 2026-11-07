Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Ιντερλάγκος.

H δράση στο Grand Prix Βραζιλίας, τον 20ο αγώνα της Formula 1 στο 2026, ξεκίνησε το Σάββατο με το FP3. Ομάδες και οδηγοί είχαν μόλις μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να προετοιμαστούν για τη συνέχεια του αγωνιστικού τριημέρου.

Η βροχή έμεινε μακριά και από το FP3, όπου είδαμε τις ομάδες να κάνουν τις τελικές τους προετοιμασίες πριν από τη μάχη της pole position. Στη διαδικασία πήραμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα του τι να περιμένουμε αργότερα στις κατατακτήριες δοκιμές, με τρεις ομάδες να είναι πολύ κοντά μεταξύ τους.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Watch Valtteri's hands as he wrestles for control of the Cadillac 😮 #F1 #BrazilGP https://t.co/qNUJnUEvW7 — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

Ο Φερστάπεν στην κορυφή

Ταχύτερος οδηγός στο FP3 του Grand Prix Βραζιλίας ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός έχοντας τη μαλακή γόμα ελαστικών, έγραψε το 1:11,622 και πήρε την 1η θέση, δείχνοντας την ταχύτητα της RB22 στο Ιντερλάγκος. Ως αποτέλεσμα, είχαμε τρεις διαφορετικούς οδηγούς στην κορυφή των χρόνων στις ελεύθερες δοκιμές του τριημέρου

Ο χρόνος του Φερστάπεν ήταν κατά 25 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος του Κίμι Αντονέλι της Mercedes F1, με τη διαφορά των δύο να δημιουργείται στον τελευταίο τομέα της πίστας. Τρίτος στην κατάταξη ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren, ο οποίος βρέθηκε 0,131 δλ μακριά από τον Ολλανδό της Red Bull. Τέταρτος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος συνεχίζει να έχει παράπονα για υποστροφή από την W17 του.

Busy out there! #F1 #BrazilGP https://t.co/7Dt7jjXdqb November 7, 2026

Βελτιώθηκε η Ferrari, κάζο με Χάμιλτον

Ο Σαρλ Λεκλέρ είχε καλύτερη αίσθηση από το μονοθέσιό του στο FP3, όμως όλη η διαφορά από την κορυφή σημειώνεται στον τελευταίο τομέα της πίστας. Έτσι, ο Μονεγάσκος ήταν 0,274 δλ μακριά από την κορυφή και μπροστά από τον Όσκαρ Πιάστρι της McLaren.

Στην άλλη πλευρά του γκαράζ στη Ferrari, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά. Ο νέος κινητήρας που τοποθετήθηκε στο μονοθέσιο του Λιούις Χάμιλτον εμφάνισε πρόβλημα, με καπνούς να βγαίνουν από το πίσω μέρος της SF-26. Ο Βρετανός έκανε μόλις 7 γύρους, με τη μέρα του στο Ιντερλάγκος να ξεκινά καταστροφικά.

Hamilton returns to the pits after reporting smoke in the cockpit Looks like Lewis' FP3 is over with around 25 mins of the session to run #F1 #BrazilGP https://t.co/9OrFHR6KzB November 7, 2026

Εξαιρετικοί ήταν οι οδηγοί της Racing Bulls με το 7-8 στη διαδικασία, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Ίσακ Χατζάρ με Red Bull και Γκάμπριελ Μπορτολέτο με Audi.

H συνέχεια του τριημέρου

Η δράση στο Grand Prix Βραζιλίας συνεχίζεται στις 20:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές. Ακολουθήστε όλες τις εξελίξεις από τη μάχη της pole position από το LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 19:40.

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Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μεξικού.