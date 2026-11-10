Ο αγώνας του Κίμι Αντονέλι στο Ιντερλάγκος θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί πολύ διαφορετικά εάν δεν υπήρχε ένα ασυνήθιστο πρόβλημα στην W17 του.

Ανάμεικτα συναισθήματα άφησε στον Κίμι Αντονέλι το Grand Prix Βραζιλίας, καθώς η κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών από τη Mercedes F1 συνδυάστηκε με μια μεγάλη προσωπική απογοήτευση. Ο Ιταλός παγκόσμιος πρωταθλητής βρέθηκε επικεφαλής του αγώνα στο Ιντερλάγκος, όμως ένα τετ-α-κε στον 20ό γύρο τού στέρησε την πρωτοπορία και τον περιόρισε τελικά στην 5η θέση.

Έχοντας προσπεράσει τον Λάντο Νόρις στην εκκίνηση, ο Αντονέλι δημιούργησε σημαντική διαφορά στο πρώτο μέρος του αγώνα, όταν η πίστα ήταν ακόμη βρεγμένη. Η κατάσταση άλλαξε μετά τη μετάβαση από τα ενδιάμεσα στα σλικ ελαστικά, με τη Mercedes να παρουσιάζει ασυνήθιστη συμπεριφορά και τον Ιταλό να χάνει αιφνιδιαστικά τον έλεγχο στην πρώτη στροφή.

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Μία χαμένη ευκαιρία

Ο οδηγός της Mercedes παραδέχθηκε ότι η χαμένη ευκαιρία τον απογοήτευσε ιδιαίτερα, καθώς θεωρούσε πως είχε τον απαιτούμενο ρυθμό για να κατακτήσει τη νίκη. Παρότι η αλλαγή ελαστικών είχε επιτρέψει στον Νόρις να περιορίσει τη διαφορά, ο Αντονέλι άρχιζε να βρίσκει ξανά τον ρυθμό του όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος από τον αγώνα. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι πολύ θυμωμένος, αλλά θα το αφήσω στην άκρη προς το παρόν, επειδή η ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα. Όσον αφορά τον αγώνα, όμως, είναι πραγματικά απογοητευτικό, γιατί μέχρι εκείνο το σημείο διεκδικούσαμε τη νίκη», δήλωσε.

Ο Ιταλός εξήγησε ότι η απώλεια πρόσφυσης στο πίσω μέρος του μονοθεσίου ήταν τόσο ξαφνική, ώστε δεν πρόλαβε να αντιδράσει: «Όταν τα ελαστικά άρχισαν να αποκτούν θερμοκρασία, έβρισκα ξανά τον ρυθμό μου. Έπειτα ήρθε το τετ-α-κε, το οποίο πρέπει ακόμη να εξετάσω, γιατί δεν γνωρίζω γιατί έχασα τόσο απότομα το πίσω μέρος. Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση. Από τη στιγμή που βάλαμε τη μαλακή γόμα, πάντως, ένιωθα κάτι περίεργο στο μονοθέσιο. Πρέπει να ελέγξουμε τι συνέβη, γιατί εκεί χάσαμε τον αγώνα», ανέφερε.

Here's Antonelli's spin at Turn 1 which handed Norris the lead 👀 #F1 #BrazilGP https://t.co/bZRcgm07h5 November 8, 2026

Ένα πρωτόγνωρο πρόβλημα

Μιλώντας στο Sky Sports F1, ο Αντονέλι έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη συμπεριφορά της Mercedes, αποκαλύπτοντας ότι η αστάθεια εμφανιζόταν αποκλειστικά στις αριστερές στροφές και γινόταν εντονότερη στα τμήματα υψηλής ταχύτητας.

«Πρέπει να ελέγξουμε τη γεωμετρία του πίσω μέρους του μονοθεσίου, επειδή αντιμετώπιζα αυτό το πρόβλημα μόνο στις αριστερές στροφές. Το αισθανόμουν περισσότερο στις γρήγορες καμπές. Το πίσω μέρος ήταν πολύ ασταθές, ακόμη και στην αριστερή καμπή πριν από τη γραμμή τερματισμού. Ήταν μια πολύ περίεργη αίσθηση», εξήγησε.

Το τετ-α-κε επιδείνωσε την κατάσταση, καθώς προκάλεσε επίπεδα σημεία στο πέλμα και των τεσσάρων ελαστικών, περιορίζοντας σημαντικά την απόδοση του μονοθεσίου. Μόνο μετά την τοποθέτηση ενός δεύτερου σετ μαλακής γόμας κατάφερε ο Αντονέλι να ανακτήσει τον ανταγωνιστικό του ρυθμό και να πιέσει ξανά τους αντιπάλους του.

«Όταν έκανα το τετ-α-κε, καταστράφηκαν τα ελαστικά. Και τα τέσσερα είχαν ζημιά. Μόνο όταν τοποθετήσαμε το δεύτερο σετ επιστρέψαμε στον προηγούμενο ρυθμό μας. Είναι κρίμα», πρόσθεσε.

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