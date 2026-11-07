Honda CRF1150L Africa Twin Enduro Sports: Προορισμός το χώμα (vid)

Μία δεκαετία μετά την άφιξη του CRF1000L ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο για την οικογένεια Africa Twin, με τη Honda να παρουσιάζει την πλέον χωμάτινη έκδοση στην ιστορία του μοντέλου.

Πλαισιώνοντας τα νέα CRF1150L Africa Twin, CRF1150L Africa Twin Adventure Sports (ακολουθεί σύντομα πλήρης παρουσίαση) και CRF1150L Africa Twin Adventure Sports Honda Sensing Ride, το Enduro Sports αποτελεί μια πιο λιτή εκδοχή έτοιμη για εκτός δρόμου δράση, διατηρώντας παράλληλα τα βασικά χαρακτηριστικά που καθιστούν τη μοτοσικλέτα αυτή μια εξαιρετική επιλογή για κάθε χρήση.

Με μια ματιά

Το ολοκαίνουργιο CRF1150L Africa Twin Enduro Sports έχει εξελιχθεί για αναβάτες που αναζητούν τη μέγιστη εκτός δρόμου ικανότητα, διατηρώντας ταυτόχρονα την πολυδιάστατη φύση που χαρακτηρίζει το όνομα Africa Twin. Μοιραζόμενο την ίδια βασική πλατφόρμα με την τελευταία γενιά του CRF1150L Africa Twin, συνδυάζει αυξημένες επιδόσεις, μειωμένο βάρος και ένα πλαίσιο ειδικά διαμορφωμένο για απαιτητικές συνθήκες, προσφέροντας εξαιρετικές δυνατότητες στα πιο δύσβατα εδάφη. Στην καρδιά του βρίσκεται ο εκτενώς αναβαθμισμένος και υπερκυβισμένος δικύλινδρος σε σειρά κινητήρας, ο οποίος εξοπλίζει ολόκληρη τη γκάμα Africa Twin για το 2027. Η μέγιστη ισχύς αυξάνεται κατά περισσότερο από 16 ίππους, φτάνοντας συνολικά τους 119, ενώ η ροπή αυξάνεται κατά 7Nm, φτάνοντας τα 119. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στον αυξημένο κυβισμό, το επανασχεδιασμένο σύστημα εισαγωγής, τα σώματα ψεκασμού μεγαλύτερης διαμέτρου, το αναθεωρημένο σύστημα βαλβίδων και την κυλινδροκεφαλή, καθώς και την υψηλότερη σχέση συμπίεσης. Οι αναβάτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων έξι σχέσεων ή διπλού συμπλέκτη (DCT), επίσης έξι σχέσεων.

Πολλά τα οδηγικά προγράμματα

Μια αναβαθμισμένη δέσμη προγραμμάτων οδήγησης (riding modes) ενισχύει την προσαρμοστικότητα σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. Στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις Sport, Touring, Urban και Rain προστίθενται η λειτουργία Offroad καθώς και η νέα λειτουργία Offroad+, η οποία έχει εξελιχθεί ειδικά για πιο απαιτητικά εδάφη. Όλα τα προγράμματα οδήγησης προσφέρουν πλέον δυνατότητα εξατομίκευσης, επιτρέποντας στους αναβάτες να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά της μοτοσικλέτας σύμφωνα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις. Όπως και το ίδιο το Africa Twin (μοντέλο 2027), το Enduro Sports επωφελείται από ένα ελαφρύτερο πλαίσιο. Το ατσάλινο πλαίσιο και το αλουμινένιο ψαλίδι είναι συνολικά κατά 1,4 κιλά ελαφρύτερα σε σχέση με το Africa Twin του 2026, ενώ το κέντρο βάρους έχει χαμηλώσει χάρη στη συγκέντρωση των βασικών εξαρτημάτων προς το κέντρο της μοτοσικλέτας και την προσθήκη ενός δευτερεύοντος ρεζερβουάρ καυσίμου, τοποθετημένου κάτω από τη σέλα του αναβάτη. Η θέση οδήγησης έχει επίσης βελτιωθεί: το τιμόνι είναι στενότερο και τοποθετημένο ψηλότερα και πιο μπροστά, ενώ τα μαρσπιέ έχουν μετακινηθεί προς τα μέσα και προς τα πίσω. Το αφρώδες υλικό και το σχήμα της σέλας έχουν αναθεωρηθεί για μεγαλύτερη άνεση, με το ύψος της να ρυθμίζεται μεταξύ 870 και 890mm. Το βάρος (πλήρες υγρών) ανέρχεται στα 228 κιλά για την έκδοση με το χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων.

