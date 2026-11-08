Μετά την κατάκτηση της pole position στο Ιντερλάγκος, ο Λάντο Νόρις αναφέρθηκε στο επίτευγμα και το ρόλο που έπαιξε η εμφάνιση της βροχή.

Μια εξαιρετική εμφάνιση στις βρεγμένες κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Βραζιλίας έφερε τον Λάντο Νόρις στην pole position για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Ιντερλάγκος. Ο Βρετανός της McLaren εκμεταλλεύτηκε τις μεταβαλλόμενες συνθήκες και σημείωσε χρόνο 1:27,470, αφήνοντας πίσω του τον Τζορτζ Ράσελ με διαφορά 0,204 δλ.

Αυτή ήταν η τέταρτη pole position του τέως παγκόσμιου πρωταθλητή στη φετινή σεζόν, περισσότερες από κάθε άλλο οδηγό πλην αυτών της Mercedes F1. Μάλιστα την απέδωσε στις αναβαθμίσεις και τα παιχνίδια του καιρού.

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Η βροχή έκανε τη διαφορά

Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες δημιούργησαν σημαντικές προκλήσεις για τους οδηγούς, με τον Νόρις να εξηγεί ότι η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν να ολοκληρώσει έναν ανταγωνιστικό γύρο πριν από την επιδείνωση του καιρού.

«Ήταν μια διαδικασία γεμάτη ένταση, ιδιαίτερα επειδή γνωρίζαμε ότι ο καιρός θα χειροτέρευε. Έβλεπα ήδη τη βροχή να δυναμώνει και ήξερα ότι πιθανότατα είχα μόνο αυτές τις δύο ευκαιρίες. Έπρεπε να πιέσω, να κατανοήσω τις συνθήκες και ταυτόχρονα να μην κάνω το παραμικρό λάθος», εξήγησε.

Ο Βρετανός αποκάλυψε επίσης ότι ήταν η πρώτη φορά που οδήγησε το φετινό μονοθέσιο σε βρεγμένη πίστα, γεγονός που έκανε ακόμη δυσκολότερη τη διαχείριση των ελαστικών και της πρόσφυσης. Παρόλα αυτά, ένιωσε αυτοπεποίθηση από το Q1, κάτι που του επέτρεψε να αξιοποιήσει την ευκαιρία που παρουσιάστηκε.

«Ήμασταν τυχεροί που έβρεξε, γιατί αν ήταν στεγνή η πίστα, δεν θα βρισκόμουν εδώ. Στο στεγνό σίγουρα δεν είχαμε τον ρυθμό. Η βροχή μού έδωσε μια ευκαιρία και την εκμεταλλεύτηκα», παραδέχθηκε.

Post-Pole reaction, not Lando approved 😂 #McLarenF1 | #BrazilGP 🇧🇷 https://t.co/vsruAp7sTx — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) November 7, 2026

Η πρόοδος της McLaren και η επιθυμία για βροχή

Η βρετανική ομάδα έφερε ένα νέο πακέτο αναβαθμίσεων στη Βραζιλία, με στόχο να μειώσει τη διαφορά από τους βασικούς ανταγωνιστές της. Ο Νόρις επιβεβαίωσε ότι οι αλλαγές έχουν αποδώσει, παρότι δεν έχουν μεταμορφώσει τη συμπεριφορά του μονοθεσίου.

«Οι αναβαθμίσεις λειτουργούν και έχουν προσφέρει απόδοση. Αν δεν τις είχαμε, θα ήμασταν πιο αργοί. Πρέπει να ευχαριστήσω την ομάδα, γιατί συνεχίζει να εργάζεται σκληρά ώστε να μου δίνει αυτές τις ευκαιρίες», ανέφερε.

Όσον αφορά τον αγώνα της Κυριακής, ο Νόρις ξεκαθάρισε ότι προτιμά να επικρατήσουν ξανά βρεγμένες συνθήκες, καθώς θεωρεί τη Mercedes ταχύτερη στο στεγνό, τόσο στον έναν γύρο όσο και στον αγωνιστικό ρυθμό.

«Ελπίζω να έχουμε έναν βρεγμένο αγώνα. Είχα πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη βροχή και με τα ενδιάμεσα ελαστικά απ' ό,τι στο στεγνό. Δεν είχαμε τον ρυθμό για να ανταγωνιστούμε τους άλλους, επομένως θα είμαι σίγουρα πιο χαρούμενος αν ξυπνήσω το πρωί και δω βροχή», τόνισε.

Όλη η δράση του Grand Prix στο Gazzetta

Η εκκίνηση του Grand Prix Βραζιλίας είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 18:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μεξικού.