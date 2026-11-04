Kawasaki KLE500 SE Smartride και πείτε όχι στον συμπλέκτη (vid)

Ένα χρόνο μετά την επιστροφή του KLE500, ο κατασκευαστής το εξοπλίζει με ένα σύστημα που καταργεί την ανάγκη χρήσης της μανέτας του συμπλέκτη.

Η νέα έκδοση SE Smartride μόλις έκανε το ντεμπούτο της στην έκθεση EICMA και έρχεται να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες Standard και SE. Το χαρακτηριστικό που τη διαφοροποιεί είναι ένας νέος αυτόματος φυγοκεντρικός συμπλέκτης. Με απλά λόγια, όταν η μοτοσικλέτα ακινητοποιείται, ο συμπλέκτης Smartride αποσυνδέει αυτόματα τον κινητήρα από τον πίσω τροχό. Αυτό σημαίνει ότι ο αναβάτης δεν χρειάζεται πλέον να κρατά πατημένη τη μανέτα του συμπλέκτη όταν σταματά στην κίνηση, ενώ μπορεί να επιλέξει με ασφάλεια την πρώτη ταχύτητα χωρίς η μοτοσυκλέτα να ξεκινήσει να κινείται ή να σβήσει ο κινητήρας. Όταν έρθει η ώρα για εκκίνηση, το μόνο που έχει να κάνει ο αναβάτης είναι να ανοίξει το γκάζι. Καθώς οι στροφές του κινητήρα ανεβαίνουν, ο συμπλέκτης εμπλέκεται ξανά. Εν κινήσει, ο αναβάτης μπορεί απλώς να χρησιμοποιεί τη μανέτα του συμπλέκτη με το συνηθισμένο τρόπο. Το σύστημα είναι αμιγώς μηχανικό και δεν περιλαμβάνει ηλεκτρονικά μέρη.

Το KLE 500 SE Smartride διατίθεται αποκλειστικά στο χρώμα Pearl Blizzard White και πλέον φέρει ελαστικά τύπου tubeless (χωρίς σαμπρέλα). Όπως και οι υπόλοιπες εκδόσεις του KLE, μπορεί να παραγγελθεί με ένα από τα τρία ειδικά πακέτα εξοπλισμού: «Rally», «Adventure Tourer» και «Top Case». Το πρώτο περιλαμβάνει εξάτμιση τιτανίου Akrapovič, κάλυμμα ψυγείου, χαμηλότερη σέλα συνεπιβάτη και θύρα USB-C. Το δεύτερο προσφέρει προστατευτικά κάγκελα κινητήρα, δύο πλαϊνές βαλίτσες χωρητικότητας 21 λίτρων και τις απαραίτητες βάσεις στήριξης. Η τρίτη επιλογή περιλαμβάνει θύρα USB-C και σχάρα με κεντρική βαλίτσα.