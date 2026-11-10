Η Land Rover κατηγορεί την BYD ότι αντέγραψε το Defender

Η JLR υποψιάζεται ότι η BYD αποσυναρμολόγησε ένα Defender για να αντιγράψει τεχνολογία του - Η υπόθεση του Ti7 έφερε δικαστικούς επιμελητές στα γραφεία της.

Σε δικαστική αντιπαράθεση με την BYD βρίσκεται η Jaguar Land Rover, υποστηρίζοντας ότι το SUV Ti7 παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που συνδέονται με το Defender. Στο πλαίσιο της υπόθεσης, δικαστικοί επιμελητές κατέσχεσαν ψηφιακά αρχεία από δύο εγκαταστάσεις της κινεζικής εταιρείας στην Ολλανδία, κατόπιν δικαστικής εντολής.

Η κατάσχεση πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο στα γραφεία της BYD στις πόλεις Schiedam και Hoofddorp, αλλά έγινε γνωστή τις τελευταίες ημέρες μέσα από δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου. Την υπόθεση αποκάλυψαν οι Sunday Times, ενώ ακολούθησαν αναλυτικά ρεπορτάζ για το αντικείμενο της διαμάχης και τη δικαστική διαδικασία.

Τι καταλογίζει η JLR στην BYD

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Ti7, ένα επταθέσιο plug-in υβριδικό SUV που κυκλοφορεί στην Κίνα ως Fangchengbao Ti7 από τον Σεπτέμβριο του 2025. Το τετραγωνισμένο αμάξωμά του έχει προκαλέσει συγκρίσεις με το Land Rover Defender, ωστόσο η υπόθεση δεν περιορίζεται στην εξωτερική εμφάνιση.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η JLR υποψιάζεται ότι η BYD αποσυναρμολόγησε ένα Defender προκειμένου να μελετήσει και να αναπαράγει τεχνολογία του για το Ti7, μέσω αντίστροφης μηχανικής. Με την κατάσχεση επιδίωξε να διασφαλίσει ψηφιακά αρχεία που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αποδεικτικό υλικό, πριν υπάρξει ενδεχόμενο καταστροφής τους.

Αντιπαράθεση για τα κατασχεμένα αρχεία

Η συλλογή των στοιχείων προκάλεσε ξεχωριστή διαφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η νομική ομάδα της BYD χαρακτήρισε τη διαδικασία «fishing expedition», αμφισβητώντας το εύρος της αναζήτησης και υποστηρίζοντας ότι κατασχέθηκαν υπερβολικά πολλά αρχεία. Οι νομικοί σύμβουλοι της JLR, από την πλευρά τους, κατηγόρησαν την κινεζική εταιρεία για παρεμπόδιση της διαδικασίας.

Οι δύο εταιρείες βρέθηκαν τον Οκτώβριο ενώπιον δικαστηρίου στη Χάγη για το ζήτημα της χρήσης των αρχείων. Σύμφωνα με την Telegraph, η δικαστική εξέλιξη που αναμένεται αυτή την εβδομάδα αφορά διαδικαστικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων ποια στοιχεία μπορεί να αξιοποιήσει η JLR και η συνέχιση της υπόθεσης. Δεν αφορά τελική κρίση για το αν η BYD έχει αντιγράψει το Defender.

Η διαμάχη εξελίσσεται ενώ το Ti7 προγραμματίζεται να διατεθεί στη βρετανική αγορά τον Ιανουάριο του 2027. Σύμφωνα με την Telegraph, τελικός στόχος της JLR είναι να αποτρέψει τη διάθεση του μοντέλου στην ευρωπαϊκή αγορά, χωρίς όμως να αναμένεται ολοκλήρωση της υπόθεσης πριν από το προγραμματισμένο βρετανικό λανσάρισμα. Εκπρόσωπος της JLR δήλωσε ότι η εταιρεία δεν σχολιάζει εν εξελίξει δικαστικές διαδικασίες. Η BYD απάντησε επίσης ότι δεν έχει κάποιο σχόλιο να κάνει επί του παρόντος.