Triumph TF 250-E & TF 450-E 2027: Το Enduro ένα βήμα μπροστά (vid)

Η Triumph αναβαθμίζει τα Enduro μοντέλα της με στοχευμένες βελτιώσεις στο πλαίσιο, την αίσθηση του κινητήρα και τον έλεγχο από τον αναβάτη.

Για το 2027 και τα δύο μοντέλα εξοπλίζονται με την πιο πρόσφατη ανάρτηση της KYB, η οποία διαθέτει αναθεωρημένες ρυθμίσεις ελατηρίων και βαλβίδων, καθώς και δυνατότητα ρύθμισης χωρίς τη χρήση εργαλείων. Επιπλέον, έχουν πραγματοποιηθεί βελτιώσεις στο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων, έχει ανασχεδιαστεί το παράθυρο ελέγχου στάθμης υγρών, έχουν προστεθεί νέα προστατευτικά πιρουνιού, ενώ το σύνολο των πλαστικών μερών είναι πλέον ολοκληρωτικά μαύρο, συνοδευόμενο από ανανεωμένα γραφικά. Παράλληλα, έχει γίνει επικαιροποίηση στη χαρτογράφηση (calibration) για περαιτέρω βελτιστοποίηση της απόδοσης και των χαρακτηριστικών οδήγησης.

Οι αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν για το TF 250-E ειδικά ρυθμισμένες τιμονόπλακες της Neken, νέο σετ συμπλέκτη με το αντίστοιχο ρουλεμάν, καθώς και νέο σχεδιασμό στους οδηγούς βαλβίδων. Το TF 450-E αποκτά νέο σετ συμπλέκτη, ρουλεμάν και σωληνώσεις, νέους άξονες ζυγόθρων και νέο σχεδιασμό στους οδηγούς βαλβίδων. Η σειρά enduro της Triumph, η οποία αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές Enduro, Paul Edmondson και Iván Cervantes, έχει ήδη σημειώσει σημαντικές επιτυχίες σε διεθνείς αγώνες, παραμένοντας ταυτόχρονα φιλική και απολαυστική για τον αναβάτη σε πραγματικές συνθήκες διαδρομών.

Ο Steve Sargent, Chief Product Officer της Triumph Motorcycles, δήλωσε: «Συμμετέχοντας σε αγώνες με αυτές τις μοτοσικλέτες τα τελευταία δύο χρόνια, έχουμε πετύχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Με αναβάτες όπως οι Jonny Walker, Morgan Lesiardo και Leo Joyon να τις πιέζουν στο υψηλότερο επίπεδο, έχοντας την υποστήριξη του Paul Edmondson και της εξαιρετικά έμπειρης ομάδας μας, αξιοποιήσαμε αυτή την εμπειρία για να βελτιώσουμε περαιτέρω τα μοντέλα του 2027. Οι αλλαγές στην ανάρτηση, το σύστημα μετάδοσης κίνησης και τα χειριστήρια αποσκοπούν στο να προσφέρουν στους αναβάτες μεγαλύτερο έλεγχο και αυτοπεποίθηση, διατηρώντας παράλληλα τις επιδόσεις που έχουν ήδη αποδειχθεί στο αγωνιστικό πεδίο».

Μελετημένη παροχή ισχύος

Για το 2027 έχει γίνει μια σειρά στοχευμένων αναβαθμίσεων στο σύστημα μετάδοσης κίνησης και στα δύο μοντέλα, βελτιώνοντας το συμπλέκτη, τη διαδικασία αλλαγής ταχυτήτων και τον κινητήρα. Το TF 250-E αποκτά νέο σετ δίσκων συμπλέκτη και ρουλεμάν, νέο ατσάλινο επιλογέα ταχυτήτων, καθώς και επανασχεδιασμένο λεβιέ αλλαγής για βελτιωμένη εργονομία, ενώ διαθέτει επίσης νέο σχεδιασμό στους οδηγούς των βαλβίδων. Το TF 450-E εξοπλίζεται με νέο σετ δίσκων συμπλέκτη, ρουλεμάν και σωληνώσεις, ενώ οι αναβαθμίσεις στο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων περιλαμβάνουν νέο επιλογέα, βραχίονα συγκράτησης (detent arm), άξονα επιλογέα και επανασχεδιασμένο λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων. Οι βελτιώσεις στον κινητήρα του TF 450-E περιλαμβάνουν νέους άξονες ζυγόθρων με επίστρωση DLC για αυξημένη αντοχή, καθώς και νέο σχεδιασμό και υλικό για τους οδηγούς των βαλβίδων. Και στα δύο μοντέλα έχει γίνει αναθεώρηση στη χαρτογράφηση του κινητήρα.

