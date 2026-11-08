Η πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ των οδηγών της Ferrari με τον Φρεντ Βασέρ, μετά το συμβάν στο Μεξικό, πραγματοποιήθηκε στο Ιντερλάγκος.

Η ένταση ανάμεσα στον Λιούις Χάμιλτον και τον Σαρλ Λεκλέρ στο Grand Prix Μεξικού δεν ήταν πρωτοφανής για το δίδυμο. Έπειτα από το συμβάν του πρώτου γύρου στη Μόντσα, ο Βρετανός είχε τονίσει την ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση των δύο με την ομάδα.

Στο περιθώριο του Grand Prix Βραζιλίας, ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, πραγματοποίησε ιδιωτική συνάντηση με τους δύο οδηγούς του. Ο Γάλλος αποκάλυψε το περιεχόμενο της συζήτησης, τονίζοντας ότι τα συμφέροντα της Ferrari πρέπει να προηγούνται των προσωπικών φιλοδοξιών.

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Η Ferrari πάνω από τους οδηγούς

Ο Βασέρ ξεκαθάρισε ότι οι κανόνες που διέπουν τις μεταξύ τους μονομαχίες δεν έχουν αλλάξει, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η συσσώρευση περιστατικών έχει δημιουργήσει εκνευρισμό. Όπως εξήγησε, η συνεχής παρουσία των δύο οδηγών στις πρώτες θέσεις αυξάνει αναπόφευκτα την ένταση, καθώς αμφότεροι επιδιώκουν τη νίκη.

«Κάναμε τη συνάντηση χθες το βράδυ, επειδή έπρεπε να επιστρέψω στην Ευρώπη ανάμεσα στους δύο αγώνες, αλλά πήγε καλά. Ήταν χρήσιμο να συζητήσουμε και να ξεκαθαρίσουμε τις θέσεις μας. Τώρα γυρίζουμε σελίδα και επικεντρωνόμαστε στον επόμενο αγώνα. Πρέπει να σέβονται ο ένας τον άλλον. Είναι δύο ανταγωνιστικοί οδηγοί, με έντονο αγωνιστικό πνεύμα, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να σέβονται τη Ferrari, την ομάδα και τους ανθρώπους που εργάζονται στο εργοστάσιο και στην πίστα. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο και θα παραμείνει ξεκάθαρο», υπογράμμισε.

Ο Βασέρ παραδέχθηκε ότι η Ferrari απέτυχε συλλογικά στο Μεξικό, καθώς βρέθηκε στις δύο πρώτες θέσεις αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει. Παράλληλα, υπερασπίστηκε την επιλογή της ομάδας να διαθέτει δύο εξαιρετικά ανταγωνιστικούς οδηγούς, παρά τις δυσκολίες που συνεπάγεται η διαχείρισή τους.

«Αν βρισκόμαστε σήμερα στη δεύτερη θέση, αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι έχουμε δύο οδηγούς πολύ κοντά μεταξύ τους. Είναι μια συνειδητή επιλογή όσον αφορά τη σύνθεση της ομάδας. Υπάρχουν θετικά και αρνητικά, αλλά θα διαχειριστώ και τα αρνητικά», ανέφερε.

Δεν χρειάζεται να είναι κολλητοί

Παρά την κριτική του Χάμιλτον προς τον Λεκλέρ, ο Βασέρ θεωρεί υπερβολικό να υποστηρίζεται ότι οι δύο οδηγοί δεν αγωνίζονται με θεμιτό τρόπο. Υπενθύμισε ότι στο Μεξικό δεν υπήρξε επαφή μεταξύ των μονοθεσίων, ενώ χρησιμοποίησε ως παράδειγμα το εντυπωσιακό προσπέρασμα του Λεκλέρ στον Φερστάπεν στο Όστιν, επισημαίνοντας πόσο λεπτή είναι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην επιθετική και την υπερβολική οδήγηση.

Ο επικεφαλής της Ferrari αναφέρθηκε επίσης στις προσωπικές σχέσεις των οδηγών, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν περιμένει από τον Χάμιλτον και τον Λεκλέρ να διατηρούν στενή φιλία.

«Δεν μπορείς να συγκρίνεις τη σχέση του Κάρλος με τον Σαρλ, του Σαρλ με τον Λιούις ή του Λιούις με τον Μπότας. Έχουν διαφορετικές προσωπικότητες, ηλικίες και εμπειρίες. Δεν τους ζητάω να είναι κολλητοί φίλοι. Ίσως αυτό να ήταν ακόμη και αρνητικό. Το μόνο που ζητάω είναι να συμπεριφέρονται και να εργάζονται ως επαγγελματίες», τόνισε.

Τέλος, ερωτηθείς για τις δημόσιες επικρίσεις του Χάμιλτον, ο Βασέρ απέφυγε να αποκαλύψει περισσότερα, επιβεβαιώνοντας πάντως ότι συζήτησε προσωπικά με τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή: «Ήμουν ξεκάθαρος με τον Λιούις σε αυτό το θέμα και όσα είπαμε θα παραμείνουν μεταξύ μας».

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μεξικού.