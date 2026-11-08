Η Cadillac Team Jota κέρδισε τον αγώνα του WEC στη Μόντσα, τον τελευταίο για το 2026, με την Toyota Racing να εξασφαλίζει και το πρωτάθλημα οδηγών.

Οι 6 Ώρες της Μόντσα, ο όγδοος και τελευταίος αγώνας του WEC στο 2026, αποδείχθηκε συναρπαστικός, συνεχίζοντας την παράδοση στο 2026. Μπροστά σε περισσότερους από 75.000 θεατές, 37 αγωνιστικά αυτοκίνητα σε δύο κατηγορίες, Hypercar και LMGT3, έδωσαν παράσταση δίνοντας μάχες μέχρι και τον τελευταίο γύρο του αγώνα.

Νικητές του αγώνα αναδείχθηκαν οι Τζακ Έιτκεν, Ερλ Μπάμπερ και Σεμπαστιέν Μπουρντέ με το #38 Cadillac V-Series.R της Team Jota. Το πλήρωμα πέρασε πήρε την πρωτοπορία την πρώτη ώρα του αγώνα έχοντας εξαιρετικό ρυθμό κι έκτοτε δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Παρά την πίεση των Alpine, BMW και Ferrari, η αγγλοαμερικανική ομάδα έφτασε σε μια σπουδαία νίκη που έψαχνε για πάνω από χρόνο.

Στη 2η θέση τερμάτισε το #36 Alpine A424 στον τελευταίο αγώνα της μάρκας στο WEC. Οι Βίκτορ Μαρτάν και Ζουλ Γκουνιόν πήραν το βάθρο, έχον

ULTIMATE GLORY IN MONZA!! 🏁🏆 The moment Cadillac and Porsche crossed the line as Monza race winners, and Corvette as LMGT3 CHAMPIONS!🏆 #WEC #6HMonza https://t.co/xysUvadgtC November 8, 2026

Η Toyota έκανε το double στο 2026

Μπορεί να τερμάτισαν εκτός βαθμών στις 6 Ώρες της Μόντσα, όμως οι Σεμπαστιέν Μπουεμί, Μπρέντον Χάρτλεϊ και Ρίο Χιρακάβα πανηγύρισαν την κατάκτηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Οδηγών του WEC για το 2026. Το πλήρωμα του Toyota GR #8 έφτασε στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς έχοντας προβάδισμα 17 βαθμών έναντι των ομόσταβλών του, Μάικ Κόνγουεϊ, Καμούι Κομπαγιάσι και Νικ ντε Φρις, το οποίο αποδείχθηκε αρκετό για την εξασφάλιση του τίτλου.

Η επιτυχία τους αποτέλεσε την επιβράβευση μιας εξαιρετικά ανταγωνιστικής σεζόν, κατά την οποία σημείωσαν τρεις νίκες, με τελευταία εκείνη στις 6 Ώρες της Βαρκελώνης. Εκεί, το Toyota #8 ηγήθηκε του εντυπωσιακού 1-2 της ιαπωνικής ομάδας, αποτέλεσμα που εξασφάλισε το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών και αύξησε τη διαφορά της από το αδελφό πλήρωμα ενόψει του τελικού της Μόντσα.

Για τους Μπουεμί, Χάρτλεϊ και Χιρακάβα, πρόκειται για τον τρίτο κοινό παγκόσμιο τίτλο τους, μετά τις επιτυχίες του 2022 και του 2023. Η Toyota ολοκλήρωσε έτσι τη σεζόν κατακτώντας και τα δύο πρωταθλήματα της κορυφαίας κατηγορίας Hypercar, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα και τη σταθερότητά της σε ολόκληρη τη χρονιά.

