Δείτε πώς θα παραταχθούν οι 22 μονομάχοι της Formula 1 στο Ιντερλάγκος για τον 20ό αγώνα της σεζόν, με τις ποινές να φέρνουν μεγάλες ανατροπές.

Μονάχα λίγες ώρες απομένουν για την εκκίνηση του Grand Prix Βραζιλίας στο Σάο Πάολο. Ο 20ός αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Λάντο Νόρις θα εκκινήσει από την pole position, έχοντας δίπλα του τον παγκόσμιο πρωταθλητή Κίμι Αντονέλι. Την ίδια στιγμή, οι μεγάλες ποινές που επιβλήθηκαν σε αρκετούς πρωταγωνιστές έχουν δημιουργήσει ένα ασυνήθιστο σκηνικό στο Ιντερλάγκος.

Η σημερινή μάχη στο Autodromo Jose Carlos Pace θα έχει διάρκεια 71 γύρους, με τη μικρή απόσταση από τη γραμμή εκκίνησης μέχρι την πρώτη στροφή και τις υψομετρικές διαφορές της πίστας να δημιουργούν προϋποθέσεις για έντονες μονομαχίες. Παράλληλα, οι πιθανές μεταβολές του καιρού ενδέχεται να επηρεάσουν καθοριστικά την εξέλιξη του αγώνα, ιδιαίτερα για τους οδηγούς που θα επιχειρήσουν να ανακτήσουν θέσεις από το πίσω μέρος του grid.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Ο Νόρις στην κορυφή, ανατροπές πίσω του

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει ο Λάντο Νόρις, ο οποίος κατέκτησε την pole position στις βρεγμένες κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes, ο οποίος κέρδισε μία θέση λόγω της ποινής του Τζορτζ Ράσελ και θα επιδιώξει να προσθέσει ακόμη μία νίκη στη φετινή του συγκομιδή.

Η δεύτερη σειρά εκκίνησης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Λίαμ Λόσον της Racing Bulls θα ξεκινήσει από την 3η θέση, έχοντας δίπλα του τον Νίκο Χούλκενμπεργκ της Audi. Αμφότεροι επωφελήθηκαν από τις ποινές των οδηγών που βρέθηκαν μπροστά τους στις κατατακτήριες, αποκτώντας μια σημαντική ευκαιρία για ένα δυνατό αποτέλεσμα.

Από την 5η θέση θα εκκινήσει ο Ίσακ Χατζάρ της Red Bull Racing, ενώ δίπλα του θα βρίσκεται ο Όλιβερ Μπέρμαν της Haas. Ο Τζορτζ Ράσελ, παρά τη δεύτερη θέση που κατέκτησε στις κατατακτήριες, υποχώρησε στην 7η λόγω ποινής πέντε θέσεων για αλλαγή εξαρτήματος της μονάδας ισχύος. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Φερνάντο Αλόνσο, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν ο Άλεξ Άλμπον και ο Όσκαρ Πιάστρι.

Πιο πίσω, ο Ραφαέλ Καμάρα θα ξεκινήσει από την 11η θέση, μπροστά από τον Κάρλος Σάινθ. Ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος είχε καταταγεί τέταρτος, θα εκκινήσει μόλις 13ος λόγω ποινής δέκα θέσεων για αλλαγή κινητήρα. Ωστόσο κέρδισε μια θέση, καθώς ο Άρβιντ Λίντμπλαντ θα ξεκινήσει από το pit lane για αλλαγή κινητήρα.

Ακόμη δυσκολότερη είναι η αποστολή του Λιούις Χάμιλτον, που θα ξεκινήσει από την 19ή θέση έπειτα από τις εκτεταμένες αλλαγές στη μονάδα ισχύος της Ferrari. Πίσω του θα βρίσκονται ο Μαξ Φερστάπεν και ο Σέρχιο Πέρεζ, οι οποίοι επίσης δέχθηκαν μεγάλες ποινές.

Όλη η δράση του Grand Prix στο Gazzetta

Η εκκίνηση του Grand Prix Βραζιλίας είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 18:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μεξικού.