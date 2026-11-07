Η κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα των Σαρλ Λεκλέρ και Φρεντ Βασέρ στη SWI Group εγείρει ερωτήματα για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων στη Ferrari.

Η πρόσφατη κόντρα ανάμεσα στον Λιούις Χάμιλτον και τον Σαρλ Λεκλέρ έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχείριση των οδηγών της Ferrari από τον Φρεντ Βασέρ. Μετά τα περιστατικά στη Μόντσα και στο Μεξικό, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά του για την αγωνιστική συμπεριφορά του teammate του, ζητώντας σαφέστερους κανόνες για τις μεταξύ τους μονομαχίες.

Πέρα από την αγωνιστική διάσταση, ωστόσο, υπάρχει ένα ζήτημα εταιρικής διακυβέρνησης που αφορά τη σχέση του Μονεγάσκου με τον επικεφαλής της Scuderia. Επίσημα έγγραφα της SWI Capital Holding, καθώς και δημόσια ανακοίνωση του επενδυτικού ομίλου, επιβεβαιώνουν ότι οι δύο άνδρες συμμετέχουν σε κοινή επιχειρηματική συμβουλευτική επιτροπή. Πρόκειται για μια σχέση που είναι γνωστή τουλάχιστον από το 2025 και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων, υπό το πρίσμα των αρχών που έχει θεσπίσει η ίδια η Ferrari.

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Η επιχειρηματική συνεργασία μέσω της SWI Group

Στις 21 Μαΐου 2025, η SWI Group ανακοίνωσε επίσημα τη συγκρότηση της Sports & Entertainment Committee, μιας επιτροπής με αντικείμενο την αναζήτηση και ανάπτυξη επιχειρηματικών ευκαιριών στους τομείς του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας. Στη σύνθεσή της περιλαμβάνονται ο Σαρλ Λεκλέρ, ο Φρεντ Βασέρ και ο πρώην ποδοσφαιριστής Αντρές Ινιέστα.

Η συνεργασία επιβεβαιώνεται και στο επίσημο ενημερωτικό δελτίο της SWI Capital Holding, με ημερομηνία 16 Φεβρουαρίου 2026, το οποίο εκδόθηκε ενόψει της εισαγωγής της εταιρείας στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ. Στη σελίδα 141 του εγγράφου καταγράφεται η συμμετοχή και των τριών προσώπων στην επιτροπή, με έτος έναρξης το 2024.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο ίδιος ο Λεκλέρ έχει τοποθετηθεί δημόσια για τον επιχειρηματικό του ρόλο. Στην ανακοίνωση του Μαΐου 2025 δήλωσε ότι ανυπομονεί να συμβάλει στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της SWI, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία μια νέα πρόκληση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι διαθέτει ιδέες για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και του ενδιαφέροντος που συγκεντρώνει ο αθλητισμός, με στόχο τη δημιουργία πραγματικής επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Ο Μονεγάσκος αναφέρθηκε επίσης στη μακροχρόνια γνωριμία του με τον Μαξ-Εβρέ Ζορζ, πρόεδρο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η συνεργασία τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Οι δηλώσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι η συμμετοχή του στη SWI έχει παρουσιαστεί δημόσια ως επιχειρηματική συνεργασία και όχι απλώς ως μια συμβολική παρουσία στην εταιρική δομή.

Η σύνδεση με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό

Η SWI δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς επενδυτικούς τομείς, όπως τα ακίνητα, τα χρηματοοικονομικά και οι ψηφιακές υποδομές. Στον τομέα του αθλητισμού, μία από τις δραστηριότητές της αφορά την Icona Racing, η οποία χρηματοδοτεί την εξέλιξη νεαρών οδηγών αγώνων με αντάλλαγμα δικαιώματα συμμετοχής στα μελλοντικά επαγγελματικά τους εισοδήματα.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ART Grand Prix, την ομάδα που ίδρυσε ο Βασέρ και με την οποία ο Λεκλέρ κατέκτησε τον τίτλο του GP3 το 2016. Η σύνδεση αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η εξωτερική επιχειρηματική δραστηριότητα των δύο ανδρών σχετίζεται με τον ίδιο επαγγελματικό χώρο στον οποίο δραστηριοποιούνται μέσω της Ferrari.