YOUR 2026 HYPERCAR DRIVERS’ CHAMPIONS! 🏆 The #8 @ToyotaRacingWEC crew claims the FIA Hypercar World Endurance Drivers’ Championship title. #WEC #6HMonza #Toyota @fia https://t.co/BvbpGydQmi — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 8, 2026

H TF Sport Corvette πρωταθλήτρια στην LMGT3

Στην κατηγορία LMGT3, ο Τζόνι Έντγκαρ πανηγύρισε την κατάκτηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Οδηγών για το 2026, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο μια εξαιρετική σεζόν με την Corvette Z06 LMGT3.R #33 της TF Sport παίρνοντας την 3η θέση. Ο Βρετανός έφτασε στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς ως επικεφαλής της βαθμολογίας και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του απέναντι στους διεκδικητές του τίτλου, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα που χαρακτήρισε την παρουσία του σε ολόκληρο το πρωτάθλημα.

Παράλληλα, η TF Sport εξασφάλισε τον τίτλο των Ομάδων στην LMGT3, ολοκληρώνοντας μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά για το βρετανικό σύνολο και την Corvette. Η ομάδα είχε φτάσει στη Μόντσα με προβάδισμα 18 βαθμών έναντι της Porsche #92 της Manthey και κατάφερε να υπερασπιστεί την πρωτοπορία της στον τελευταίο αγώνα, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση και των δύο τίτλων της κατηγορίας.

CORVETTE WINS THE LMGT3 SEASON TITLE! 🏆 #33 @OfficialTFSport claims the FIA Endurance Trophy for LMGT3 Teams. #WEC #6HMonza #Corvette https://t.co/8Y7CNVPFSF — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 8, 2026

Τι έγινε στον αγώνα

Οι 6 Ώρες της Μόντσα ξεκίνησαν με έντονες ανατροπές, καθώς η Ferrari έχασε γρήγορα το προβάδισμα που είχε εξασφαλίσει στις κατατακτήριες. Ο Ντάνιελ Χουνκαντέγια πέρασε πρώτος με το Genesis #19 στην πρώτη στροφή, ωστόσο δέχθηκε ποινή πέντε δευτερολέπτων για κόψιμο του πρώτου σικέιν. Ο Τζακ Έιτκεν με το Cadillac #38 εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και πέρασε στην πρωτοπορία, με την αμερικανική ομάδα να επιβάλλει τον ρυθμό της στο μεγαλύτερο μέρος των πρώτων ωρών.

Race start at the legendary @Autodromo_Monza 🏛😮‍💨 The beginning of an epic six hours of racing at the Temple of Speed. #WEC #6HMonza https://t.co/R3tEWJRztf — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 8, 2026

Η Ferrari αντιμετώπισε από νωρίς σημαντικά προβλήματα, καθώς οι 499P #50 και #83 δέχθηκαν ποινές για παραβάσεις των ελάχιστων πιέσεων των ελαστικών, χάνοντας πολύτιμο έδαφος. Αντίθετα, η #51 παρέμεινε στη μάχη των πρώτων θέσεων, με τους Αντόνιο Τζοβινάτσι και Τζέιμς Καλάντο να διατηρούν ανταγωνιστικό ρυθμό και να εκμεταλλεύονται τις διαδοχικές εξουδετερώσεις για να περιορίσουν τις διαφορές.

Οι πρώτες ώρες σημαδεύτηκαν από αρκετές περιόδους Αυτοκινήτου Ασφαλείας, με περιστατικά στην κατηγορία LMGT3 να προκαλούν τις αρχικές εξουδετερώσεις. Λίγο μετά τη συμπλήρωση δύο ωρών, το Genesis #19 ακινητοποιήθηκε στην Ασκάρι λόγω τεχνικού προβλήματος, εγκαταλείποντας τη μάχη της κορυφής. Στο μέσον του αγώνα, η Cadillac #38 εξακολουθούσε να προηγείται με τον Σεμπαστιέν Μπουρντέ, έχοντας την BMW #20 σε απόσταση μικρότερη του μισού δευτερολέπτου, ενώ αρκετά Hypercars βρίσκονταν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Η μάχη παρέμεινε ανοιχτή και στη συνέχεια, με την BMW #20 και την Alpine #36 να ασκούν πίεση στην πρωτοπόρο Cadillac. Η εξέλιξη επηρεάστηκε ξανά από τις παρεμβάσεις του αυτοκινήτου ασφαλείας, που περιόρισαν τις διαφορές και οδήγησαν σε διαφορετικές στρατηγικές επιλογές στα pit.

