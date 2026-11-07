KTM 450 RC: Υπομονή ένα χρόνο

Η KTM μας προϊδεάζει για μια νέα δικύλινδρη supersport μοτοσικλέτα, που θα τη βγάλει στην παραγωγή το 2028.

Όπως λένε οι Αυστριακοί, το ΚΤΜ RC 450 είναι σχεδιασμένο για να ανεβάσει τον πήχη στην κατηγορία των sport μοτοσυκλετών εισαγωγικού και μεσαίου κυβισμού, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα δημιούργημα με την ξεχωριστή σφραγίδα τους. Θα διαθέτει δικό του πλαίσιο, ρυθμίσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά, συνδυάζοντας κορυφαίες επιδόσεις στην κατηγορία, εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και την αυθεντική οδηγική δυναμική που χαρακτηρίζει τις μοτοσικλέτες της KTM.

Το πλαίσιο πλαισιώνεται από ρυθμιζόμενη ανάρτηση WP APEX και στους δύο άξονες. Στο εμπρός μέρος, ένα ανεστραμμένο πιρούνι WP APEX 43 χιλιοστών, με δυνατότητα ρύθμισης της απόσβεσης συμπίεσης και επαναφοράς, εξασφαλίζει τον απόλυτο έλεγχο, ενώ στο πίσω μέρος συναντάμε ένα αμορτισέρ WP APEX (με ρυθμιζόμενη προφόρτιση ελατηρίου και απόσβεση επαναφοράς), το οποίο εδράζεται σε μονόμπρατσο ψαλίδι. Την πέδηση αναλαμβάνει ένας δίσκος 320 χιλιοστών εμπρός, σε συνδυασμό με μια ακτινικά τοποθετημένη δαγκάνα WP 4 εμβόλων. Η επιλογή αυτής της ελαφριάς διάταξης μειώνει τις μη αναρτώμενες μάζες, υποστηρίζοντας παράλληλα ιδανικά το δυναμικό χαρακτήρα της μοτοσικλέτας, η οποία εξοπλίζεται στο βασικό της εξοπλισμό με ελαστικά υψηλών επιδόσεων Pirelli Diablo Rosso 4.

Το 450 RC διαθέτει επίσης τεχνολογικά συστήματα υποβοήθησης που συνήθως συναντάμε σε μοντέλα υψηλότερης κατηγορίας της KTM, όπως Cornering ABS, σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (MTC), ABS δύο καναλιών με λειτουργίες Road και Supermoto, καθώς και πολλαπλά προγράμματα οδήγησης (Ride Modes). Ο χειρισμός τους γίνεται μέσω μιας έγχρωμης οθόνης TFT 5 ιντσών, ενώ το τεχνολογικό πακέτο συμπληρώνεται από θύρες φόρτισης USB-A και USB-C.

Το KTM 450 RC του 2028 προσφέρει στον αναβάτη αυτοπεποίθηση και τεχνολογίες ασφαλείας κορυφαίου επιπέδου στην κατηγορία των sport μοτοσυκλετών μεσαίου κυβισμού, συνδυάζοντας την καθημερινή χρηστικότητα με δυναμικά χαρακτηριστικά που το θέτουν μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Η έναρξη της παραγωγής προγραμματίζεται για τα τέλη του 2027, με το KTM 450 RC να κυκλοφορεί ως μοντέλο του 2028. Τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά θα ανακοινωθούν πλησιέστερα στην έναρξη της παραγωγής.