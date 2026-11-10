Στη Ράφα της Αιγύπτου βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Λιούις Χάμιλτον για να ενημερωθεί για τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, συνεχίζοντας τη στήριξή του στην Παλαιστίνη.

Μια ακόμη πρωτοβουλία ανθρωπιστικού χαρακτήρα ανέλαβε ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος ταξίδεψε στην Αίγυπτο προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για τις προσπάθειες παροχής βοήθειας προς τον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 έφτασε στο Βόρειο Σινά μέσα σε λιγότερα από δύο 24ωρα μετά το GP Βραζιλίας.

Η συγκεκριμένη επίσκεψη είναι συνέχεια της δημόσιας υποστήριξης που έχει εκφράσει επανειλημμένα ο Βρετανός προς τον παλαιστινιακό λαό. Ο Χάμιλτον ήταν ο πρώτος οδηγός της Formula 1 τοποθετήθηκε ανοιχτά για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, ώστε να αναδείξει την ανάγκη προστασίας των αμάχων και ενίσχυσης της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Η επίσκεψη στα σύνορα με τη Γάζα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφέρειας του Βόρειου Σινά, ο Χάμιλτον έφτασε στο διεθνές αεροδρόμιο της Αλ Αρίς, όπου τον υποδέχθηκε ο κυβερνήτης της περιοχής, Χάλεντ Μεγκαουέρ. Στη συνέχεια επισκέφθηκε το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, προκειμένου να ενημερωθεί για τις επιχειρήσεις μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας και τις διαδικασίες υποστήριξης των Παλαιστινίων που έχουν πληγεί από τον πόλεμο.

Κατά την παρουσία του στη Ράφα, παρουσιάστηκαν στον Βρετανό οι διαδικασίες υποδοχής τραυματιών και ασθενών από τη Γάζα, καθώς και η παροχή ιατρικής περίθαλψης στην αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει επίσης ενημέρωση για τις εγκαταστάσεις του Αιγυπτιακού Ερυθρού Ημισελήνου στην Αλ Αρίς, όπου πραγματοποιείται η συγκέντρωση, ταξινόμηση και προετοιμασία ανθρωπιστικών προμηθειών πριν από τη μεταφορά τους προς τη Γάζα. Η περιοχή είναι ένα από τα βασικά κέντρα συντονισμού των επιχειρήσεων βοήθειας προς τον παλαιστινιακό θύλακα.

Lewis Hamilton visited the Rafah Border Crossing to learn more about humanitarian aid logistics and operations from today https://t.co/hSADIBXG3P November 10, 2026

Η διαχρονική υποστήριξη του Χάμιλτον στην Παλαιστίνη

Η παρουσία του στην Αίγυπτο δεν είναι μεμονωμένη πρωτοβουλία. Τον Δεκέμβριο του 2025, ο Χάμιλτον είχε ταξιδέψει στην Ιορδανία σε συνεργασία με τον Βρετανικό Ερυθρό Σταυρό, συναντώντας εθελοντές του Ιορδανικού και του Παλαιστινιακού Ερυθρού Ημισελήνου. Εκεί είχε ενημερωθεί για τις δυσκολίες στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ επισκέφθηκε και νοσοκομείο που περιθάλπει ασθενείς οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί από τη Γάζα.

Ο Βρετανός είχε χαρακτηρίσει ιδιαίτερα συγκινητική την εμπειρία, τονίζοντας τη σημασία της προσπάθειας των εθελοντών και του ιατρικού προσωπικού. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Βρετανικό Ερυθρό Σταυρό, προχώρησε σε οικονομική δωρεά για την υποστήριξη των επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Η στάση του έχει εκφραστεί και μέσα από τις δημόσιες παρεμβάσεις του στη Formula 1. Πριν από το Grand Prix ΗΠΑ τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ρωτήθηκε για την επιστροφή του πρωταθλήματος στην Αφρική, επέλεξε να αναφερθεί και στις διεθνείς ανθρωπιστικές κρίσεις.

«Πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την ελευθερία του Κονγκό, του Σουδάν, της Συρίας και της Παλαιστίνης. Ελπίζω πραγματικά ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει περισσότερη ειρήνη», είχε δηλώσει.

Η νέα επίσκεψη στη Ράφα επιβεβαιώνει ότι η υποστήριξη του Χάμιλτον προς τους Παλαιστινίους δεν περιορίζεται στις δημόσιες τοποθετήσεις του, αλλά συνοδεύεται και από συγκεκριμένες ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες εκτός πίστας.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.