Ανάρτηση Off/Road, εμφάνιση Rally

Οι αναρτήσεις, σχεδιασμένες ειδικά για τον σκοπό αυτό, υπογραμμίζουν τον off-road προσανατολισμό της μοτοσυκλέτας. Το πλήρως ρυθμιζόμενο ανεστραμμένο (USD) πιρούνι της Showa, διαμέτρου 49mm και κλειστού φυσιγγίου (closed-cartridge), προσφέρει διαδρομή 240mm, ενώ το επίσης πλήρως ρυθμιζόμενο αμορτισέρ της Showa συνδυάζεται με το σύστημα Pro-Link της Honda, παρέχοντας διαδρομή τροχού 230mm. Η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 260 mm, ενισχύοντας την ικανότητα της μοτοσυκλέτας να αντιμετωπίζει απαιτητικά εδάφη. Το σύστημα πέδησης της Nissin αποτελείται από δύο ακτινικά τοποθετημένες τετραπίστονες δαγκάνες εμπρός, που συνεργάζονται με πλευστούς δίσκους 310mm, ενώ στον πίσω τροχό υπάρχει δίσκος 256mm. Οι τροχοί με ακτίνες, 21 ιντσών εμπρός και 18 ιντσών πίσω, φέρουν ελαστικά tubeless Metzeler Karoo Street διαστάσεων 90/90-21 και 150/70-18, συνδυάζοντας ανθεκτικότητα και ευκολία επισκευής κατά τη διάρκεια ταξιδιών μακριά από τη βάση του αναβάτη. Οι αναβάτες που αναζητούν αυξημένες επιδόσεις εκτός δρόμου μπορούν εναλλακτικά να επιλέξουν τα ελαστικά Michelin Anakee Wild. Η σχεδίαση αντλεί άμεση έμπνευση από τις αγωνιστικές μοτοσικλέτες ράλι της HRC. Η επιθετική στάση με τη μάζα συγκεντρωμένη μπροστά, το λιτό πίσω τμήμα και το ψηλά τοποθετημένο εμπρός φτερό αναδεικνύουν ξεκάθαρα τον off-road χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας, ενώ οι ελαφριοί διπλοί προβολείς LED και η συμπαγής ζελατίνα ολοκληρώνουν το στοχευμένο σχεδιασμό.

Πλήρης συνδεσιμότητα

Ο τομέας της τεχνολογίας και της συνδεσιμότητας είναι εξίσου προηγμένος. Μια οθόνη πληροφοριών 5,7 ιντσών συνδυάζεται με μια έγχρωμη οθόνη αφής TFT 7 ιντσών, η οποία διαθέτει ειδική απεικόνιση για off-road χρήση καθώς και λειτουργία πυξίδας. Ο χειρισμός πραγματοποιείται μέσω της οθόνης αφής και των νέων διακοπτών στο τιμόνι, οι οποίοι διαθέτουν φωτισμό και έχουν σχεδιαστεί για διαισθητική χρήση κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Επιπλέον ευκολία προσφέρει η θύρα φόρτισης USB-C, η οποία βρίσκεται πίσω από την οθόνη, ενώ η ασύρματη συνδεσιμότητα μέσω Apple CarPlay και Android Auto περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό. Το σύστημα Honda Smart Key ελέγχει την ανάφλεξη, το κλείδωμα του τιμονιού και την τάπα του ρεζερβουάρ, ενώ στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης το σύστημα ελέγχου ταχύτητας (cruise control) και οι προστατευτικές χούφτες.

