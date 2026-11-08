Ο Μαρκ Μάρκεθ πλησιάζει όλο και περισσότερο στον τίτλο των αναβατών ενώ η μάχη των κατασκευαστών παραμένει ανοιχτή.

Με προβάδισμα 60 βαθμών από τον Χόρχε Μαρτίν φεύγει από το Κατάρ ο Μαρκ Μάρκεθ, έχοντας κάνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος MotoGP του 2026. Η δεύτερη θέση στο Grand Prix του Lusail ανέβασε τον αναβάτη της Ducati στους 431 βαθμούς, ενώ ο έβδομος Μαρτίν έφτασε τους 371.

Ο νικητής του αγώνα, Μάρκο Μπετζέκι, βρίσκεται τρίτος με 357 βαθμούς, μειώνοντας τη διαφορά του από τον ομόσταβλό του στους 14. Παρά τη νίκη του, όμως, οι ελπίδες του για τον τίτλο παραμένουν οριακές, καθώς απέχει 74 βαθμούς από την κορυφή, όσοι ακριβώς απομένουν διαθέσιμοι μέχρι το τέλος της σεζόν.

Νέο match point για τον Μάρκεθ στην Πορτογαλία

Το πρωτάθλημα συνεχίζεται με δύο αγωνιστικά τριήμερα, σε Πορτογαλία και Βαλένθια. Καθένα περιλαμβάνει ένα Σπριντ και ένα Grand Prix, προσφέροντας έως 37 βαθμούς ανά αναβάτη.

Ο Μάρκεθ ελέγχει πλέον τη μάχη του τίτλου και θα έχει νέα ευκαιρία να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα στο Πορτιμάο. Ο Μαρτίν παραμένει ο πλησιέστερος αντίπαλός του, αλλά χρειάζεται να καλύψει σημαντικό μέρος της διαφοράς στην Πορτογαλία για να διατηρήσει τη διεκδίκηση ανοιχτή μέχρι τη Βαλένθια.

Για τον Μπετζέκι υπάρχει μόνο ένα ακραίο σενάριο: να κερδίσει και τα δύο Σπριντ και τα δύο Grand Prix που απομένουν, με τον Μάρκεθ να μη βαθμολογηθεί ξανά. Οποιοσδήποτε βαθμός του αναβάτη της Ducati ή οποιαδήποτε απώλεια του Ιταλού από το απόλυτο θα τον θέσει οριστικά εκτός μάχης.

Η βαθμολογία των αναβατών

Ο Πέδρο Ακόστα διατηρεί την τέταρτη θέση με 309 βαθμούς, ενώ ο Άι Ογκούρα ακολουθεί με 294. Ο Ιάπωνας έχει προβάδισμα 12 βαθμών από τον Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο, με τον Ραούλ Φερνάντεθ να βρίσκεται έβδομος στους 258 μετά το βάθρο του στο Κατάρ.

Ο Ίκερ Λεκουόνα ανέβηκε στην 21η θέση, ισόβαθμος με τον Τοπράκ Ραζγκατλίογλου στους 18 βαθμούς, ενώ ο Τζέικ Ντίξον μπήκε στη βαθμολογία με τους δύο βαθμούς της 14ης θέσης στο Grand Prix.

Θέση Αναβάτης Βαθμοί Διαφορά από την κορυφή 1 Μαρκ Μάρκεθ 431 — 2 Χόρχε Μαρτίν 371 60 3 Μάρκο Μπετζέκι 357 74 4 Πέδρο Ακόστα 309 122 5 Άι Ογκούρα 294 137 6 Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο 282 149 7 Ραούλ Φερνάντεθ 258 173 8 Άλεξ Μάρκεθ 197 234 9 Πέκο Μπανάια 173 258 10 Ενέα Μπαστιανίνι 147 284 11 Φερμίν Αλντεγκέρ 129 302 12 Μπραντ Μπίντερ 118 313 13 Λούκα Μαρίνι 117 314 14 Φάμπιο Κουαρταραρό 79 352 15 Ντιόγκο Μορέιρα 78 353 16 Φράνκο Μορμπιντέλι 70 361 17 Ζοάν Ζαρκό 63 368 18 Ζοάν Μιρ 33 398 19 Τζακ Μίλερ 31 400 20 Άλεξ Ρινς 29 402 21 Ίκερ Λεκουόνα 18 413 22 Τοπράκ Ραζγκατλίογλου 18 413 23 Μάβερικ Βινιάλες 17 414 24 Αουγκούστο Φερνάντεθ 6 425 25 Πολ Εσπαργκαρό 5 426 26 Σομκιάτ Τσάντρα 3 428 27 Τακάκι Νακαγκάμι 3 428 28 Τζέικ Ντίξον 2 429 29 Καλ Κράτσλοου 0 431 30 Γιόνας Φόλγκερ 0 431 31 Λορέντσο Σαβαντόρι 0 431 32 Μικέλε Πίρο 0 431 33 Αλέις Εσπαργκαρό 0 431

Κατασκευαστές: Μόλις οκτώ βαθμοί μεταξύ Ducati και Aprilia

Η μάχη του πρωταθλήματος κατασκευαστών παραμένει ιδιαίτερα αμφίρροπη. Η Ducati προηγείται με 569 βαθμούς, όμως η νίκη του Μπετζέκι έφερε την Aprilia στους 561, μειώνοντας τη διαφορά από τους 13 βαθμούς μετά το Σπριντ στους οκτώ.

Η KTM βρίσκεται τρίτη με 363 βαθμούς, μπροστά από τη Honda με 190 και τη Yamaha με 105.

Θέση Κατασκευαστής Βαθμοί Διαφορά από την κορυφή 1 Ducati 569 — 2 Aprilia 561 8 3 KTM 363 206 4 Honda 190 379 5 Yamaha 105 464

Ομάδες: Στο +124 η Aprilia Racing

Στη βαθμολογία των ομάδων, η Aprilia Racing ενίσχυσε το προβάδισμά της, φτάνοντας τους 728 βαθμούς. Η Ducati Lenovo Team ακολουθεί με 604 και διαφορά 124 βαθμών, ενώ η Trackhouse βρίσκεται τρίτη με 552, πλησιάζοντας την εργοστασιακή ομάδα της Ducati στους 52.

Η Tech3 ανέβηκε στην έβδομη θέση με 169 βαθμούς, προσπερνώντας τη Honda HRC, η οποία έχει 158.

Θέση Ομάδα Βαθμοί Διαφορά από την κορυφή 1 Aprilia Racing 728 — 2 Ducati Lenovo Team 604 124 3 SuperFile Trackhouse MotoGP Team 552 176 4 Red Bull KTM Factory Racing 427 301 5 Pertamina Enduro VR46 Racing Team 352 376 6 BK8 Gresini Racing MotoGP 344 384 7 Red Bull KTM Tech3 169 559 8 Honda HRC 158 570 9 LCR Honda 141 587 10 Monster Energy Yamaha MotoGP Team 108 620 11 Prima Pramac Yamaha MotoGP 49 679

Επόμενος σταθμός είναι το GP Πορτογαλίας, στην πίστα του Πορτιμάο, το τριήμερο 20-22 Νοεμβρίου.