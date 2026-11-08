Ο Τζορτζ Ράσελ γνώριζε ότι είχε την ταχύτητα να πάρει την pole position στη Βραζιλία, όμως μία ασυνεννοησία με την ομάδα του τον περιόρισε στη δεύτερη θέση.

Μια λανθασμένη απόφαση της Mercedes στο καθοριστικό σημείο των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix Βραζιλίας στέρησε από τον Τζορτζ Ράσελ την ευκαιρία να διεκδικήσει την pole position. Ο Βρετανός ολοκλήρωσε τη διαδικασία στη 2η θέση, πίσω από τον Λάντο Νόρις, ωστόσο εμφανίστηκε ιδιαίτερα απογοητευμένος από την εξέλιξη του Q3, καθώς θεωρεί ότι είχε τον απαιτούμενο ρυθμό για να βρεθεί στην κορυφή.

Ο Βρετανός ήταν ένας από τους οδηγούς που έχουν ποινή στη θέση εκκίνησής του, κάτι που σημαίνει ότι και η παραμικρή λεπτομέρεια έκανε τη διαφορά. Η Mercedes ζήτησε από τον Ράσελ να εγκαταλείψει έναν ιδιαίτερα γρήγορο γύρο, εκτιμώντας ότι θα υπήρχε χρόνος για ακόμη μία προσπάθεια πριν από την επιδείνωση της βροχόπτωσης στο Q3. Αυτή η απόφαση αποδείχθηκε λανθασμένη.

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Το λάθος που κόστισε την pole position

Η εντολή δόθηκε όταν ο Ράσελ πλησίασε την Williams του Άλεξ Άλμπον, με την ομάδα να επιλέγει να δημιουργήσει απόσταση ανάμεσα στα δύο μονοθέσια. Ωστόσο, η ένταση της βροχής αυξήθηκε προτού ο οδηγός της Mercedes μπορέσει να ολοκληρώσει μια νέα ανταγωνιστική προσπάθεια.

«Ήταν μια ασυνεννοησία. Πιστεύαμε ότι θα είχαμε ακόμη έναν γύρο πριν έρθει η βροχή. Βρισκόμουν σε έναν πολύ γρήγορο γύρο, αλλά μου ζητήθηκε να κόψω ταχύτητα επειδή πλησίασα τον Άλμπον. Έπειτα ήρθε η βροχή», εξήγησε ο Ράσελ.

Ο Βρετανός υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος γύρος μπορούσε να του χαρίσει την pole position, καθώς είχε ιδιαίτερα καλή αίσθηση του μονοθεσίου σε όλη τη διάρκεια των κατατακτηρίων. Παρά την έντονη δυσαρέσκειά του, απέφυγε να επιρρίψει προσωπικές ευθύνες στον μηχανικό του.

«Η ομάδα έχει μπροστά της την πρόγνωση του καιρού, ενώ εγώ όχι. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Ήταν μια λανθασμένη απόφαση, αλλά δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο», τόνισε.

SO CLOSE TO POLE! 😮‍💨 P2 at Interlagos in incredibly tough conditions 🌧️ https://t.co/UWk9V2l4UB — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 7, 2026

Η ποινή και οι προσδοκίες για τον αγώνα

Η απογοήτευση του Ράσελ συνδέεται και με την εξέλιξη των τελευταίων αγώνων, καθώς έχασε την pole position στο Μεξικό για μόλις εννέα χιλιοστά του δευτερολέπτου. Στη Βραζιλία θεωρούσε ότι είχε ακόμη μεγαλύτερες πιθανότητες να επικρατήσει, ιδιαίτερα λόγω της ανταγωνιστικότητάς του σε βρεγμένη πίστα.

«Θα σήμαινε πολλά για εμένα να πάρω την pole position σήμερα. Ένιωθα ότι σε σχεδόν κάθε γύρο μπορούσα να βρίσκομαι στην κορυφή. Είμαι πραγματικά απογοητευμένος από την εξέλιξη της διαδικασίας», παραδέχθηκε.

Ο Ράσελ θα εκκινήσει από την 7η θέση λόγω ποινής πέντε θέσεων για αλλαγή εξαρτήματος της μονάδας ισχύος. Παρά το μειονέκτημα, εκτιμά ότι μπορεί να διεκδικήσει ένα καλό αποτέλεσμα, ειδικά εάν οι συνθήκες παραμείνουν βρεγμένες.

«Ένιωθα μεγάλη αυτοπεποίθηση στη βροχή. Πιστεύω ότι ο ρυθμός μου, μαζί με εκείνον του Λάντο, ήταν μακράν ο καλύτερος. Ελπίζω να βρέξει και αύριο, γιατί θεωρώ ότι έτσι θα έχω περισσότερες πιθανότητες», ανέφερε.

Όλη η δράση του Grand Prix στο Gazzetta

Η εκκίνηση του Grand Prix Βραζιλίας είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 18:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μεξικού.