Κινητήρας άξιος αναφοράς

Η αναβάθμιση επιδόσεων, πέραν της αύξησης του κυβισμού κατά σχεδόν 50cc, προκύπτει από ένα νέο σύστημα εισαγωγής, το οποίο τροφοδοτεί αναθεωρημένους θαλάμους καύσης υψηλής συμπίεσης, καθώς και από νέες βαλβίδες, ελατήρια, χρονισμό/βύθισμα εκκεντροφόρων, έμβολα, μπιέλες και στροφαλοφόρο άξονα. Νέος και ο συμπλέκτης με νέες σχέσεις μετάδοσης για άμεση απόκριση στην επιτάχυνση και πιο ξεκούραστη οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο. Ο κυβισμός αυξάνεται στα 1.131cc (από 1.084) χάρη στην αύξηση της διαμέτρου των κυλίνδρων κατά 2 χιλιοστά, ενώ η διαδρομή των εμβόλων παραμένει στα 81,5. Η σχέση συμπίεσης αυξάνεται επίσης σημαντικά, από 10,5:1 σε 12,1:1, συμβάλλοντας σε ισχυρότερες επιδόσεις σε όλο το φάσμα λειτουργίας του κινητήρα. Το αποτέλεσμα είναι αισθητά πιο δυνατή επιτάχυνση, βελτιωμένη απόκριση κατά τις εν κινήσει επιταχύνσεις (ρεπρίζ) και ακόμη μεγαλύτερη ικανότητα για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Αν και η τελική ταχύτητα παραμένει αμετάβλητη, το Africa Twin προσφέρει πλέον πιο άμεση απόκριση στις σχέσεις από την πρώτη έως την πέμπτη. Για την επίτευξη αυτών των βελτιώσεων απαιτήθηκε εκτεταμένη εξέλιξη σε ολόκληρο το σύνολο του κινητήρα. Η διαδρομή της ροής του αέρα, από τον αγωγό εισαγωγής μεγαλύτερης διαμέτρου, μέσω του φιλτροκουτιού, έως τους αυλούς εισαγωγής, έχει επανασχεδιαστεί για μεγαλύτερη αποδοτικότητα, ενισχύοντας τόσο την ισχύ όσο και την απόκριση στο γκάζι. Τα σώματα ψεκασμού (throttle bodies) έχουν μεγαλώσει στα 52 χιλιοστά (από 46) και τροφοδοτούν τους θαλάμους καύσης υψηλότερης συμπίεσης, ενώ η πρόσβαση στο φίλτρο αέρα έχει απλοποιηθεί, διευκολύνοντας τη συντήρηση.

Το δοκιμασμένο σύστημα βαλβίδων SOHC Unicam της Honda, το οποίο προέρχεται από το motocross CRF450R (προδιαγραφών αγώνων), παραμένει κεντρικό στοιχείο του συμπαγούς σχεδιασμού του κινητήρα. Ο χυτός εκκεντροφόρος άξονας, τοποθετημένος χαμηλά, επιτρέπει τη δημιουργία μιας πολύ συμπαγούς κυλινδροκεφαλής, ενώ οι τροποποιήσεις στη σχεδίαση των αυλών και του θαλάμου καύσης υποστηρίζουν την αυξημένη σχέση συμπίεσης και τις απαιτήσεις για βελτιωμένη ροή αέρα. Περαιτέρω βελτιώσεις περιλαμβάνουν αναθεωρημένο χρονισμό εκκεντροφόρου, καθώς και αλλαγές στο βύθισμα των βαλβίδων και στις προδιαγραφές των ελατηρίων τους. Η διάμετρος των βαλβίδων εισαγωγής έχει αυξηθεί κατά 1mm, φτάνοντας τα 37,5, ενώ οι βαλβίδες εξαγωγής διαθέτουν πλέον αναθεωρημένο προφίλ. Για να διασφαλιστεί η μακροχρόνια αντοχή, έχει αυξηθεί το πλάτος της καδένας εκκεντροφόρου, ενώ ο εντατήρας, ο οδηγός και η πλάκα της καδένας έχουν βελτιστοποιηθεί.

