Η FIA ολοκλήρωσε την τρίτη αξιολόγηση των κινητήρων της Formula 1 για το 2026. Τι ισχύει με τους πέντε κατασκευαστές.

Χωρίς αλλαγές στις δυνατότητες εξέλιξης των μονάδων ισχύος ολοκληρώθηκε η τρίτη και τελευταία αξιολόγηση του μηχανισμού ADUO για το 2026, όπως ανακοίνωσε επίσημα η FIA. Παρότι οι διαφορές απόδοσης ανάμεσα στους κατασκευαστές μεταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της σεζόν, κανένας δεν απέκτησε δικαίωμα για επιπλέον αναβαθμίσεις πέρα από εκείνες που είχαν ήδη εγκριθεί.

Η τελευταία περίοδος αξιολόγησης κάλυψε επτά Grand Prix, από την Ολλανδία μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Διεθνή Ομοσπονδία να εξετάζει την απόδοση των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Τα αποτελέσματα γνωστοποιήθηκαν στους πέντε κατασκευαστές, χωρίς να δημοσιοποιηθούν οι επιμέρους μετρήσεις, καθώς θεωρούνται εμπιστευτικές πληροφορίες.

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Τι ισχύει για τους κατασκευαστές

Ο μηχανισμός ADUO εισήχθη το 2026 με στόχο να επιτρέψει στους κατασκευαστές που υστερούν σε απόδοση να περιορίσουν τη διαφορά τους από τον ανταγωνισμό. Η αξιολόγηση βασίζεται αποκλειστικά στην απόδοση του κινητήρα εσωτερικής καύσης και όχι στο σύνολο της υβριδικής μονάδας ισχύος.

Στην πρώτη αξιολόγηση της χρονιάς, η Red Bull Ford Powertrains αναδείχθηκε ως σημείο αναφοράς. Η Mercedes κατατάχθηκε στην κατηγορία με υστέρηση από 2% έως 4%, αποκτώντας δικαίωμα για μία επιπλέον αναβάθμιση το 2026 και μία το 2027.

Αντίθετα, οι Ferrari, Audi και Honda βρέθηκαν στην κατηγορία με διαφορά μεγαλύτερη του 4%, εξασφαλίζοντας από δύο επιπλέον δυνατότητες αναβάθμισης για καθεμία από τις δύο χρονιές. Οι σχετικές παραχωρήσεις συνοδεύονται από αυξημένα περιθώρια δαπανών και δοκιμών στους πάγκους των εργοστασίων.

Η Red Bull Ford δεν έλαβε αντίστοιχες παραχωρήσεις, καθώς ο θερμικός κινητήρας της είχε αξιολογηθεί ως ο ισχυρότερος των πέντε. Η κατάταξη αυτή είχε προκαλέσει αντιδράσεις από τον αυστριακό οργανισμό, ο οποίος αμφισβήτησε τη μεθοδολογία και ζήτησε επανεξέταση των αποτελεσμάτων, δίχως όμως αποτέλεσμα.

Ούτε η δεύτερη αξιολόγηση, που ολοκληρώθηκε μετά το Grand Prix Ουγγαρίας, ούτε η τρίτη οδήγησαν σε νέες παραχωρήσεις. Επομένως, τα δικαιώματα εξέλιξης που είχαν απονεμηθεί στην πρώτη περίοδο παραμένουν αμετάβλητα και για το 2027.

Ο μηχανισμός θα εξελιχθεί το 2027

Ο διευθυντής μονοθεσίων της FIA, Νικόλας Τομπάζης, υπερασπίστηκε την αξιοπιστία της διαδικασίας, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της πρώτης χρονιάς εφαρμογής του ADUO.

«Η FIA πραγματοποίησε εκτεταμένη ανάλυση στο πλαίσιο της φετινής αξιολόγησης του ADUO. Με βάση την ποιότητα των δεδομένων και την αξιοπιστία της διαδικασίας, είμαστε βέβαιοι για τα ευρήματα και τα συμπεράσματά μας», δήλωσε.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του συστήματος, με τη FIA να βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τις ομάδες και τους κατασκευαστές για πιθανές τροποποιήσεις στη μεθοδολογία.

«Η πρώτη χρονιά εφαρμογής ενίσχυσε την πεποίθησή μας ότι το ADUO είναι η σωστή προσέγγιση για τη Formula 1. Ωστόσο, είναι σημαντικό το σύστημα να συνεχίσει να εξελίσσεται, ώστε να παραμένει αποτελεσματικό και κατάλληλο για τον σκοπό του. Συνεργαζόμαστε στενά με τους κατασκευαστές και τις ομάδες για να εξετάσουμε βελτιώσεις στη μεθοδολογία που θα υποστηρίξουν την αποτελεσματικότητά του τα επόμενα χρόνια», πρόσθεσε.

Η επόμενη περίοδος αξιολόγησης του ADUO θα πραγματοποιηθεί το 2027, καλύπτοντας τους πρώτους έξι αγώνες της σεζόν, από το Grand Prix Μπαχρέιν μέχρι εκείνο του Μαϊάμι.

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