Βέβαια, δεν προκύπτει από τα έγγραφα ότι οι δύο άνδρες διαθέτουν προσωπικά μετοχικά συμφέροντα στην SWI ή ότι λαμβάνουν συγκεκριμένες οικονομικές απολαβές για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή.

Τι προβλέπει ο κώδικας δεοντολογίας της Ferrari

Το ζήτημα αποκτά διαφορετική διάσταση όταν εξεταστεί υπό το πρίσμα του επίσημου κώδικα δεοντολογίας της Ferrari, ο οποίος εγκρίθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2023 από το διοικητικό συμβούλιο της Ferrari N.V.

Στη σελίδα 12, στην ενότητα για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, η εταιρεία διευκρινίζει ότι μια τέτοια κατάσταση μπορεί να προκύψει όταν προσωπικά ή οικονομικά συμφέροντα, αλλά και εξωτερικές δραστηριότητες ή επαγγελματικοί ρόλοι, ενδέχεται να επηρεάσουν την αντικειμενικότητα των αποφάσεων ενός προσώπου.

Η Ferrari επισημαίνει ότι οι πραγματικές ή πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων πρέπει να αντιμετωπίζονται με αυστηρότητα, ώστε να διασφαλίζεται η αμεροληψία. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη γνωστοποίηση καταστάσεων που ενδέχεται να δημιουργήσουν τέτοιο ζήτημα, ακόμη και όταν ο σχετικός κίνδυνος παραμένει υποθετικός.

Υπό αυτό το πρίσμα, η κοινή συμμετοχή του επικεφαλής της Scuderia και ενός από τους οδηγούς του σε εξωτερική επιχειρηματική επιτροπή δημιουργεί συγκεκριμένα ερωτήματα: έχει γνωστοποιηθεί και αξιολογηθεί η συγκεκριμένη σχέση από τη Ferrari, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της;

Πώς μπορεί η Ferrari να εγγυηθεί την ισότιμη μεταχείριση των δύο οδηγών της, όταν ο ένας διατηρεί παράλληλη επιχειρηματική σχέση με τον άνθρωπο που καλείται να λαμβάνει αμερόληπτες αποφάσεις για αμφότερους; Και κατά πόσο αυτή η συνεργασία συμβιβάζεται με τις αρχές του ίδιου του κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας, ο οποίος προβλέπει την αποφυγή ακόμη και πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων;

Η αντιπαράθεση Χάμιλτον και Λεκλέρ

Η επιχειρηματική σχέση αποκτά πρόσθετο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον λόγω της έντασης που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στους δύο οδηγούς της Ferrari. Μετά τη μεταξύ τους μονομαχία στον πρώτο γύρο του Grand Prix Μεξικού, ο Χάμιλτον επέκρινε δημόσια την προσέγγιση του Λεκλέρ, υποστηρίζοντας ότι χρειάζεται μεγαλύτερη σαφήνεια στους κανόνες που διέπουν τις μεταξύ τους μάχες.

Ο Βασέρ επιβεβαίωσε την Παρασκευή στη Βραζιλία ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους δύο οδηγούς, κατά την οποία συζητήθηκαν τα γεγονότα του προηγούμενου αγώνα. Ο Γάλλος ξεκαθάρισε ότι οι βασικές αρχές της ομάδας παραμένουν αμετάβλητες, υπογραμμίζοντας ότι οι προσωπικές φιλοδοξίες δεν μπορούν να τίθενται πάνω από τα συμφέροντα της Ferrari και των εργαζομένων της.

Δεν υπάρχει, πάντως, κανένα τεκμηριωμένο στοιχείο που να συνδέει τη συμμετοχή Λεκλέρ και Βασέρ στη SWI με τη διαχείριση της συγκεκριμένης αντιπαράθεσης ή με αποφάσεις που έχουν ληφθεί εντός της Scuderia. Ούτε αποδεικνύεται ότι ο Μονεγάσκος απολαμβάνει προνομιακή μεταχείριση λόγω της εξωτερικής επιχειρηματικής τους συνεργασίας.

Το ουσιαστικό ζήτημα αφορά τη διαφάνεια και τις διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης. Από τη στιγμή που ο επικεφαλής μιας ομάδας Formula 1 και ένας οδηγός του συμμετέχουν σε κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα εκτός αυτής, αποκτά σημασία το κατά πόσο η σχέση έχει αξιολογηθεί ως πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και ποιοι μηχανισμοί υπάρχουν για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των αποφάσεων.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μεξικού.