Οι βελτιώσεις στα εσωτερικά εξαρτήματα αφορούν ολόκληρο τον κινητήρα. Τα εντελώς νέα έμβολα διαθέτουν αναθεωρημένο προφίλ στην κεφαλή, στις ποδιές και στους πείρους, σε συνδυασμό με επανασχεδιασμένα ελατήρια συμπίεσης, ξύστρες και ελατήρια ελέγχου λαδιού. Παράλληλα, οι μπιέλες και ο στροφαλοφόρος άξονας έχουν υποστεί νέα ζυγοστάθμιση, ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξημένες πιέσεις καύσης. Η χαρακτηριστική αίσθηση του κινητήρα παραμένει ένα από τα κύρια γνωρίσματά του. Ο στροφαλοφόρος άξονας με γωνία 270° και τα άνισα διαστήματα ανάφλεξης εξακολουθούν να προσφέρουν εκείνον τον ξεχωριστό παλμό και τα χαρακτηριστικά πρόσφυσης για τα οποία φημίζεται το Africa Twin. Οι δευτερογενείς κραδασμοί εξουδετερώνονται από την παλινδρομική κίνηση των εμβόλων, ενώ οι αναθεωρημένοι άξονες εξισορρόπησης (balance shafts) διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις πρωτογενείς αδρανειακές δυνάμεις και τις ροπές, διασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία σε όλο το εύρος των στροφών. Η αρχιτεκτονική του κινητήρα παραμένει εξαιρετικά συμπαγής. Το κάρτερ, το οποίο χωρίζεται οριζόντια, φιλοξενεί την αντλία νερού ενσωματωμένη στο κέλυφος του συμπλέκτη, ενώ ο θερμοστάτης είναι ενσωματωμένος στην κυλινδροκεφαλή. Οι εκδόσεις με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων και εκείνες με κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (DCT) μοιράζονται το ίδιο κάρτερ, διαφέροντας μόνο σε μικρές εξωτερικές λεπτομέρειες. Τόσο η αντλία νερού όσο και η αντλία λαδιού κινούνται από τους άξονες εξισορρόπησης του κινητήρα, συμβάλλοντας στην αποδοτική αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου.

Ο σχεδιασμός ημι-ξηρού κάρτερ αποθηκεύει το λάδι στο κάτω τμήμα του στροφαλοθαλάμου, επιτρέποντας τη μείωση του βάθους του κάρτερ και συμβάλλοντας στον περιορισμό του συνολικού ύψους του κινητήρα. Για το μοντέλο του 2027 έχουν επίσης αναθεωρηθεί οι εσωτερικές δίοδοι λαδιού.

Η έκδοση με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων διαθέτει αναβαθμισμένο συμπλέκτη, σχεδιασμένο να διαχειρίζεται την αυξημένη ισχύ και ροπή, ενώ οι αναθεωρημένες σχέσεις μετάδοσης συμβάλλουν τόσο σε πιο δυναμική επιτάχυνση όσο και σε πιο ξεκούραστη οδήγηση σε ταχύτητες ταξιδιού. Τέλος, οι διπλοί σωλήνες της εξάτμισης έχουν επανασχεδιαστεί πριν από τον καταλύτη, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη ισορροπία μεταξύ των εκπομπών ρύπων και της απόδοσης ισχύος.

Πακέτο Ηλεκτρονικών

Σύστημα Throttle By Wire (ηλεκτρονικός έλεγχος γκαζιού) και σύστημα HSTC (Honda Selectable Torque Control), το οποίο διαχειρίζεται μια αδρανειακή μονάδα IMU, έχουν αναβαθμιστεί ώστε να ανταποκρίνονται στη νέα απόδοση του κινητήρα. Τα συστήματα HSTC και ABS έχουν βελτιωθεί για χρήση τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου. Το σύστημα Throttle By Wire (TBW), σε συνδυασμό με τη Μονάδα Μέτρησης Αδράνειας (IMU) έξι αξόνων και την Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου (ECU), αποτελούν τον πυρήνα του ηλεκτρονικού πακέτου. Πλέον, με μία μόνο αλλαγή της λειτουργίας οδήγησης, ο αναβάτης μπορεί να προσαρμόσει την απόδοση, τον χαρακτήρα και την αίσθηση του κινητήρα ανάλογα με τις συνθήκες ή το σενάριο οδήγησης. Το σύστημα προσφέρει ρυθμιζόμενα επίπεδα Ισχύος Κινητήρα (Engine Power - EP) και Φρένου Κινητήρα (Engine Braking - EB). Για το μοντέλο του 2027 έχουν ενσωματωθεί στις προεπιλεγμένες λειτουργίες οδήγησης δύο επίπεδα απόκρισης γκαζιού (Dynamic ή Comfort), ενώ παρέχεται πλέον η δυνατότητα τροποποίησης των βασικών ρυθμίσεων εντός κάθε λειτουργίας, μέσω της επιλογής USER. Το σύστημα Honda Selectable Torque Control (HSTC) διαθέτει 7 επίπεδα, με το εύρος παρέμβασης κάθε επιπέδου να είναι βελτιστοποιημένο ώστε να λειτουργεί βάσει δεδομένων που λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο από την IMU. Το σύστημα έχει επίσης ρυθμιστεί με ακρίβεια, παρέχοντας στον αναβάτη επιπλέον έλεγχο της πρόσφυσης του πίσω ελαστικού κατά την οδήγηση εκτός δρόμου. Περιλαμβάνεται επίσης σύστημα ελέγχου σούζας (Wheelie Control - WC). Το HSTC μπορεί, εάν το επιθυμεί ο αναβάτης, να απενεργοποιηθεί πλήρως.

