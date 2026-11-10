Ο Όσκαρ Πιάστρι και ο επί χρόνια μάνατζέρ του, Μαρκ Ουέμπερ, αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, έπειτα από επτά χρόνια συνεργασίας.

Μια σημαντική αλλαγή στην επαγγελματική του πορεία αποφάσισε να πραγματοποιήσει ο Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Μαρκ Ουέμπερ και την ομάδα διαχείρισης της καριέρας του. Η απόφαση ανακοινώθηκε μία ημέρα μετά το Grand Prix στη Βραζιλία, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν ότι η λύση της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε με κοινή συναίνεση.

Ο πρώην οδηγός της Formula 1 και η Αν Ουέμπερ είχαν αναλάβει την εκπροσώπηση του Πιάστρι το 2019, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην άνοδό του μέχρι την κορυφαία κατηγορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή τους στη μετακίνησή του από το πρόγραμμα νέων οδηγών της Alpine στη McLaren το 2023, έπειτα από τη γνωστή συμβατική διαμάχη ανάμεσα στις δύο ομάδες.

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Η επίσημη ανακοίνωση και το παρασκήνιο

Ο Αυστραλός οδηγός ευχαρίστησε τους μέχρι πρότινος συνεργάτες του, αναγνωρίζοντας τη σημασία της καθοδήγησής τους στα πρώτα χρόνια της καριέρας του.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μαρκ και την Αν για όλη την υποστήριξη και τις συμβουλές τους όλα αυτά τα χρόνια. Η καθοδήγησή τους ήταν ανεκτίμητη, ιδιαίτερα στην αρχή της καριέρας μου στη Formula 1. Τους εύχομαι ό,τι καλύτερο στη συνέχεια», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Ουέμπερ εξήγησε ότι η απόφαση είναι η φυσική συνέχεια των αλλαγών που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί στη συνεργασία τους.

«Είμαστε υπερήφανοι για τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίσαμε στα πρώτα χρόνια της καριέρας του Όσκαρ. Μετά τη μειωμένη παρουσία μας στους αγώνες αυτή τη σεζόν, συμφωνήσαμε από κοινού ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να ολοκληρώσουμε τη συνεργασία μας. Αυτό θα επιτρέψει στον Όσκαρ να συνεχίσει με μια νέα δομή διαχείρισης και σε εμάς να ακολουθήσουμε νέες επαγγελματικές δραστηριότητες», δήλωσε.

Η απομάκρυνση του Ουέμπερ από την καθημερινή παρουσία στα Grand Prix είχε ξεκινήσει ήδη στις αρχές του 2026. Στο πλευρό του Πιάστρι απέκτησαν μεγαλύτερο ρόλο ο Πέδρο Μάτος, πρώην μηχανικός του στις μικρότερες κατηγορίες, και η Έμα Μάρεϊ, η οποία ασχολείται με την πνευματική του προετοιμασία.

Τι επιφυλάσσει το μέλλον για τον Πιάστρι;

Η εξέλιξη έρχεται έπειτα από μια δύσκολη περίοδο για τον Πιάστρι, ο οποίος έχασε τη μάχη του τίτλου από τον Λάντο Νόρις το 2025 και βρίσκεται στην έβδομη θέση του φετινού πρωταθλήματος. Δημοσιεύματα έχουν αναφερθεί σε διαφωνίες του περιβάλλοντος του Αυστραλού με τον τρόπο διαχείρισής του από τη McLaren, ιδιαίτερα την προηγούμενη σεζόν, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαιωμένη σύνδεση με τον τερματισμό της συνεργασίας.

Το μέλλον του Αυστραλού στη Formula 1 αποκτά πλέον νέες διαστάσεις. Ο 25χρονος θα αναζητήσει νέο εκπρόσωπο στο προσεχές διάστημα, ενώ το τωρινό συμβόλαιό του έχει ισχύ μέχρι το 2028. Ωστόσο, γνωρίζει, ότι η φετινή του απόδοση δεν πρέπει να συνεχιστεί και το 2027 ένα θέλει να διατηρήσει τη θέση του στην ομάδα του Ουόκινγκ.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.