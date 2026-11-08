MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το Κατάρ

Κώστας Παστρίμας
MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το Κατάρ
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Ο Μαρκ Μάρκεθ πλησιάζει όλο και περισσότερο στον τίτλο των αναβατών ενώ η μάχη των κατασκευαστών παραμένει ανοιχτή.

Με προβάδισμα 60 βαθμών από τον Χόρχε Μαρτίν φεύγει από το Κατάρ ο Μαρκ Μάρκεθ, έχοντας κάνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος MotoGP του 2026. Η δεύτερη θέση στο Grand Prix του Lusail ανέβασε τον αναβάτη της Ducati στους 431 βαθμούς, ενώ ο έβδομος Μαρτίν έφτασε τους 371.

Ο νικητής του αγώνα, Μάρκο Μπετζέκι, βρίσκεται τρίτος με 357 βαθμούς, μειώνοντας τη διαφορά του από τον ομόσταβλό του στους 14. Παρά τη νίκη του, όμως, οι ελπίδες του για τον τίτλο παραμένουν οριακές, καθώς απέχει 74 βαθμούς από την κορυφή, όσοι ακριβώς απομένουν διαθέσιμοι μέχρι το τέλος της σεζόν.

Νέο match point για τον Μάρκεθ στην Πορτογαλία

Το πρωτάθλημα συνεχίζεται με δύο αγωνιστικά τριήμερα, σε Πορτογαλία και Βαλένθια. Καθένα περιλαμβάνει ένα Σπριντ και ένα Grand Prix, προσφέροντας έως 37 βαθμούς ανά αναβάτη.

Ο Μάρκεθ ελέγχει πλέον τη μάχη του τίτλου και θα έχει νέα ευκαιρία να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα στο Πορτιμάο. Ο Μαρτίν παραμένει ο πλησιέστερος αντίπαλός του, αλλά χρειάζεται να καλύψει σημαντικό μέρος της διαφοράς στην Πορτογαλία για να διατηρήσει τη διεκδίκηση ανοιχτή μέχρι τη Βαλένθια.

 

Για τον Μπετζέκι υπάρχει μόνο ένα ακραίο σενάριο: να κερδίσει και τα δύο Σπριντ και τα δύο Grand Prix που απομένουν, με τον Μάρκεθ να μη βαθμολογηθεί ξανά. Οποιοσδήποτε βαθμός του αναβάτη της Ducati ή οποιαδήποτε απώλεια του Ιταλού από το απόλυτο θα τον θέσει οριστικά εκτός μάχης.

Η βαθμολογία των αναβατών

Ο Πέδρο Ακόστα διατηρεί την τέταρτη θέση με 309 βαθμούς, ενώ ο Άι Ογκούρα ακολουθεί με 294. Ο Ιάπωνας έχει προβάδισμα 12 βαθμών από τον Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο, με τον Ραούλ Φερνάντεθ να βρίσκεται έβδομος στους 258 μετά το βάθρο του στο Κατάρ.

Ο Ίκερ Λεκουόνα ανέβηκε στην 21η θέση, ισόβαθμος με τον Τοπράκ Ραζγκατλίογλου στους 18 βαθμούς, ενώ ο Τζέικ Ντίξον μπήκε στη βαθμολογία με τους δύο βαθμούς της 14ης θέσης στο Grand Prix.

ΘέσηΑναβάτηςΒαθμοίΔιαφορά από την κορυφή
1Μαρκ Μάρκεθ431
2Χόρχε Μαρτίν37160
3Μάρκο Μπετζέκι35774
4Πέδρο Ακόστα309122
5Άι Ογκούρα294137
6Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο282149
7Ραούλ Φερνάντεθ258173
8Άλεξ Μάρκεθ197234
9Πέκο Μπανάια173258
10Ενέα Μπαστιανίνι147284
11Φερμίν Αλντεγκέρ129302
12Μπραντ Μπίντερ118313
13Λούκα Μαρίνι117314
14Φάμπιο Κουαρταραρό79352
15Ντιόγκο Μορέιρα78353
16Φράνκο Μορμπιντέλι70361
17Ζοάν Ζαρκό63368
18Ζοάν Μιρ33398
19Τζακ Μίλερ31400
20Άλεξ Ρινς29402
21Ίκερ Λεκουόνα18413
22Τοπράκ Ραζγκατλίογλου18413
23Μάβερικ Βινιάλες17414
24Αουγκούστο Φερνάντεθ6425
25Πολ Εσπαργκαρό5426
26Σομκιάτ Τσάντρα3428
27Τακάκι Νακαγκάμι3428
28Τζέικ Ντίξον2429
29Καλ Κράτσλοου0431
30Γιόνας Φόλγκερ0431
31Λορέντσο Σαβαντόρι0431
32Μικέλε Πίρο0431
33Αλέις Εσπαργκαρό0431

Κατασκευαστές: Μόλις οκτώ βαθμοί μεταξύ Ducati και Aprilia

Η μάχη του πρωταθλήματος κατασκευαστών παραμένει ιδιαίτερα αμφίρροπη. Η Ducati προηγείται με 569 βαθμούς, όμως η νίκη του Μπετζέκι έφερε την Aprilia στους 561, μειώνοντας τη διαφορά από τους 13 βαθμούς μετά το Σπριντ στους οκτώ.

Η KTM βρίσκεται τρίτη με 363 βαθμούς, μπροστά από τη Honda με 190 και τη Yamaha με 105.

ΘέσηΚατασκευαστήςΒαθμοίΔιαφορά από την κορυφή
1Ducati569
2Aprilia5618
3KTM363206
4Honda190379
5Yamaha105464

Ομάδες: Στο +124 η Aprilia Racing

Στη βαθμολογία των ομάδων, η Aprilia Racing ενίσχυσε το προβάδισμά της, φτάνοντας τους 728 βαθμούς. Η Ducati Lenovo Team ακολουθεί με 604 και διαφορά 124 βαθμών, ενώ η Trackhouse βρίσκεται τρίτη με 552, πλησιάζοντας την εργοστασιακή ομάδα της Ducati στους 52.

Η Tech3 ανέβηκε στην έβδομη θέση με 169 βαθμούς, προσπερνώντας τη Honda HRC, η οποία έχει 158.

ΘέσηΟμάδαΒαθμοίΔιαφορά από την κορυφή
1Aprilia Racing728
2Ducati Lenovo Team604124
3SuperFile Trackhouse MotoGP Team552176
4Red Bull KTM Factory Racing427301
5Pertamina Enduro VR46 Racing Team352376
6BK8 Gresini Racing MotoGP344384
7Red Bull KTM Tech3169559
8Honda HRC158570
9LCR Honda141587
10Monster Energy Yamaha MotoGP Team108620
11Prima Pramac Yamaha MotoGP49679

Επόμενος σταθμός είναι το GP Πορτογαλίας, στην πίστα του Πορτιμάο, το τριήμερο 20-22 Νοεμβρίου.

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@Photo credits: Ducati

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