Η τεχνολογία ασφαλείας περιλαμβάνει το σύστημα σήματος έκτακτης πέδησης (Emergency Stop Signal - ESS), το οποίο είναι ενσωματωμένο στα εμπρός και πίσω φλας. Σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος με ταχύτητα άνω των 50 χλμ./ώρα, τα φώτα κινδύνου (αλάρμ) αναβοσβήνουν αυτόματα για να προειδοποιήσουν τους οδηγούς που ακολουθούν. Το σύστημα των φλας διαθέτει επίσης λειτουργία έξυπνης αυτόματης απενεργοποίησης, η οποία χρησιμοποιεί δεδομένα σύγκρισης της ταχύτητας περιστροφής του εμπρός και του πίσω τροχού για να υπολογίσει την κατάλληλη στιγμή απενεργοποίησης, ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης. Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης μπορεί να απενεργοποιηθεί, εάν ο αναβάτης το επιθυμεί.

Νέο και το πλαίσιο

Το πλαίσιο του CRF1150L Africa Twin έχει υποστεί εκτεταμένη εξέλιξη, με στόχο τη χαμήλωση του κέντρου βάρους, διατηρώντας παράλληλα τη χαρακτηριστική σιλουέτα της μοτοσικλέτας και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε κάθε είδους συνθήκες. Η έμπνευση προήλθε από το θρυλικό NXR750, που κατέκτησε τέσσερις συνεχόμενες νίκες στο Ράλι Παρίσι-Ντακάρ μεταξύ 1986 και 1989. Όπως και εκείνη η αγωνιστική μοτοσυκλέτα της HRC, το νέο Africa Twin διαθέτει ένα δευτερεύον ρεζερβουάρ καυσίμου τοποθετημένο κάτω από τη σέλα, γεγονός που επιτρέπει χαμηλότερη στάθμη καυσίμου στο κύριο ρεζερβουάρ και συμβάλλει σημαντικά στη συγκέντρωση της μάζας προς το κέντρο της μοτοσικλέτας.

Η νέα διάταξη του συστήματος καυσίμου αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής χωροταξικής διαρρύθμισης. Η προσεκτική τοποθέτηση των κύριων εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας, της μονάδας ελέγχου κινητήρα (ECU), της τάπας πλήρωσης καυσίμου και του φιλτροκουτιού, διατηρεί το κέντρο βάρους χαμηλά. Το αποτέλεσμα είναι μια μοτοσικλέτα που προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία αλλά και σταθερότητα, είτε κατά τους ελιγμούς με χαμηλή ταχύτητα είτε κατά την κίνηση με υψηλότερους ρυθμούς.

Το ατσάλινο πλαίσιο έχει επίσης βελτιστοποιηθεί πλήρως. Η αναθεωρημένη βάση στήριξης της κεφαλής του κινητήρα βελτιώνει την ακαμψία, επιτρέποντας τροποποιήσεις στη διατομή και το πάχος των τοιχωμάτων του πλαισίου, με αποτέλεσμα τη μείωση του βάρους του κατά 0,8 κιλά. Αντίστοιχες βελτιώσεις έχουν γίνει και στο αλουμινένιο ψαλίδι, το οποίο είναι κατά 0,6 κιλά ελαφρύτερο και ρυθμισμένο ώστε να συμπληρώνει την αναθεωρημένη ισορροπία ακαμψίας του πλαισίου. Ένα βιδωτό υποπλαίσιο από αλουμίνιο ολοκληρώνει το ελαφρύ σύνολο του πλαισίου. Παρά τις αλλαγές αυτές, το Africa Twin διατηρεί τη δοκιμασμένη βασική γεωμετρία του. Το μεταξόνιο ανέρχεται στα 1.585mm, ενώ η γωνία κάστερ και το ίχνος (trail) είναι 27,5° και 117mm αντίστοιχα. Το βάρος (πλήρες υγρών) είναι 228 κιλά για το μοντέλο με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων και 239 κιλά για την έκδοση με κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (DCT).