Το TF 250-E συνδυάζει υψηλόστροφη απόδοση enduro με ισχυρή και γραμμική παροχή ισχύος, προσφέροντας κορυφαία πρόσφυση, ακρίβεια και έλεγχο. Το TF 450-E παρέχει κορυφαία για την κατηγορία του ισχύ, με δυναμική και αξιοποιήσιμη απόδοση, σχεδιασμένη για αγώνες enduro υψηλού επιπέδου. Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν κιβώτια έξι ταχυτήτων, ειδικά διαμορφωμένα για χρήση enduro. Τα χαρακτηριστικά του κινητήρα και της μετάδοσης έχουν εξελιχθεί ώστε να προσφέρουν ελεγχόμενη απόδοση, τόσο σε τεχνικά απαιτητικά εδάφη όσο και σε πιο γρήγορα κομμάτια της διαδρομής.

Απόδοση πλαισίου

Μία από τις σημαντικότερες αναβαθμίσεις για το 2027 είναι η ενσωμάτωση της πιο πρόσφατης ανάρτησης της KYB και στα δύο μοντέλα. Οι αναθεωρημένες ρυθμίσεις της συνδυάζονται με νέα ρυθμιστικά που δεν απαιτούν εργαλεία, καθιστώντας τη διαδικασία αλλαγής των ρυθμίσεων ταχύτερη και ευκολότερη για τους αναβάτες. Επιπλέον, και οι δύο μοτοσυκλέτες διαθέτουν νέα προστατευτικά πιρουνιού για βελτιωμένη προστασία. Το TF 250-E εξοπλίζεται επίσης με νέες, ελαφριές σφυρήλατες τιμονόπλακες Neken από κράμα 7075-T6, οι οποίες έχουν ρυθμιστεί με ακρίβεια για να βελτιώσουν περαιτέρω την απόδοση του εμπρόσθιου συστήματος. Οι αναβαθμίσεις αυτές βασίζονται σε ένα πλαίσιο που έχει εξελιχθεί ειδικά για το enduro, επιτυγχάνοντας ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξία σε χαμηλές ταχύτητες και τη σταθερότητα που εμπνέει εμπιστοσύνη σε υψηλότερες ταχύτητες.

Το σύστημα ανάρτησης περιλαμβάνει πιρούνια KYB AOS 48mm με ελατήρια, διαδρομή 300mm και πλήρως ρυθμιζόμενη απόσβεση συμπίεσης και επαναφοράς, καθώς και ρυθμιζόμενο πίσω αμορτισέρ τύπου piggyback. Οι μοτοσικλέτες είναι εξοπλισμένες με στεφάνια D.I.D DirtStar, ελαφριά κέντρα τροχών από κατεργασμένο αλουμίνιο σειράς 6000 (σχεδιασμένα από την Triumph) και ελαστικά enduro της Michelin.

Premium πακέτο Enduro

Και τα δύο μοντέλα αποκτούν νέα, ολομαύρα πλαστικά μέρη με εντυπωσιακά νέα γραφικά, καθώς και αναθεωρημένο παράθυρο ελέγχου στάθμης υγρών. Αυτές οι αναβαθμίσεις συμπληρώνουν έναν κορυφαίο βασικό εξοπλισμό, ο οποίος συνδυάζει το μοναδικό, ελαφρύ πλαίσιο αλουμινίου τύπου «ραχοκοκαλιάς» (spine frame) της Triumph, προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης του αναβάτη και εργονομία ειδικά σχεδιασμένη για enduro. Το πλαίσιο διαθέτει διπλή βάση κινητήρα (twin cradles) και έχει μελετηθεί ειδικά ώστε να επιτυγχάνει την ιδανική ισορροπία μεταξύ ελαστικότητας, σταθερότητας και πληροφόρησης προς τον αναβάτη. Η εσωτερική κατεργασία επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο του πάχους των τοιχωμάτων, μειώνοντας το βάρος και ρυθμίζοντας την ακαμψία, ενώ η κατασκευή του πλαισίου με βελτιστοποιημένη μάζα προσφέρει μια πλατφόρμα με άμεση απόκριση, χωρίς να θυσιάζεται η αντοχή. Η γεωμετρία του ψαλιδιού (ειδικά για enduro) και το σύστημα μοχλικού (linkage), κατασκευασμένο με σφυρηλάτηση και κατεργασία, συνεργάζονται με το πλαίσιο, εξασφαλίζοντας προβλέψιμη συμπεριφορά του πίσω τροχού, πρόσφυση και ισορροπία.

