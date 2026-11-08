MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το Κατάρ
- Νέο match point για τον Μάρκεθ στην Πορτογαλία
- Η βαθμολογία των αναβατών
- Κατασκευαστές: Μόλις οκτώ βαθμοί μεταξύ Ducati και Aprilia
- Ομάδες: Στο +124 η Aprilia Racing
Με προβάδισμα 60 βαθμών από τον Χόρχε Μαρτίν φεύγει από το Κατάρ ο Μαρκ Μάρκεθ, έχοντας κάνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος MotoGP του 2026. Η δεύτερη θέση στο Grand Prix του Lusail ανέβασε τον αναβάτη της Ducati στους 431 βαθμούς, ενώ ο έβδομος Μαρτίν έφτασε τους 371.
Ο νικητής του αγώνα, Μάρκο Μπετζέκι, βρίσκεται τρίτος με 357 βαθμούς, μειώνοντας τη διαφορά του από τον ομόσταβλό του στους 14. Παρά τη νίκη του, όμως, οι ελπίδες του για τον τίτλο παραμένουν οριακές, καθώς απέχει 74 βαθμούς από την κορυφή, όσοι ακριβώς απομένουν διαθέσιμοι μέχρι το τέλος της σεζόν.
Νέο match point για τον Μάρκεθ στην Πορτογαλία
Το πρωτάθλημα συνεχίζεται με δύο αγωνιστικά τριήμερα, σε Πορτογαλία και Βαλένθια. Καθένα περιλαμβάνει ένα Σπριντ και ένα Grand Prix, προσφέροντας έως 37 βαθμούς ανά αναβάτη.
Ο Μάρκεθ ελέγχει πλέον τη μάχη του τίτλου και θα έχει νέα ευκαιρία να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα στο Πορτιμάο. Ο Μαρτίν παραμένει ο πλησιέστερος αντίπαλός του, αλλά χρειάζεται να καλύψει σημαντικό μέρος της διαφοράς στην Πορτογαλία για να διατηρήσει τη διεκδίκηση ανοιχτή μέχρι τη Βαλένθια.
Για τον Μπετζέκι υπάρχει μόνο ένα ακραίο σενάριο: να κερδίσει και τα δύο Σπριντ και τα δύο Grand Prix που απομένουν, με τον Μάρκεθ να μη βαθμολογηθεί ξανά. Οποιοσδήποτε βαθμός του αναβάτη της Ducati ή οποιαδήποτε απώλεια του Ιταλού από το απόλυτο θα τον θέσει οριστικά εκτός μάχης.
Η βαθμολογία των αναβατών
Ο Πέδρο Ακόστα διατηρεί την τέταρτη θέση με 309 βαθμούς, ενώ ο Άι Ογκούρα ακολουθεί με 294. Ο Ιάπωνας έχει προβάδισμα 12 βαθμών από τον Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο, με τον Ραούλ Φερνάντεθ να βρίσκεται έβδομος στους 258 μετά το βάθρο του στο Κατάρ.
Ο Ίκερ Λεκουόνα ανέβηκε στην 21η θέση, ισόβαθμος με τον Τοπράκ Ραζγκατλίογλου στους 18 βαθμούς, ενώ ο Τζέικ Ντίξον μπήκε στη βαθμολογία με τους δύο βαθμούς της 14ης θέσης στο Grand Prix.
|Θέση
|Αναβάτης
|Βαθμοί
|Διαφορά από την κορυφή
|1
|Μαρκ Μάρκεθ
|431
|—
|2
|Χόρχε Μαρτίν
|371
|60
|3
|Μάρκο Μπετζέκι
|357
|74
|4
|Πέδρο Ακόστα
|309
|122
|5
|Άι Ογκούρα
|294
|137
|6
|Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο
|282
|149
|7
|Ραούλ Φερνάντεθ
|258
|173
|8
|Άλεξ Μάρκεθ
|197
|234
|9
|Πέκο Μπανάια
|173
|258
|10
|Ενέα Μπαστιανίνι
|147
|284
|11
|Φερμίν Αλντεγκέρ
|129
|302
|12
|Μπραντ Μπίντερ
|118
|313
|13
|Λούκα Μαρίνι
|117
|314
|14
|Φάμπιο Κουαρταραρό
|79
|352
|15
|Ντιόγκο Μορέιρα
|78
|353
|16
|Φράνκο Μορμπιντέλι
|70
|361
|17
|Ζοάν Ζαρκό
|63
|368
|18
|Ζοάν Μιρ
|33
|398
|19
|Τζακ Μίλερ
|31
|400
|20
|Άλεξ Ρινς
|29
|402
|21
|Ίκερ Λεκουόνα
|18
|413
|22
|Τοπράκ Ραζγκατλίογλου
|18
|413
|23
|Μάβερικ Βινιάλες
|17
|414
|24
|Αουγκούστο Φερνάντεθ
|6
|425
|25
|Πολ Εσπαργκαρό
|5
|426
|26
|Σομκιάτ Τσάντρα
|3
|428
|27
|Τακάκι Νακαγκάμι
|3
|428
|28
|Τζέικ Ντίξον
|2
|429
|29
|Καλ Κράτσλοου
|0
|431
|30
|Γιόνας Φόλγκερ
|0
|431
|31
|Λορέντσο Σαβαντόρι
|0
|431
|32
|Μικέλε Πίρο
|0
|431
|33
|Αλέις Εσπαργκαρό
|0
|431
Κατασκευαστές: Μόλις οκτώ βαθμοί μεταξύ Ducati και Aprilia
Η μάχη του πρωταθλήματος κατασκευαστών παραμένει ιδιαίτερα αμφίρροπη. Η Ducati προηγείται με 569 βαθμούς, όμως η νίκη του Μπετζέκι έφερε την Aprilia στους 561, μειώνοντας τη διαφορά από τους 13 βαθμούς μετά το Σπριντ στους οκτώ.
Η KTM βρίσκεται τρίτη με 363 βαθμούς, μπροστά από τη Honda με 190 και τη Yamaha με 105.
|Θέση
|Κατασκευαστής
|Βαθμοί
|Διαφορά από την κορυφή
|1
|Ducati
|569
|—
|2
|Aprilia
|561
|8
|3
|KTM
|363
|206
|4
|Honda
|190
|379
|5
|Yamaha
|105
|464
Ομάδες: Στο +124 η Aprilia Racing
Στη βαθμολογία των ομάδων, η Aprilia Racing ενίσχυσε το προβάδισμά της, φτάνοντας τους 728 βαθμούς. Η Ducati Lenovo Team ακολουθεί με 604 και διαφορά 124 βαθμών, ενώ η Trackhouse βρίσκεται τρίτη με 552, πλησιάζοντας την εργοστασιακή ομάδα της Ducati στους 52.
Η Tech3 ανέβηκε στην έβδομη θέση με 169 βαθμούς, προσπερνώντας τη Honda HRC, η οποία έχει 158.
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|Διαφορά από την κορυφή
|1
|Aprilia Racing
|728
|—
|2
|Ducati Lenovo Team
|604
|124
|3
|SuperFile Trackhouse MotoGP Team
|552
|176
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|427
|301
|5
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|352
|376
|6
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|344
|384
|7
|Red Bull KTM Tech3
|169
|559
|8
|Honda HRC
|158
|570
|9
|LCR Honda
|141
|587
|10
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|108
|620
|11
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|49
|679
Επόμενος σταθμός είναι το GP Πορτογαλίας, στην πίστα του Πορτιμάο, το τριήμερο 20-22 Νοεμβρίου.