Σχεδιασμός & Εξοπλισμός

Η στιβαρή εμφάνιση σε στυλ ράλι αναδεικνύει τον καθαρόαιμο off-road χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας, από το ψηλά τοποθετημένο εμπρός φτερό μέχρι το λιτό πίσω τμήμα. Το Enduro Sports υιοθετεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία «Premium OFF Adventure», αντλώντας άμεση έμπνευση από τις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες ράλι της HRC. Κάθε στοιχείο της εμφάνισής του έχει διαμορφωθεί ώστε να τονίζει τις εκτός δρόμου δυνατότητες, προσδίδοντας μια δυναμική και στοχευμένη αισθητική που αναδεικνύει ξεκάθαρα το περιβάλλον για το οποίο προορίζεται η μοτοσυκλέτα... Το Enduro Sports παρουσιάζει ένα αισθητά πιο συμπαγές και επιθετικό εμπρόσθιο προφίλ σε σχέση με οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση. Οι εξαιρετικά συμπαγείς διπλοί προβολείς LED βρίσκονται κάτω από μια λεπτή ζελατίνα, δημιουργώντας μια αίσθηση ελαφρότητας. Στο πίσω μέρος, ένα επανασχεδιασμένο φωτιστικό σώμα LED διαθέτει κρύσταλλο με ειδική κοπή «S-Glitter», που βελτιώνει τη διαύγεια και συμπληρώνει τη μινιμαλιστική αισθητική. Η συνολική σιλουέτα χαρακτηρίζεται από μια έντονη μετατόπιση του όγκου προς τα εμπρός, με το πίσω τμήμα του πλαισίου και των πλαστικών να είναι ιδιαίτερα λιτό, αναδεικνύοντας την έμφαση που δίνει η μοτοσυκλέτα στην ευελιξία και τις εκτός δρόμου επιδόσεις. Πέρα από την οπτική αναβάθμιση, ο επανασχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης μια σειρά εργονομικών βελτιώσεων, με στόχο τον καλύτερο έλεγχο από τον αναβάτη σε απαιτητικά εδάφη. Σε σύγκριση με το CRF1100L Africa Twin, το τιμόνι είναι κατά 10mm στενότερο και τοποθετημένο 10mm ψηλότερα και πιο μπροστά, ενώ τα μαρσπιέ βρίσκονται 20mm πιο κοντά μεταξύ τους και 10mm πιο πίσω. Ο συνδυασμός αυτών των αλλαγών διαμορφώνει μια θέση οδήγησης που εξασφαλίζει άνεση κατά την καθιστή οδήγηση, αλλά και σταθερό έλεγχο όταν ο αναβάτης στέκεται στα μαρσπιέ κατά την εκτός δρόμου χρήση. Με χωρητικότητα ρεζερβουάρ 18,8 λίτρων —χάρη στη διάταξη διπλού ρεζερβουάρ— το Enduro Sports προσφέρει αυτονομία περίπου 370 χιλιομέτρων. Η κατανάλωση καυσίμου ανέρχεται στα 5,1 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρότυπο WMTC για τις εκδόσεις με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων.

Οικολογική ευαισθητοποίηση

Στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης φιλοδοξίας της Honda για μηδενικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο έως το 2050, μέσω πρωτοβουλιών για την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα, την κυκλική διαχείριση πόρων και τη χρήση καθαρής ενέργειας, το Enduro Sports ενσωματώνει διάφορα φιλικά προς το περιβάλλον υλικά στην κατασκευή του. Στη βάση της σέλας και στο στήριγμα του πίσω φτερού χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο πολυπροπυλένιο (PIR PP) και πολυαμίδιο (PIR PA) που προέρχονται από βιομηχανικά απόβλητα, ενώ η ζελατίνα είναι κατασκευασμένη από το υλικό Durabio, το οποίο παράγεται από κόκκους καλαμποκιού που δεν προορίζονται για βρώση. Επιπλέον, στα έγχρωμα πλαστικά μέρη του φέρινγκ χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο πολυπροπυλένιο (PCR PP) που προέρχεται από καταναλωτικά απόβλητα.

Το Honda CRF1150L Africa Twin Enduro Sports θα διατίθεται στον αποκλειστικό χρωματικό συνδυασμό Extreme Red.