Τα συστήματα Traction Control, Launch Control, Quickshifter και οι δύο χαρτογραφήσεις κινητήρα (Dual Engine Maps) περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό και ελέγχονται μέσω της μονάδας ECU της Athena με τεχνολογία GET Power Assist. Επιπλέον χαρτογραφήσεις κινητήρα και περαιτέρω επιλογές παραμετροποίησης είναι διαθέσιμες μέσω της προαιρετικής λειτουργίας ρύθμισης (tuning) μέσω Wi-Fi. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα πέδησης της Brembo, σε συνδυασμό με δίσκους της Galfer, προσφέρει άμεση και αποτελεσματική πέδηση. Το λεπτό ρεζερβουάρ καυσίμου, το στενό κεντρικό τμήμα και τα προσεκτικά διαμορφωμένα σημεία επαφής εξασφαλίζουν ελευθερία κινήσεων, ενώ η ισορροπημένη γεωμετρία μεταξύ τιμονιού, σέλας και μαρσπιέ έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την κόπωση και να διατηρεί τον έλεγχο κατά τη διάρκεια παρατεταμένης οδήγησης.

Τα γκριπ ODI (τύπου half-waffle με σύστημα lock-on), το κάλυμμα σέλας της Pyramid και το τιμόνι ProTaper ACF Carbon Core —με ρυθμιζόμενες βάσεις— προσφέρουν σταθερό κράτημα και επιτρέπουν στους αναβάτες να προσαρμόσουν με ακρίβεια τη θέση οδήγησής τους. Το ύψος της σέλας, στα 955 χιλιοστά, διευκολύνει τους ελιγμούς σε τεχνικά κομμάτια, ενώ το ρεζερβουάρ καυσίμου χωρητικότητας 8,3 λίτρων επαρκεί για μεγαλύτερες διαδρομές. Ο πλήρης φωτισμός LED ενισχύει τη χρηστικότητα της μοτοσυκλέτας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Εξέλιξη μέσα από τους αγώνες

Τα μοντέλα TF 250-E και TF 450-E έρχονται για το 2027 έπειτα από μια επιτυχημένη σεζόν σε διεθνείς αγώνες enduro. Κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος FIM EnduroGP του 2026, οι αναβάτες της Triumph σημείωσαν 62 τερματισμούς στο βάθρο και 15 νίκες, αγωνιζόμενοι τόσο με την εργοστασιακή ομάδα όσο και με υποστηριζόμενες. Ο Morgan Lesiardo κατέκτησε τον τίτλο του δευτεραθλητή στην κατηγορία Enduro1, ενώ ο Leo Joyon εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη, τόσο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Junior όσο και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Junior1 Enduro, οδηγώντας το TF 250-E.

Στη διοργάνωση 6DAYS FIM Enduro of Nations του 2026, οι αναβάτες της Triumph συμμετείχαν και στις τρεις ομάδες που ανέβηκαν στο βάθρο του World Trophy, με την Ιταλία να κατακτά τη νίκη, μπροστά από τη Γαλλία και τη Σουηδία.

Το TF 450-E απέδειξε επίσης την ανταγωνιστικότητά του στις διοργανώσεις EnduroCross και SuperEnduro. Ο Jonny Walker κατέκτησε το πρώτο Πρωτάθλημα AMA EnduroCross για την Triumph το 2025, κερδίζοντας τον τίτλο κατά την πρώτη κιόλας σεζόν εμφάνισης του TF 450-E, ενώ στη συνέχεια κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος FIM SuperEnduro του 2026, έπειτα από μια σεζόν γεμάτη νίκες και πολλαπλούς τερματισμούς στο βάθρο.

Εξειδικευμένη υποστήριξη

Τους αναβάτες, τόσο εντός όσο και εκτός πίστας, υποστηρίζει το παγκόσμιο δίκτυο εξειδικευμένων κέντρων Motocross και Enduro της Triumph. Παρέχοντας εξειδικευμένο σέρβις, τεχνική υποστήριξη, προμήθεια ανταλλακτικών και βοήθεια κατά τη διάρκεια των αγώνων, το δίκτυο διασφαλίζει ότι οι αναβάτες έχουν πρόσβαση σε τεχνογνωσία εργοστασιακού επιπέδου, είτε προπονούνται τοπικά είτε αγωνίζονται σε διεθνές επίπεδο. Μια ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα για ανταλλακτικά και αξεσουάρ, διαθέσιμη 24/7, παρέχει στους αναβάτες πρόσβαση σε γνήσια εξαρτήματα Triumph. Προσφέρονται επιλογές ταχείας παράδοσης καθώς και δυνατότητα παραγγελίας με παραλαβή από το κατάστημα (click-and-collect), ελαχιστοποιώντας τον χρόνο ακινητοποίησης της μοτοσικλέτας μεταξύ των προπονήσεων και των αγώνων.