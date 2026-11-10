Panigale V4 SP, Panigale V2 SP και Streetfighter V4 SP: Όταν οι απλές εκδόσεις δεν αρκούν

SP σημαίνει ειδικές εκδόσεις και ο Ιταλός κατασκευαστής είναι μετρ του είδους εδώ και χρόνια.

Η Ducati δεν σταματά να παρουσιάζει μοτοσικλέτες που αντλούν εφαρμογές από τον κόσμο των αγώνων, αφιερώνοντάς τις σε όσους ψάχνουν το κάτι παραπάνω. Σειρά για το 2027 έχουν δύο μοντέλα supersport και ένα streetfighter, ας δούμε πώς μας τα περιγράφει η ίδια η εταιρεία:

Panigale V4 SP

Αποτελεί την απόλυτη έκφραση της supersport μοτοσικλέτας της Ducati για τους λάτρεις της πίστας, μια αριθμημένη σειρά που μεταφέρει λύσεις προερχόμενες από το WorldSBK και το MotoGP απευθείας στο Panigale V4. Βασισμένη στο νέο Panigale V4 του 2027, ξεχωρίζει για τον αποκλειστικό εξοπλισμό της, ο οποίος περιλαμβάνει τροχούς από ανθρακονήματα, ξηρό συμπλέκτη STM EVO-SBK, αγωνιστικό κιβώτιο ταχυτήτων και ειδικά εξαρτήματα που προέρχονται από τους αγώνες. Ο κινητήρας Desmosedici Stradale, απόδοσης 218 ίππων, είναι εξοπλισμένος με το νέο αγωνιστικό κιβώτιο ταχυτήτων της Ducati (Ducati Racing Gearbox) με σύστημα ασφάλισης της νεκράς (Neutral Lock). Το πλαίσιο διαθέτει αναρτήσεις Öhlins Smart EC 3.0 και ρυθμιζόμενο σύνδεσμο πίσω ανάρτησης (linkage) που προέρχεται από το απόλυτο Panigale V4 R. Το νέο αεροδυναμικό πακέτο, το οποίο περιλαμβάνει μεγαλύτερα πτερύγια (winglets) και πλευρικά αεροδυναμικά βοηθήματα (Corner Sidepods) που αυξάνουν την κάθετη δύναμη (downforce) και βελτιώνουν την απόδοση στις στροφές, καθιστά τη μοτοσικλέτα ακόμη πιο αποτελεσματική, ακριβή και γρήγορη μέσα στις στροφές, προσφέροντας σε κάθε αναβάτη μια εμπειρία όσο το δυνατόν πιο κοντά σε εκείνη των επαγγελματιών.

Panigale V2 SP

Από την άλλη πλευρά, στόχος αυτής της μοτοσικλέτας είναι να φέρει τη νέα γενιά Panigale V2 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM Supersport. Αναπτυγμένη με βάση το Panigale V2 S και εξελιγμένη χάρη στην εμπειρία που αποκτήθηκε στη «Lenovo V2 Future Champs Academy», η μοτοσικλέτα αυτή επαναφέρει το αρχικό νόημα της ονομασίας SP. Πρόκειται για ένα μοντέλο παραγωγής σχεδιασμένο ώστε να επικυρώνει τεχνικές λύσεις που προορίζονται για αγωνιστική χρήση. Το νέο μοντέλο συνδυάζει τον κινητήρα Ducati V2 των 120 ίππων, ο οποίος διαθέτει σύστημα μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων, με ένα πλαίσιο σχεδιασμένο για κορυφαίες επιδόσεις στην πίστα. Εξοπλίζεται με αναρτήσεις Öhlins, μακρύτερο ψαλίδι για βελτιωμένη σταθερότητα και ακρίβεια, ελαφρύτερους σφυρήλατους τροχούς, καθώς και ξηρό συμπλέκτη που επιτρέπει τη χρήση του λιπαντικού «Ducati Corse Performance Oil». Χάρη σε ένα υπερσύγχρονο πακέτο ηλεκτρονικών συστημάτων και μια σειρά τροποποιήσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ευελιξίας, της πρόσφυσης και του ελέγχου, το Panigale V2 SP ξεχωρίζει ως η πιο εξειδικευμένη supersport μοτοσικλέτα της οικογένειας V2, αποτελώντας τον άμεσο συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον κόσμο των αγώνων και τη γκάμα μοντέλων παραγωγής της Ducati.

Streetfighter V4 SP

Πρόκειται για την πιο αποκλειστική και εξειδικευμένη έκδοση της naked μοτοσικλέτας υψηλών επιδόσεων της Ducati, μια αριθμημένη σειρά σχεδιασμένη για όσους αναζητούν το κορυφαίο επίπεδο σε τεχνολογία, επιδόσεις και αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Με βάση το Streetfighter V4, διαθέτει τον παραδοσιακό χρωματισμό «Winter Test» και τεχνικά χαρακτηριστικά που προέρχονται απευθείας από την αγωνιστική εμπειρία. Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται οι τροχοί από ανθρακονήματα, που μειώνουν το βάρος και την αδράνεια, βελτιώνοντας παράλληλα την ευελιξία και την ακρίβεια στον χειρισμό, ο ξηρός συμπλέκτης STM EVO-SBK, η αγωνιστική τελική μετάδοση και τα ρυθμιζόμενα μαρσπιέ, κατασκευασμένα με κατεργασία CNC. Ο κινητήρας Desmosedici Stradale, απόδοσης 214 ίππων, συνδυάζεται με ηλεκτρονικά ελεγχόμενες αναρτήσεις Öhlins τελευταίας γενιάς, καθώς και με ένα σύστημα πέδησης που ενισχύεται από την τρόμπα φρένου Brembo MCS με δυνατότητα απομακρυσμένης ρύθμισης. Το αποτέλεσμα είναι μια extreme, αλλά ταυτόχρονα εκλεπτυσμένη naked μοτοσικλέτα, εξελιγμένη ώστε να προσφέρει τη μέγιστη οδηγική απόλαυση τόσο στο δρόμο όσο και στην πίστα, διατηρώντας παράλληλα τον αδιαμφισβήτητο χαρακτήρα του ισχυρότερου Streetfighter που κατασκευάστηκε ποτέ.