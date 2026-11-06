Όχι μόνο δεν πήρε πίσω όσα είπε ο Λιούις Χάμιλτον στο Μεξικό, αλλά τόνισε πως δεν πρόκειται κανένας να τον σιωπήσει όταν πρόκειται να εκφράσει την άποψή του.

Η αντιπαράθεση εντός της Scuderia Ferrari που ξεκίνησε στον εναρκτήριο γύρο του Grand Prix Μεξικού φαίνεται πως δεν έχει τελειώσει. Ο Λιούις Χάμιλτον εμφανίστηκε στο Ιντερλάγκος στη μεικτή ζώνη και όχι μόνο δεν ανασκεύασε όσα είχε δηλώσει μετά το Μεξικό, αλλά υπερασπίστηκε τον εαυτό του ακόμη περισσότερο.

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να αισθάνεται απογοητευμένος. Μάλιστα, παραδέχθηκε ότι θεωρεί διαφορετική την προσέγγιση του Μονεγάσκου απέναντί του και έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όσους αμφισβήτησαν τις δημόσιες αντιδράσεις του.

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Η αντιμετώπιση που αισθάνεται

Η σημαντικότερη τοποθέτηση του Χάμιλτον ήρθε όταν ρωτήθηκε ευθέως εάν πιστεύει ότι ο Λεκλέρ αγωνίζεται πιο επιθετικά απέναντί του σε σύγκριση με άλλους οδηγούς. Η απάντησή του ήταν μονολεκτική: «Ναι».

Όταν του ζητήθηκε να εξηγήσει την άποψή του, χρησιμοποίησε ως παράδειγμα τη μάχη του Λεκλέρ με τον Μαξ Φερστάπεν στο Grand Prix Σιγκαπούρης.

«Είδα αυτό που είδατε όλοι σας. Στη Σιγκαπούρη ήταν πλήρως στην εσωτερική της πρώτης στροφής, είχε κερδίσει την πρωτοπορία και τελικά επέλεξε να υποχωρήσει. Ήταν σίγουρα διαφορετικό σε σχέση με το Μεξικό. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Αν κοιτάξετε, όμως, τους teammates του, το ίδιο συνέβαινε με τον Σεμπάστιαν Φέτελ και το ίδιο με τον Κάρλος Σάινθ».

Παράλληλα, ο Χάμιλτον αναγνώρισε τη θέση που έχει αποκτήσει ο Λεκλέρ στη Ferrari, επισημαίνοντας ότι γνώριζε εξαρχής τις δυσκολίες της συνύπαρξής τους.

«Ο Σαρλ βρίσκεται εδώ πολλά χρόνια. Είναι στην όγδοη χρονιά του, έχει εννέα νίκες με την ομάδα και είναι βαθιά ενσωματωμένος σε αυτή. Ήξερα ότι αυτό θα ήταν πάντα μια πρόκληση για εμένα όταν ήρθα στη Ferrari. Το σεβόμουν πάντοτε και έχω δουλέψει πολύ σκληρά για να χτίσω μια καλή σχέση μαζί του, να γεφυρώσουμε τις διαφορές μας, να έχουμε αρμονία και να συνεργαζόμαστε».

Back in the paddock with LH 🤩 https://t.co/BtDiWgI5k1 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 5, 2026

Δεν πρόκειται να σωπάσω»

Ο Βρετανός ρωτήθηκε επίσης για την κριτική που δέχθηκε εξαιτίας των ιδιαίτερα έντονων δηλώσεών του μετά το Μεξικό. Ξεκαθάρισε ότι όσα λέει αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά συναισθήματά του και δεν αποτελούν προσχεδιασμένη επικοινωνιακή τακτική.

«Δεν με ενδιαφέρει πραγματικά πώς αισθάνεται ο καθένας για όσα έχω πει. Δεν κρύβω τα συναισθήματά μου και λέω αυτό που αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή. Είδα κάποιον να υποστηρίζει ότι όσα λέω είναι υπολογισμένα και θέλω να αντικρούσω αυτή την άποψη. Όταν βρίσκεσαι στον αγώνα, οι παλμοί σου είναι στους 170. Οδηγείς με περισσότερα από 300 χλμ/ώρα. Δεν έχεις χρόνο να υπολογίσεις τι θα πεις και να σκεφτείς τι θα γράψουν τα μέσα ενημέρωσης. Δεν σκέφτεσαι αυτά τα πράγματα».

Ο Χάμιλτον ήταν ακόμη πιο κατηγορηματικός σχετικά με το ενδεχόμενο να μετανιώσει για την κριτική του.

«Φυσικά, υπάρχουν φορές που λες πράγματα και μπορεί να τα μετανιώσεις αργότερα. Εγώ όμως δεν μετανιώνω. Δεν πρόκειται ποτέ να απολογηθώ επειδή είμαι αυθεντικός και ειλικρινής. Δεν πρόκειται να σωπάσω. Δεν έχω σωπάσει ποτέ. Κανείς στην ομάδα δεν μου έχει ζητήσει να μη μιλάω και έτσι έχουν τα πράγματα».

Η απογοήτευση παραμένει στη Ferrari

Παρά την ένταση των τελευταίων ημερών, ο Χάμιλτον αποκάλυψε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η ουσιαστική συζήτηση με τον Λεκλέρ και τον Φρεντ Βασέρ. Ο επικεφαλής της Ferrari επέστρεψε στο Μαρανέλο μετά το Μεξικό, ενώ ο Μονεγάσκος βρέθηκε κοντά στην οικογένειά του.

«Ήμουν απογοητευμένος και εξακολουθώ να είμαι. Πρέπει να γίνουν συζητήσεις και θα πραγματοποιηθούν όταν υπάρξει χρόνος. Είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε για την ομάδα. Πρέπει οπωσδήποτε να δουλέψουμε ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβεί ξανά κάτι τέτοιο. Οι άνθρωποί μας έχουν κάνει εκπληκτική δουλειά με τις αναβαθμίσεις φέτος, δουλεύοντας ασταμάτητα για να καλύψουν τη διαφορά, δεδομένου του μειονεκτήματός μας στην ισχύ».

Η στάση του, πάντως, δεν πρόκειται να αλλάξει. Ο Χάμιλτον παραδέχθηκε ότι η άφιξη ενός τόσο απαιτητικού οδηγού στη Ferrari δεν ήταν απαραίτητα εύκολη για όσους βρίσκονταν ήδη στην ομάδα.

«Είμαι πολύ ευθύς και πιέζω συνεχώς για αλλαγές. Θα συνεχίσω να πιέζω για ακόμη περισσότερες. Ήρθα εδώ για να κερδίσω και, για να μπορέσεις να κερδίσεις, πρέπει να συνεργάζεσαι με όλους γύρω σου. Όλοι μπορούμε να ανεβάσουμε το επίπεδό μας και να γίνουμε καλύτεροι. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτή η ομάδα μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά».

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μεξικού.