Νέα ανατροπή έφερε το ατύχημα του Σαρλ Μιλεζί με την Alpine #35 στην Παραμπόλικα, περίπου τρεισήμισι ώρες μετά την εκκίνηση. Η πρόσκρουση στις μπαριέρες προκάλεσε αρχικά Virtual Safety Car και στη συνέχεια κανονικό Safety Car, δίνοντας στους πρωτοπόρους την ευκαιρία για νέο κύκλο pit stop. Παράλληλα, η Ferrari #83 έχασε επιπλέον έδαφος όταν αντιμετώπισε πρόβλημα με τροχό μετά από επίσκεψη στα pit.

HUGE crash for the #35 Alpine! 💥 Charles Milesi goes off and makes contact with the barriers. He has safely exited the car, but the #35 Alpine has been forced to retire from the race. #WEC #6HMonza #Alpine https://t.co/6mNT7JeyN0 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 8, 2026

Στην κατηγορία LMGT3, η Porsche #92 της Manthey ανέλαβε την πρωτοπορία κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του αγώνα, με τον Ρικάρντο Πέρα να οδηγεί το γερμανικό αγωνιστικό. Η Corvette #33 της TF Sport παρέμενε σε θέση που της επέτρεπε να διεκδικεί τον τίτλο, ενώ η Ford #88 δέχθηκε ποινή 15 δευτερολέπτων stop-and-go για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στα pit.

Την τελευταία ώρα του αγώνα το ζήτημα για όλους ήταν η διαχείριση του καυσίμου. Η Cadillac είχε το προβάδισμα, με τη διαφορά από την Alpine να αξομειώνεται από το 1 στα 4 δευτερόλεπτα. Το Hypercar που κέρδιζε τις θέσεις ήταν η #007 Aston Martin, καθώς ανέβηκε από την 6η στην 3η θέση περνώντας Peugeot, Cadillac και Ferrari.

Alpine take P2 in Monza! 💪 Car #35 may have retired, but @VictorMartinsFR is determined to keep Alpine's fight going as he aces the safety car restart and pulls off this move to take P2 from BMW. Watch LIVE on https://t.co/5Nbf2zwZIS. #WEC #6HMonza #Alpine https://t.co/NfCFFOzSdy — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 8, 2026

Εκεί είχε ανάψει και η μάχη για την 3η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών ανάμεσα σε Cadillac και Ferrari, με το #12 V-Series.R να κυνηγά το #94 Peugeot για την 5η θέση. Έπειτα από δύο γύρους έντονης κόντρας τα δύο αγωνιστικά είχαν επαφή, με το Cadillac να φεύγει στις μπαριέρες της στροφής 5.

Turn 1 drama for Toyota 😫 Kamui Kobayashi in Toyota #7 is hit from behind by Genesis #17, spinning him off track and losing track position. Watch LIVE on https://t.co/5Nbf2zwZIS. #WEC #6HMonza #Toyota https://t.co/zEZw7FLDsf — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 8, 2026

Τεράστια μάχη στον τελευταίο γύρο είχαμε στην LMGT3, με τον Λιτς στο #92 να μένει μπροστά από τον Μπαρικέλο με το #23. Στην κορυφή ο Μπάμπερ με το #38 πήρε τη νίκη, με το #36 Alpine στη 2η θέση, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε η #007 Aston Martin. Πίσω τους στη 10άδα ακολούθησαν τα εξής αγωνιστικά: #51 Ferrari, #94 Peugeot, #15 BMW, #50 Ferrari, #83 Ferrari, #20 BMW και #93 Peugeot.

Στην LMGT3 η Porsche Πήρε τη νίκη με τη #92 911 GT3, μπροστά από τη #23 Aston Martin της Heart of Racing, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε η #33 Corvette, με τον Τζόνι Έντγκαρ να εξασφαλίζει το πρωτάθλημα.